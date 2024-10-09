Эксперты призвали сделать дырки в заборах до ноября: для чего это нужно

Садоводов призывают просверлить отверстия в своих ограждениях до наступления зимы.

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Эксперты призвали сделать дырки в заборах до ноября - для чего / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Садоводов призывают сверлить отверстия в нижней части заборов до зимы, чтобы помочь исчезающим ежам. Их численность в Европе уменьшается из-за изменений климата и современных методов садоводства, которые влияют на способ, которым мы ухаживаем за своими домами и садами. Об этом сообщает Express.

Отмечается, что садоводы должны прилагать усилия, чтобы привлечь ежей в свои сады этим летом, ведь эти животные являются прекрасными истребителями вредителей. Ежи любят есть слизней и улиток, которые часто наносят вред фруктам, овощам и цветам.

Однако за последние годы их количество значительно сократилось, и одной из причин этого является возведение крепких стен и заборов вокруг домов, которые затрудняют ежам передвижение.

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"Исследования показывают, что это частично связано с тем, что ежам становится все труднее свободно передвигаться из-за увеличения количества сплошных стен и заборов, которые возводятся вокруг садов. Это уменьшает доступную кормовую базу, а следовательно, ограничивает количество пищи, которую они могут съесть, а также уменьшает вероятность встречи с партнером", - отмечают эксперты по дикой природе NHBS.

Эксперты подчеркивают, что создание отверстия в садовой стене или заборе позволит ежам безопасно перемещаться из одного сада в другой.

Вы можете сделать это просто, вырезав небольшое отверстие в нижней части забора, размером примерно с ежа, или поднять панель на несколько дюймов, чтобы еж смог пролезть (но не настолько большое, чтобы мог пройти человек). Другим вариантом является срезать несколько дюймов древесины внизу забора, чтобы создать проход для ежей.

Хотя это может показаться, что вы облегчаете жизнь котам, они способны прыгать через высокие заборы, поэтому это не увеличит количество кошачьих посетителей.

"Дырка размером 13 см на 13 см является правильным размером для прохода ежа, но маловата для большинства домашних животных", - добавляют в NHBS.

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