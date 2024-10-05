Что положить в лунку при посадке лилии осенью: секретная добавка обеспечит пышное цветение

Лилии спасет от вредителей ингредиент, который есть на каждой кухне.

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Как правильно пересаживать лилии / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Лилии - изумительные цветы, которые станут украшением любого сада. Пересадка этих цветов - обязательная процедура, которая проводится через 3-5 лет. Чтобы цветы продолжали радовать и далее, нужно провести процедуру правильно.

На канале MatlaFlowers Теодозия Шаварцкая рассказала, что положить в лунку при посадке лилии осенью и поделилась другой полезной информации о пересадке этих прекрасных цветов.

К слову, осень – самое лучшее время года для посадки цветов. Весной они придадут невероятную красоту дачному участку. Читайте материал: Какие цветы можно посадить под зиму: топ-5 лучших вариантов.

Когда и как рассаживать лилии

Лилии необходимо пересаживать, поскольку луковицы разрастаются и становятся довольно мелкими, что негативно отражается на обильности их цветения.

Самый лучший период для пересадки лилий – это конец августа и начало сентября. В южных областях Украины ересаживать лилии можнов сентябре-октября.

Пересаживать лилии разрешается проделывать только после того, как они отцветут. Причем после опадания последнего лепестка желательно дать растению несколько недель отдохнуть и набрать массу для дальнейшей адаптации к новым условиям.

Поскольку лилия растет на одном месте много лет, желательно сразу продумать, где ее посадить, чтобы ей было там комфортно и расти, и цвести. Важно, чтобы ее не затеняли другие растения, например, кусты розы.

Луковицу лилии нужно выкопать, очистить от земли и осмотреть корни. Луковица не должна быть гнилой и мягкой.

Так выглядит здоровая луковица лилии / скриншот

Перед тем, как пересадить лилию, нужно отделить от луковицы "деток". Из них вырастут новые кусты.

Из "деток" вырастут новые кусты лилии / скриншот

Также каждая маленькая чешуйка луковицы лилии, если ее посадить, через пару лет может вырасти в полноценную луковицу.

При пересадке лилий осенью многие цветоводы аккуратно "откручивают" стебель от луковицы.

Лилии высаживаются довольно глубоко - на глубину, равную трем высотам луковицы.

Что положить в лунку при посадке лилии осенью

Лилии любят хороший дренаж. Земля должна быть легкой и питательной. Чтобы этого добиться, можно добавить немного магазинного универсального грунта.

Также в грунт добавляют древесную золу, чтобы немного раскислить почву. На дно кладется песок.

Так как лилии очень часто поражаются насекомыми-вредителями, то есть секретные ингредиенты, которые помогут с ними бороться - это горчичный порошок или черный молотый перец.

После того, как лунка готова, луковицу лилии ставят на холмик песка, расправляют корешки и присыпают песком. Далее - немного перца, и можно засыпать всю остальную землю. Ее необходимо немного утрамбовать, чтобы корни имели больший контакт с землей.

Пересаженные лилии нужно хорошо полить, а уже на следущий год она красиво и пышно зацветет.

Что известно о Youtube-канале MatlaFlowers Автор канала MatlaFlowers - Тарас Матла. Также он является основателем интернет-магазина "Матла Фловерс". "Уже более 10 лет мы успешно занимаемся выращиванием и реализацией растений от луковичных цветов тюльпанов, лилий, гладиолусов, георгин до розовых саженцев, хвойных и декоративных растений, клематисов, жимолости, винограда, лаванды и других. У нас есть свой питомник и собственные теплицы, практикуем зимнюю выгонку на срез тюльпанов, гиацинтов, крокусов и ирисов", - пишут на канале. Авторы канала, на которы подписаны более 25 тысяч человек, дают практические рекомендации, как выращивать растения, как следить за садом и огородом, как ухаживать за рассадой и цветами.

Смотрите видео - Как пересадить лилии правильно:

Напомним, осень - отличное время для пересадки растений. В частности, пионов. Когда и как лучше пересаживать пионы и как делить пионы при пересадке - читайте в материале: Что делать с пионами осенью: одна манипуляция обеспечит роскошное цветение весной.

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