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"Украина будет вынуждена просить о мире": у Зеленского предупредили о тревожном сценарии

Юрий Берендий
15 октября 2026, 19:50
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Мир Украины с Россией может стать вынужденным сценарием, если Вашингтон усилит сотрудничество с Кремлем. Соглашение о дизеле грозит стратегии Киева.

Мир между Украиной и Россией - как сделка Трампа может изменить ход войны / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • США могут заставить Украину пересмотреть стратегию войны
  • Соглашение Трампа по российскому дизельному топливу укрепит позиции Кремля
  • Украина может быть вынуждена отказаться от эскалации ради мира

Украина может отказаться от дальнейшей эскалации войны и согласиться на мир из-за изменения политики США в отношении России. В окружении президента Владимира Зеленского опасаются, что договоренности Дональда Трампа с Кремлем укрепят позиции Москвы и ограничат возможности Киева продолжать экономическое давление на агрессора. Об этом говорится в статье Саймона Шустера для американского издания The Atlantic, который ссылается на представителей украинской власти и советников президента Украины Зеленского.

видео дня

Как решения Трампа влияют на позиции Украины

В Киеве растет беспокойство из-за действий Вашингтона, в частности договоренностей о закупке российского дизельного топлива и призывов прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ. На фоне этих решений украинские власти ищут альтернативные способы ослабить российскую экономику.

По данным издания, после разговора с Владимиром Путиным Трамп поддержал закупку российского топлива и призвал Украину изменить подход к выбору целей. Киев согласился ограничить удары по НПЗ, но усилил атаки на другие объекты, в частности центры обработки данных.

Один из представителей украинской команды, вовлеченной в разработку военных операций, признал, что расчет на экономическое истощение России больше не выглядит достаточно надежным.

"Сейчас есть понимание того, что Россия не развалится из-за своей сложной экономической ситуации", - сказал украинский чиновник в материале The Atlantic.

Решение Вашингтона о закупке российского топлива может укрепить финансовые возможности Кремля и ослабить стимулы Москвы к прекращению огня. Доходы от экспорта энергоносителей дадут России дополнительные средства для финансирования войны, а отмена части американских санкций уменьшит экономическое давление на российское руководство.

Почему в команде Зеленского опасаются потери поддержки США

Для части окружения президента Владимира Зеленского изменение американской политики означает не просто осложнение украинской стратегии, но и риск утратить перспективу победы в войне. Один из чиновников, причастных к разработке плана операции против московских аэропортов, заявил, что в случае перехода Вашингтона на сторону Москвы Киеву придется пересмотреть дальнейшие действия.

"Если США встанут на сторону России, у Украины не останется другого выбора, кроме как отказаться от эскалации и просить о мире. Сейчас есть понимание того, что Россия не развалится из-за своей сложной экономической ситуации", - сказал украинский чиновник в материале The Atlantic.

По мнению собеседника издания, поддержка российской энергетической отрасли со стороны Трампа препятствует украинским планам ослабить экономику РФ и истощить её ресурсы. При таком развитии событий Киеву придётся искать другие способы продолжения борьбы.

"Это означает, что нам нужно изменить нашу стратегию", - подчеркнул украинский чиновник.

Он также отметил, что даже дальнейшие украинские атаки на российскую территорию могут оказаться недостаточными, чтобы заставить Владимира Путина согласиться на перемирие.

Дизельное соглашение Трампа и Путина
Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Как Украина оказывает давление на Россию без американских технологий

Украинские военные продолжают использовать беспилотники для создания проблем российской транспортной и цифровой инфраструктуре. С начала октября под удары попали как минимум четыре российских центра обработки данных, а регулярное появление дронов в небе над Москвой вынуждает местные власти ограничивать работу аэропортов.

По информации источников издания, операция под кодовым названием M&Ms предусматривает применение украинских беспилотников с системами наведения на основе искусственного интеллекта. Ее разработчики утверждают, что кампания не зависит от американских технологий или разведывательных данных.

Только за одну неделю в московских аэропортах отменили 345 рейсов. Украинские удары по цифровой инфраструктуре также вызвали перебои в работе популярных российских сервисов, в частности банковских приложений, служб доставки и навигации.

