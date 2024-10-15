Уксус может стать главным врагом: что никогда нельзя чистить этим продуктом

Уксус не подходит для всех типов поверхностей, поскольку он может повредить их.

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Некоторые предметы в доме лучше не отчищать оцетом / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com,

Уксус является популярным средством для уборки благодаря своим природным кислотным свойствам, которые делают его эффективным в различных ситуациях. Благодаря кислотности, уксус хорошо справляется с жирными пятнами и отложениями накипи.

Его часто используют для очистки, однако, как предостерегает эксперт по уборке Хейли Бекнел, уксус имеет свои ограничения и может нанести вред определенным вещам в вашем доме, пишет Southern Living.

Столешницы

Уксусная кислота может повредить некоторые поверхности, поэтому ее не рекомендуют использовать для очистки камня, например мрамора, гранита или известняка, объясняет Бекнел. Она отмечает, что кислота в уксусе может не только уменьшить блеск камня, но и постепенно разрушать герметик, из-за чего поверхность станет более уязвимой к пятнам и загрязнениям.

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Электронные устройства

Хотя может казаться, что уксус быстро очистит экран ноутбука или планшета от микробов, на самом деле он может повредить защитное покрытие. Вместо этого лучше использовать специальные средства для электроники или протирать экран сухой микрофибровой тканью.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Деревянные полы

Некоторые виды полов не выдерживают действия уксуса из-за его высокой кислотности, особенно это касается деревянных поверхностей. Бекнел говорит, что чистка деревянных полов уксусом - распространенная ошибка, которая со временем может привести к разрушению как древесины, так и ее покрытия. Для ухода за деревянными полами существует много специальных средств, и нетрудно найти то, которое подойдет именно вам.

Вощеная мебель

Как и в случае с деревянными полами, использование уксуса для вощеной мебели не рекомендуется. Он может повредить восковое покрытие и разрушить вашу любимую антикварную мебель. Для ухода за такой мебелью лучше использовать полироль, а для лозы - простую смесь мыла и воды.

Алюминиевая и чугунная посуда

Избегайте использования уксусных средств для алюминиевых и чугунных сковородок. Кислота может взаимодействовать с этими материалами, разрушая алюминий и защитное покрытие чугуна, что способствует появлению ржавчины. Для очистки алюминиевой посуды достаточно мыла и воды.

Где используют белый уксус? Белый уксус часто используют в качестве бытового чистящего средства. В целях безопасности и во избежание повреждения очищаемых поверхностей рекомендуется разбавлять его водой. Поскольку уксус кислый, он может растворять минеральные отложения на стекле, кофеварках и других гладких поверхностях. Он также эффективно очищает нержавеющую сталь и стекло. Уксус можно использовать для полировки меди, латуни, бронзы или серебра. Это отличный растворитель для очистки эпоксидной смолы, а также жевательной резинки на ценниках типа наклеек, пишет Википедия.

Лайфхаки для уборки - что известно

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