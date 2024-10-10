Автомобильная шина и немного фантазии: как сделать стильную клумбу для цветов

Такая клумба становится отличным примером сочетания практичности с эстетикой, что делает ее актуальным элементом декора.

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Способ, как сделать клумбу из простой шины / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин

Во времена детства поколения 90-х и 2000-х создание клумб из старых автомобильных шин было очень популярным, однако обычно это выглядело удручающе. Сейчас тоже можно сделать клумбу с использованием ненужной шины, но уже в современном и стильном исполнении. Пользователь TikTok под ником @freaky_home_and_garden поделился, как воплотить такую стильную задумку.

Раньше шины использовались как уличный декор: из них создавали цветники, ограждения для клумб и даже декоративные фигуры, такие как знаменитые лебеди. Сегодня от этой идеи постепенно отказываются из-за экологических и эстетических соображений, однако это не значит, что нельзя сделать современную и стильную клумбу.

Для создания такого декора вам понадобятся:

видео дня

старая автомобильная шина,

клеевой пистолет,

джутовый канат,

плита ДСП.

Как сделать клумбу из шины?

Сначала нужно вырезать из ДСП круг в соответствии с размером шины и закрепить его снизу, чтобы создать закрытое основание. По желанию основу можно покрасить, а также добавить колеса для удобства перемещения клумбы. После этого можно приступать к внешнему оформлению: оклейте шину джутовым канатом с помощью клея, как это показано в видео.

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