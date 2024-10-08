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Переживут всю зиму: 5 овощей, которые стоит посадить в октябре

Руслана Заклинская
8 октября 2024, 17:27
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С наступлением осени огородники могут продолжить выращивание вкусных овощей, которые украсят их столы даже в самые прохладные месяцы.
Переживут всю зиму: 5 овощей, которые стоит посадить в октябре
Что посадить на огороде в октябре / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Приход осени не означает, что огородникам нужно отказаться от выращивания вкусных овощей. Эксперты компании Gtech, которая производит садовые инструменты, поделились списком лучших овощей, которые можно выращивать в холодное время года.

Энтузиастка садоводства Люси Рхед объяснила, что посадка овощей в холодные месяцы не только сэкономит время и деньги на покупке продуктов, но и добавит цвета вашему саду во время темноты и холода, пишет Mirror.

Лук и лук-шалот

Эти овощи прекрасно подходят для выращивания зимой, ведь они не требуют много места и, как отмечает Люси, "практически сами о себе заботятся". Чтобы они хорошо росли, нужно много солнечного света, поэтому стоит выбрать для них солнечное место в саду или на огороде.

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Морковь

Люси рекомендует сеять семена моркови прямо в грунт до ноября-декабря. Слизни и улитки могут быть опасностью для моркови, поэтому не забудьте принять меры для защиты от вредителей. Морковь требует 12-16 недель для созревания, а наслаждаться урожаем огородники могут круглый год, повторно высевая семена. Когда морковь достаточно большая, ее нужно лишь осторожно извлечь из почвы.

Шпинат

Этот универсальный овощ прекрасно подходит для многих блюд. Шпинат лучше всего растет во влажной, хорошо дренированной почве. Люси рекомендует сеять шпинат в полутени и делать повторные посевы каждые несколько недель, чтобы обеспечить свежий урожай в течение года.

Листья салата

Люси отмечает, что можно выращивать различные виды салата в течение всего года. Это отличный вариант для тех, кто имеет ограниченное пространство, ведь салат можно выращивать даже на балконах или в контейнерах. Сейте семена небольшими партиями, чтобы иметь свежий урожай.

Спаржа

Теплый осенний грунт - идеальное место для посадки спаржи. Если посадить ее сейчас, она сможет хорошо развиться до зимы. Спаржа нуждается в защищенном месте с дренированной почвой и минимальном уходе, который сводится к мульчированию и прополке.

Какие растения нельзя выращивать совместно
Какие растения нельзя выращивать совместно / Инфографика: Главред

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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