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Зачем нужна маленькая черная точка возле камеры - всего их 3

Сергей Кущ
17 июля 2024, 12:15
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Маленькую черную точку на задней панели телефона видели все.
Зачем нужна маленькая черная точка возле камеры
Зачем нужна маленькая черная точка возле камеры / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

В современном мире смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они заменяют множество устройств и выполняют массу функций: WhatsApp, Facebook, контакты, электронная почта, фотографии, видео, интернет и даже персональный помощник. Смартфон - это бесконечное приключение, в котором всегда есть что-то новое для открытия.

Что это за маленькая черная точка?

Одна из таких неизведанных функций - маленькая черная точка на задней панели вашего телефона. Наверняка вы замечали эту точку рядом с камерой и задавались вопросом, зачем она там?

Эта маленькая черная точка выполняет важную функцию, пишет Tips and Tricks. Если вы являетесь пользователем iPhone, то могли заметить, что у вашего телефона таких точек три. Каждая из них имеет свое предназначение:

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  • Нижняя точка: микрофон для телефонных звонков.
  • Верхняя точка: также для звонков.
  • Третья точка: микрофон для подавления фонового шума.

Что такое Tips and Tricks?

Tips and Tricks — один из крупнейших брендов в своей нише, входящий в состав голландской медиакомпании WeBlog Media. Веб-сайт и страница в Facebook посещают тысячи посетителей каждый день. Ресурс публикует лайфхаки и хитрости, которыми люди делятся в сети.

Как это работает?

Третья точка помогает уменьшить окружающий шум во время телефонных звонков, использования FaceTime, Skype и записи HD-видео. Благодаря этой функции ваши разговоры становятся менее шумными, что повышает качество связи и записи.

Эта маленькая черная точка оказывается весьма значимой для улучшения вашего пользовательского опыта. Теперь вы знаете, что она делает, и можете еще больше оценить технологии, скрытые в вашем смартфоне.

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