Прощай, белый уксус: люди массово заменяют его в ванной и остаются в восторге

Яблочный уксус более деликатный по запаху: в отличие от резкого и кислого аромата белого уксуса, у него более мягкий, фруктовый оттенок.

https://glavred.info/lifehack/proshchay-belyy-uksus-lyudi-massovo-zamenyayut-ego-v-vannoy-i-ostayutsya-v-vostorge-10697477.html Ссылка скопирована

Как быстро отмыть кран/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Белый уксус часто используют для очистки загрязнённой ванной

Более мягкий аналог — яблочный уксус также рекомендуется экспертами

Многие, стремясь избавиться от агрессивной бытовой химии при уборке, отдают предпочтение натуральным средствам. Одним из популярных решений становится белый уксус.

Его часто используют для очистки загрязнённой ванной, полировки металлических поверхностей, устранения мыльного налёта, прочистки сливов и борьбы с известковыми отложениями. Однако всё чаще его заменяют на более мягкий аналог — яблочный уксус, который также рекомендуется экспертами The Spruce, пишет Express.

видео дня

Эффективное домашнее средство

Одно из простейших "домашних" средств — это смесь воды и белого уксуса в пульверизаторе, иногда с добавлением нескольких капель средства для мытья посуды, например, Fairy.

В попытке проверить эффективность яблочного уксуса можно воспользоваться советом The Spruce и использовать его в неразбавленном виде:

Около 150 мл уксуса было налито в кувшин, после чего погружают туда чистую ткань и оставляют на несколько минут.

После протирки раковины водяные разводы исчезли довольно быстро, а запах яблочного уксуса выветрился значительно быстрее, чем у белого.

В чем преимущество яблочного уксуса

Яблочный уксус оказался более деликатным по запаху: в отличие от резкого и кислого аромата белого уксуса, у него более мягкий, фруктовый оттенок с яблочными нотками. Это делает его более приятным для использования в закрытых помещениях.

Но справляется ли он с загрязнениями лучше? При сравнении с традиционной смесью белого уксуса и моющего средства оказалось, что белый уксус очищает немного быстрее, однако разница несущественная.

В завершение можно протереть всю раковину влажной тряпкой и насухо вытереть её кухонным полотенцем. Результат был отличный — поверхность осталась чистой и блестящей, без разводов.

/ Инфографика Главред

Вывод и рекомендации

Белый уксус благодаря своей высокой кислотности остаётся более мощным средством, особенно при борьбе с сильными загрязнениями. Но яблочный уксус тоже показал хорошие результаты, особенно при удалении пятен от жёсткой воды и полировке металлических элементов — в этом он даже превзошёл белый уксус и моющее средство.

Что нельзя чистить уксусом - предупреждение экспертов

Уксусная кислота может оказывать разрушительное воздействие на определённые материалы, поэтому её применение для очистки поверхностей из натурального камня — таких как мрамор, гранит или известняк — не рекомендуется. Хотя может показаться, что уксус быстро и эффективно удалит микробы с экрана ноутбука или планшета, он способен повредить тонкое защитное покрытие дисплея.

Также одной из распространённых ошибок считается использование уксуса для мытья деревянных полов. Со временем это может привести к повреждению как самой древесины, так и защитного слоя на её поверхности.

Кроме того, не следует применять уксус для чистки посуды из алюминия или чугуна. Кислота может вступать в реакцию с этими металлами, разрушая алюминиевую структуру и нарушая антипригарное или защитное покрытие чугунной посуды, что со временем вызывает коррозию.

Смотрите видео - как легко и быстро очистить кран:

На кранах часто образуется известковый налет. Как быстро от него избавиться - рассказала Валентина Хамайко в материале на YouTube-канале Сніданок з 1+1.

Ранее Главред писал о том, как быстро отчистить кран от известкового налета. Каким безопасным подручным средством можно вернуть блеск даже очень грязной сантехнике.

Ранее сообщалось о том, что известковый налет в туалете "растает" за 10 минут с помощью простого средства. Таким средством можно удалить налет в унитазе всего за несколько минут, а также предотвратить его повторное появление.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред