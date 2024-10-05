Оживет полумертвый цветок: как реанимировать орхидею без мха

Найти живой мох в больших городах – большая проблема. Но спасти засохшую орхидею можно и при помощи других подручных средств.

https://glavred.info/sad-ogorod/ozhivet-polumertvyy-cvetok-kak-reanimirovat-orhideyu-bez-mha-10602674.html Ссылка скопирована

Как реанимировать орхидею в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео

Орхидеи любят выращивать многие цветоводы, и нередко они сталкиваются с тем, что у растений вянут и засыхают листья. И это неудивительно, ведь не у всех есть доступ к свежему живому мху. Найти живой мох в больших городах – большая проблема.

На Youtube-канале Classy Flowers рассказали, как реанимировать орхидею с вялыми листьями, если нет мха.

По словам автора канала, живой мох может поглощать и удерживать в 10-15 раз больше влаги, чем его собственный вес. Этот факт позволяет обеспечивать постоянный высокий уровень влажности вокруг корней и листьев обезвоженной орхидеи.

Кроме того, живой мох обладает определенной степенью антибактериальной активности, особенно мох сфагнум.

"И этот факт очень важен, потому что если я использую мёртвый, высушенный мох, даже если это сфагнум, он может быстро заплесневеть, и реабилитационный процесс может потерпеть неудачу, потому что плесень и бактерии могут вызывать дополнительные проблемы при таком нарушении баланса", - предупредила цветовод.

Как реанимировать орхидею без мха

Если живого мха нет, то попробовать спасти орхидею можно при помощи аквариумного гравия или речных камней.

Вам понадобится ваза большого хорошего размера, лучше с плоским дном и не коническая формы.

Вазу нужно заполнить примерно на 10 сантиметров камнями и налить очень теплую или горячую воду прямо на дно вазы так, чтобы покрыть 7-8 см высоты камней.

Оставшиеся три сантиметра камней над уровнем воды помогут создать безопасный воздушный барьер между водой и орхидеей.

Корни орхидеи должны свободно находиться в воздухе с повышенной влажностью, потому что они могут впитывать влагу прямо из воздуха.

Горячая вода будет испаряться и мгновенно увеличивать влажность вазе. Этот метод будет особенно хорошо работать в холодное время года.

Чтобы задержать испарившуюся воду внутри вазы, нужно накрыть ее перфорированным целлофаном.

Маленькие отверстия нужны для того, чтобы обеспечить газообмен.

Далее вазу с обезвоженными орхидеями нужно поставить на теплый солнечный подоконник.

Стоит учитывать, что реабилитация листьев орхидеи не будет быстрой. Скорее всего растению понадобится достаточно много времени, чтобы восстановить тургор. При использовании живого мха это процесс занимает около трех дней.

Цветовод советует в течение нескольких следующих дней менять остывшую воду на горячую и даже держать вазу в теплой водяной ванне, чтобы продлить действие высокой температуры и высокой влажности.

"Не только высокая влажность важна для восстановления обезвоженных орхидей. Температура является еще одним очень важным фактором и катализатором всех химических реакций в растительных клетках", - объяснила эксперт.

Смотрите видео - Как реанимировать орхидею с вялыми листьями:

Ранее Главред писал, как реанимировать орхидею с корнями, но без листьев. Вы удивитесь, но у такого цветка есть шанс на возрождение.

Youtube-канал Classy Flowers На Youtube-канал Classy Flowers подписаны 339 тысяч человек. Автор - из Канады и рассказывет о том, как делать цветочные композиции своими руками, также делится идеими для декорирования и дает советы по садоводству.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред