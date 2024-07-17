Зачем нужна маленькая черная точка возле камеры - всего их 3

В современном мире смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они заменяют множество устройств и выполняют массу функций: WhatsApp, Facebook, контакты, электронная почта, фотографии, видео, интернет и даже персональный помощник. Смартфон - это бесконечное приключение, в котором всегда есть что-то новое для открытия.
Что это за маленькая черная точка?
Одна из таких неизведанных функций - маленькая черная точка на задней панели вашего телефона. Наверняка вы замечали эту точку рядом с камерой и задавались вопросом, зачем она там?
Эта маленькая черная точка выполняет важную функцию, пишет Tips and Tricks. Если вы являетесь пользователем iPhone, то могли заметить, что у вашего телефона таких точек три. Каждая из них имеет свое предназначение:
- Нижняя точка: микрофон для телефонных звонков.
- Верхняя точка: также для звонков.
- Третья точка: микрофон для подавления фонового шума.
Что такое Tips and Tricks?
Tips and Tricks — один из крупнейших брендов в своей нише, входящий в состав голландской медиакомпании WeBlog Media. Веб-сайт и страница в Facebook посещают тысячи посетителей каждый день. Ресурс публикует лайфхаки и хитрости, которыми люди делятся в сети.
Как это работает?
Третья точка помогает уменьшить окружающий шум во время телефонных звонков, использования FaceTime, Skype и записи HD-видео. Благодаря этой функции ваши разговоры становятся менее шумными, что повышает качество связи и записи.
Эта маленькая черная точка оказывается весьма значимой для улучшения вашего пользовательского опыта. Теперь вы знаете, что она делает, и можете еще больше оценить технологии, скрытые в вашем смартфоне.
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