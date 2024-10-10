Автомобильная шина и немного фантазии: как сделать стильную клумбу для цветов

Во времена детства поколения 90-х и 2000-х создание клумб из старых автомобильных шин было очень популярным, однако обычно это выглядело удручающе. Сейчас тоже можно сделать клумбу с использованием ненужной шины, но уже в современном и стильном исполнении. Пользователь TikTok под ником @freaky_home_and_garden поделился, как воплотить такую стильную задумку.
@freaky_home_and_garden Opona, lina, klej montażowy, płyta osb i kółka. Nowa nietuzinkowa doniczka wjeżdża na salony ? Środek został wyłożony folią i dodatkowo trafiła tam misa ? Co sądzicie o takim rozwiązaniu? #kwietnik#diy#garden#diyprojects#crafts#wrzosy#autumn#natarasie#ogrodoweinspiracje#gardennails#gardeninspiration#diydecor#diytutorial#diycrafts#дома#polishboy#Польша#природа#mydiymydecor#декор#lineart#wrzesień#сентябрь#gartenliebe#эко#переработка♬ Hip Hop Background(814204) - Pavel
Раньше шины использовались как уличный декор: из них создавали цветники, ограждения для клумб и даже декоративные фигуры, такие как знаменитые лебеди. Сегодня от этой идеи постепенно отказываются из-за экологических и эстетических соображений, однако это не значит, что нельзя сделать современную и стильную клумбу.
Для создания такого декора вам понадобятся:
- старая автомобильная шина,
- клеевой пистолет,
- джутовый канат,
- плита ДСП.
Как сделать клумбу из шины?
- Сначала нужно вырезать из ДСП круг в соответствии с размером шины и закрепить его снизу, чтобы создать закрытое основание.
- По желанию основу можно покрасить, а также добавить колеса для удобства перемещения клумбы.
- После этого можно приступать к внешнему оформлению: оклейте шину джутовым канатом с помощью клея, как это показано в видео.
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