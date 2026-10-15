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Стирать нужно не только постельное белье: как освежить матрас за копейки

Дарья Пшеничник
15 октября 2026, 18:18
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Кухонное средство помогает избавиться от запахов на поверхности, но для некоторых наполнителей влага представляет опасность, а от клещей уксус не спасает.
матрас
Как почистить матрас с помощью простого кухонного средства / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

видео дня
  • Как почистить матрас уксусом за пять шагов
  • Что нужно проверить, прежде чем наносить раствор
  • Как часто пылесосить матрас и стирать наматрасник

Раствор белого уксуса с водой помогает освежить матрас и частично избавиться от неприятных запахов, однако этот метод подходит не для всех типов наполнителя. Некоторые материалы, в частности специальная пена, плохо переносят контакт с влагой, а перемокший матрас рискует стать источником плесени, сообщает kobieta.gazeta.pl.

Уксусная кислота растворяет часть отложений и загрязнений, хотя справиться со всеми пятнами не способна. Разбавленный уксус уменьшает запахи на поверхности ткани. Если же их источник скрывается в более глубоких слоях, протирание обивки не даст результата.

Издание предупреждает, что такая процедура не заменяет дезинфекцию. Резкий кислый запах иногда используют для отпугивания насекомых, однако убедительных доказательств того, что уксус эффективно уничтожает постельных клопов или клещей, нет. В таких случаях нужны проверенные методы, подобранные под конкретную проблему.

Что проверить перед чисткой

Первый шаг - ознакомиться с рекомендациями производителя. Если инструкция допускает влажную чистку, смесь следует сначала опробовать на незаметном участке. Обесцвечивание или другие изменения ткани - сигнал к тому, что от этого способа следует отказаться.

Сама процедура состоит из нескольких простых действий:

  • Тщательно пропылесосить матрас, особенно швы и углубления.
  • Развести белый уксус водой и налить смесь в бутылку с распылителем.
  • Нанести немного жидкости на загрязнённое место.
  • Аккуратно протереть ткань чистой салфеткой.
  • Оставить матрас до полного высыхания в проветриваемом помещении.

В домашних советах часто рекомендуют держать раствор на поверхности около часа. Впрочем, такое время подходит не для каждого материала. Наибольший риск процедуры возникает на завершающем этапе.

"Матрас нельзя переувлажнять, поскольку влага, задерживающаяся внутри, способствует развитию плесени. Простыню можно застелить только тогда, когда всё полностью высохнет", - отмечает издание.

Как часто ухаживать за матрасом

Регулярный уход более эффективен, чем борьба с заметными пятнами. Пылесосить матрас рекомендуется каждые 7–15 дней, хотя частота зависит от условий в доме и рекомендаций производителя. Особенно это важно в спальнях аллергиков и владельцев домашних животных.

Избыток влаги помогает уменьшить ежедневное проветривание комнаты в течение 15–20 минут. В прохладные дни иногда достаточно более короткого интенсивного проветривания, а при высокой влажности на улице обмен воздуха может не дать ожидаемого эффекта.

Основой гигиены постели остается смена постельного белья раз в неделю. Защитный наматрасник не дает поту и грязи проникать в более глубокие слои наполнителя, поэтому стирать его рекомендуется каждые 15–30 дней. Наиболее удобны модели, которые легко снять и бросить в стиральную машину.

Смотрите видео о том, как очистить матрас в домашних условиях от пятен и неприятных запахов:

@dianagologovets Воспользуйтесь классной идеей, как очистить матрас в домашних условиях от пятен и неприятных запахов ✨ А комплект постельного белья, как всегда, от @garmoniya_snu #gologovets_видео#лайфхак#идеидлядома#лайфхакдлядома#полезныесоветы#спальня#кровать#матрас♬ оригинальный звук - Диана Гологовец

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О ресурсе: kobieta.gazeta.pl

kobieta.gazeta.pl - это крупный польский тематический портал, ориентированный на женскую аудиторию. Он представляет собой специализированный субдомен (женский раздел) одного из самых популярных и влиятельных интернет-ресурсов Польши - Gazeta.pl, принадлежащего одному из крупнейших медиахолдингов Agora SA.

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