Орхидеи и мирные лилии будут цвести круглый год: раскрыт секрет цветущих витрин

Хотя и мирные лилии, и орхидеи относительно неприхотливые в уходе комнатные растения, они не смогут зацвести, если за ними не ухаживать должным образом.

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Как сделать, чтобы орхидея цвела круглый год - удобрение для растений / Коллаж Главред, фото: pexels, УНИАН

Мирные лилии и орхидеи, известные как неприхотливые комнатные растения, могут не раскрыть весь свой потенциал без дополнительного ухода. Несмотря на то, что эти популярные комнатные растения неприхотливы в уходе, если ими пренебрегать, они могут потерять цветение.

В чем секрет цветущей витрины? Удобрение может сделать трюк, и не обязательно покупать его в магазине. Увлеченные садоводы используют банановую кожуру для подкормки своих зеленых друзей.

"Я узнала, что банановая вода полезна для моей лилии мира, но полезна ли она также для моих орхидей и других растений?", - написала Джин Кеннеди, ища мудрости на странице "Садоводческие советы и рекомендации", сообщает Express. видео дня

Ответ был неоднозначным: некоторые "зеленые человечки" клялись банановой кожурой как стимулятором роста растений, тогда как другие предостерегали, что не стоит отказываться от традиционных удобрений.

Джилл Кристи поделилась своей историей успеха: "Мои лилия мира и орхидея очень хорошо чувствовали себя на банановой воде этой весной, а также несколько других комнатных растений".

Одри Эйси поддержала эту мысль: "Мой сын постоянно поливает ею мои орхидеи и лилии, и они продолжают лучше цвести круглый год", - сообщает "Экспресс".

Джейси Гил добавила свои пять копеек: "Я начала использовать банановые шкурки, смоченные в воде, на наших растениях, и, как и другие, они продолжают цвести". Врач Бенкендорф также не постеснялась похвалить этот метод: "Банановая кожура - это фантастика, поскольку она способствует цветению любых цветущих растений".

Садовые гуру часто утверждают, что удобрение из банановой кожуры - это козырь для вашей зелени, утверждая, что оно особенно пышно для комнатных растений и садовых любимцев, таких как розы и гортензии, поскольку содержит много питательных веществ, которые помогают растениям процветать.

Обычно любители растений замачивают банановые шкурки в банке с водой по меньшей мере на неделю, чтобы поливать своих друзей-растений.

Через неделю выбросьте кожуру и добавьте немного магии разведения, чтобы смягчить кислотность, прежде чем поливать растения у их основания. Или если вы хотите чего-то более острого для этих кислотолюбивых лиственных друзей, оставьте банановую кожуру настаиваться до месяца, чтобы получить более острый чай.

Эту банановую смесь можно использовать как первоклассное жидкое удобрение или компостный чай, а также как средство от вредителей, отпугивающее тлю, и позволяющее попрощаться с такими неприятностями, как тля.

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