Почему Зеленский ограничивает применение дронов

Несмотря на разработку более масштабной кампании, украинское руководство пока не согласилось на самый агрессивный сценарий. Он предусматривает систематическое использование большого количества беспилотников для блокирования московских аэропортов и потенциальных ударов по ним.

По словам собеседников издания, Владимир Зеленский настаивает на минимизации рисков для пассажиров гражданской авиации. В настоящее время украинские дроны в основном создают угрозу для полётов, вынуждая российские власти временно закрывать взлётно-посадочные полосы.

Один из советников президента подчеркнул, что прямое нацеливание на гражданские самолеты не соответствует подходу украинского руководства.

"Это было бы пиратством", - сказал советник Зеленского в комментарии Саймону Шустеру.

Реакция Офиса президента

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин опроверг утверждение о том, что Владимир Зеленский готов отказаться от эскалации и согласиться на мир из-за возможного сближения США с Россией.

Литвин усомнился в том, что приведенное заявление соответствует позиции главы государства. Он подчеркнул, что украинская сторона не является инициатором обострения, а ее военные действия связаны с российскими атаками.

"Это не похоже на настроение президента", - отметил Литвин.

Отдельно советник прокомментировал удары по энергетической инфраструктуре России и Украины. По его словам, украинские атаки являются ответом на действия российской армии, которая регулярно наносит удары по украинским энергетическим объектам.

"Украина не эскалирует конфликт, а отвечает на те или иные российские удары. В частности, в ответ на удары по нашей энергетике были нанесены удары по их энергетике", - подчеркнул Литвин.

Мирные переговоры могут сдвинуться с мертвой точки после встречи Зеленского с Путиным - Сибига

Личная встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным может стать ключевым шагом к прорыву в мирных переговорах. Киев подтверждает готовность к трехстороннему диалогу с участием США и России, однако не согласится на договоренности, нарушающие территориальную целостность и суверенитет Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью РБК-Украина.

По оценке главы МИД, нынешний переговорный процесс требует решения на самом высоком политическом уровне. Встреча президентов может состояться с участием американского лидера Дональда Трампа или при посредничестве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Если мы говорим о новой динамике, о новой перспективе, о новых временных рамках завершения войны - нужна встреча на уровне лидеров, я так считаю", - подчеркнул Сибига.

Украина рассчитывает, что прямой контакт президентов поможет приблизить конкретные результаты: достижение перемирия, обмен военнопленными и возвращение украинских детей. В то же время Киев настаивает на том, что любые договоренности должны соответствовать принципам международного права.

Сибига также подчеркнул необходимость поиска новых подходов к переговорному процессу, которые будут учитывать актуальные геополитические обстоятельства. При этом Украина не будет отступать от принципиальных позиций в отношении собственных границ и государственного суверенитета.

Андрей Сибига
Андрей Сибига / Инфографика: Главред

Соглашение Трампа с Путиным о поставках дизельного топлива - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко проанализировал потенциальные интересы Вашингтона в договоренностях с РФ по топливу. Эксперт подчеркнул, что Соединенные Штаты не испытывают физического дефицита дизельного топлива и самостоятельно обеспечивают почти 20% мирового экспорта, поэтому соглашение может быть частью более широких геополитических переговоров вокруг иранского вопроса.

В то же время конгрессмен Брайан Фицпатрик объявил о подготовке двухпартийного законопроекта, призванного полностью запретить любые закупки российской нефти и топлива. По его словам, так называемый "закон против российского дизеля" планируется рассмотреть по ускоренной процедуре во время внеочередного пленарного заседания, и рассчитывают на его поддержку подавляющим большинством голосов.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) оценили решение США об отмене запрета на покупку российского дизельного топлива как одностороннюю уступку Кремлю. По их данным, выданная лицензия действует до 7 апреля 2027 года и предусматривает потенциальный объем экспорта от 0,3 до 3 млн тонн, причем Москва не предложила никаких ответных шагов для прекращения войны.

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Об источнике: The Atlantic

The Atlantic - американский журнал и мультиплатформенное издательство, базирующееся в Вашингтоне, округ Колумбия. Основан в 1857 году в Бостоне. Сегодня издание публикует статьи о политике, международных делах, бизнесе и экономике, культуре и искусстве, технологиях и науке, пишет Википедия.

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