Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

От неудачи до неуважения: почему нельзя дарить пустой кошелек

Даяна Швец
14 октября 2024, 17:04
98
Когда кто-то дарит кошелек, он отражает свою искренность и пожелания благополучия получателю.
кошелек
Как правильно дарить кошелек / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Иногда выбрать подарок для близкого человека может быть очень непросто. Однако отличным и практичным вариантом для презента является кошелек. Этот предмет символизирует богатство и процветание. Такой подарок имеет безусловно особое значение, поэтому эксперты chus.vn объяснили, как выбрать правильный кошелек, чтобы передать свои намерения.

Какие бывают кошельки?

Кошелек - небольшой полый или плоский предмет (первоначально мешочек), чаще всего из кожи или ткани; предназначен для ношения денег, отмечает Википедия.

Разновидности кошельков:

видео дня
  • Нагрудный кошелек - для нагрудного кармана. Портмоне большого размера, в которое складывают банкноты не сгибая;
  • В два сложения - классический кошелек, в котором банкноты складываются пополам;
  • В три сложения - имеет два места сгиба, поэтому банкноты в нем сгибаются в три сложения;
  • Капшук - кошелек в форме мешочка, затягивающийся шнурком, преимущественно для хранения денег, табака и тому подобное;
  • Клатч - кошелек, который используют в большинстве случаев женщины. Клапан кошелька может фиксироваться как на кнопку, так и на молнию;
  • Тревеллер - большой кошелек для путешествий, который закрывается на молнию и благодаря своим размерам может вмещать в себе не только деньги, а и документы, билеты и другие вещи путешественника.

Можно ли дарить пустой кошелек?

Большинство людей стараются избегать дарения пустого кошелька из-за определенных суеверий.

  • Неудача. Во многих восточных культурах большое значение придается символическим началам. Это заметно в таких традициях, как освящение домов на Новый год или пожертвования на открытие бизнеса. Считается, что пустой кошелек может принести неудачу, поскольку символизирует финансовые трудности и недостаток, что может расстроить получателя.
  • Неуважение. Дарение пустого кошелька может быть воспринято как отсутствие уважения, поскольку оно намекает на нежелание, чтобы человек имел материальный достаток. Независимо от того, это кожаный кошелек, или любой другой, его не стоит дарить пустым.
  • Недостаток внимания. Подарок важен не только своей материальной ценностью, но и тем, как вы подошли к его выбору. Пустой кошелек может указывать на недостаток внимания и заботы со стороны дарителя.

Как правильно дарить кошелек?

  1. Положите деньги внутрь. Самый простой способ - это положить немного денег в кошелек перед дарением. Это может быть как мелкие деньги, так и даже монета. Такой жест символизирует удачу и показывает вашу внимательность.
  2. Деньги в красном конверте. Добавьте к кошельку деньги в красном конверте, что считается символом удачи и процветания. Это придаст подарку еще большее значение.
  3. Выбор качественного кошелька. Кроме того, что вы положите деньги, важно также выбрать качественный кошелек. Крепкий кожаный кошелек с хорошим дизайном станет отличным подарком и покажет ваше уважение к получателю.

Сколько денег класть в кошелек для подарка?

Сумма денег менее важна, чем сам жест, но традиционно рекомендуется класть "счастливые" числа, такие как 6, 8 или 9.

Другие интересные приметы

Главред также рассказывал, почему рассыпать соль - это плохая примета. Эксперты разобрались в истоках этой приметы и выяснили, что делать, если вы все-таки случайно рассыпали соль.

Также специалисты делились, какие вещи ни в коем случае нельзя давать в долг. Личные вещи, такие как одежда, обувь, украшения или расчески, сохраняют часть энергии владельца.

Кроме этого, Главред объяснял, зачем нужны осиновые колья и от чего может защитить древний оберег. Наши предки часто использовали их для того, чтобы защититься от нечистых сил.

А также, какой талисман обязательно должен быть дома, чтобы лучше всего привлекать деньги и успех.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кошелек приметы интересные новости деньги
Реклама

Главное за день

Ещё
"Не надо питать иллюзий": эксперт высказался относительно будущей мобилизации женщин

"Не надо питать иллюзий": эксперт высказался относительно будущей мобилизации женщин

17:38Украина
Армия РФ пытается прорвать оборону ВСУ на Курщине: Зеленский провел важную Ставку

Армия РФ пытается прорвать оборону ВСУ на Курщине: Зеленский провел важную Ставку

17:33Украина
Путина должны арестовать по приезду: в Украине сделали заявление по саммиту G20

Путина должны арестовать по приезду: в Украине сделали заявление по саммиту G20

17:25Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Правило этикета, которое знают единицы: кто должен идти слева на улице, мужчина или женщина

Правило этикета, которое знают единицы: кто должен идти слева на улице, мужчина или женщина

Заморозки, снег и сильный ветер: Украину атакует штормовая погода

Заморозки, снег и сильный ветер: Украину атакует штормовая погода

Перестала скрывать: молодая жена путиниста Петросяна показала беременный живот

Перестала скрывать: молодая жена путиниста Петросяна показала беременный живот

Украину в скором времени атакуют новые магнитные бури: названы "опасные" даты

Украину в скором времени атакуют новые магнитные бури: названы "опасные" даты

Чуть не свалилась под стол: российская телеведущая жестко опозорилась

Чуть не свалилась под стол: российская телеведущая жестко опозорилась

Последние новости

18:16

Карта Deep State онлайн за 14 октября: что происходит на фронте (обновляется)

18:11

"Пойди и умри через час": комбат ВСУ эмоционально высказался насчет мобилизацииВидео

18:05

Враг равняет город с землёй: в ВСУ раскрыли детали наступления РФ на Донетчине

17:56

"Марсианам" стало стыдно: в команде Джареда Лето проигнорировали россиян

17:55

Неожиданное решение демократов: дочь Навального получила работу в штабе Харрис

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:38

"Не надо питать иллюзий": эксперт высказался относительно будущей мобилизации женщин

17:33

Армия РФ пытается прорвать оборону ВСУ на Курщине: Зеленский провел важную Ставку

17:25

Путина должны арестовать по приезду: в Украине сделали заявление по саммиту G20

17:14

РФ будут принуждать к миру: у Зеленского раскрыли главные детали плана победыВидео

Реклама
17:10

ВСУ могут покинуть город на Донбассе: если ли угроза дальнейшего прорыва обороны

17:08

Орбан может заблокировать помощь Украине, чтобы помочь Трампу - Politico

17:04

От неудачи до неуважения: почему нельзя дарить пустой кошелек

17:03

Без открывалки и ножа: как открыть консервную банку подручными средствамиВидео

16:49

Идеальная чистота за 5 минут: 3 метода, которые отмоют микроволновую печь от грязи

16:40

Минобороны Германии больше не верит в победу Украины в войне - BILD

16:35

Войскам РФ поставили две "задачи" на Купянском направлении: боец раскрыл детали

16:23

"Бронь" от армии снова оттягивается: депутат указал причину и назвал сроки

16:18

Находчивые хозяйки бросают каштаны в стиральную машинку: зачем так делать

16:15

ВСУ выйдут из Курской области: появился неожиданный прогноз по срокамВидео

16:10

Исчезнет на глазах: как убрать трещину на стекле - пошаговая инструкцияВидео

Реклама
16:10

Лайфхак для долгой дороги: как сохранить видео с YouTube

15:59

По всей Украине прокатилась волна массовых "минирований": что известноВидео

15:51

Три дня будут заморозки: синоптик назвала самые холодные дни этой недели

15:43

"Прямая конфронтация с РФ": Берлин предупредил о вероятной войне - каковы сроки

15:29

Фокусник из TikTok "читает мысли" людей: его фишку никто не может понятьВидео

15:22

"Вернемся к войне с Россией": в ВСУ предупредили об угрозе и назвали сроки

15:14

Украинцы могут оплачивать счета за коммунальные услуги, не потратив ни копейки

15:03

"Ребята бьются отважно": в DeepState рассказали об осложнении ситуации на Курщине

15:02

Понадобится на следующий год: что можно сделать из опавших листьев - лайфхак для садаВидео

14:46

"Узнал об измене и все закончилось": Melovin впервые раскрыл детали личной драмы

14:42

ВСУ получили ключ, который не позволит РФ диктовать условия на переговорах - Снегирев

14:39

"Затишье перед бурей": враг готовит массированный удар по Украине - эксперт

14:37

РФ ударила баллистикой по порту Одессы: повреждены корабли, есть жертва и раненые

14:22

Как избавиться от запаха из обуви за 30 секунд: самый лучший домашний методВидео

14:10

Как защитить обувь от грязи и воды: 3 средства, которые спасут

14:07

Вступление КНДР в войну против Украины: как может измениться ситуация на фронте - Дикий

14:05

Флот РФ уже не может повлиять на ход боев в Украине: в ВМС удивили заявлением

13:57

Ольга Навроцкая и Алан Бадоев презентуют первую фэнтези-вселенную об украинской силеВидео

13:56

Попрощаться с бабьим летом: на Украину надвигается мощный антициклон

13:45

Оккупанты наступают под Покровском: в НГУ раскрыли их тактику и назвали цель

Реклама
13:38

"Нет уже кем пополнять": в Раде объяснили причины массовых рейдов ТЦК

13:24

Как согреться осенью: абсолютно новый рецепт глинтвейнаВидео

13:03

"В Харькове накрыли концерт": ТЦК пришли сразу к трем музыкальным группам - детали

12:46

"Кошмар": путинистка Валерия опозорилась перед фанатами - что она вытворила

12:45

Фанаты Кремля. Почему активизировались сторонники Путина и как их наказывают

12:39

Какие 3 ошибки есть на картинке: мало кто сможет дать ответ за 10 секунд

12:32

"Заставили оккупантов бежать": ВСУ остановили продвижение РФ под Селидово - BILD

12:27

Крупнейшее поражение "Вагнера": как дроны Киева "кошмарят" РФ в Африке - Le Monde

12:21

У Зеленского сделали заявление об улучшении ситуации на фронте

12:16

Может затянуться на годы: у Зеленского предположили, когда закончится война

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять