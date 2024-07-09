Будет свежим в разы дольше: что сразу нужно сделать с хлебом после покупки

Хлеб является основным продуктом питания, но когда дело доходит до хранения, мало кто знает лучший способ сделать так, чтобы он хранился как можно дольше.

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Как сохранить свежесть хлеба дольше - что сделать с хлебом после покупки / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Хлеб является основным продуктом питания для 99,8 процента людей, которые добавляют его в свои корзины. Но из-за колебаний летних температур бывает трудно определить, где хранить буханку хлеба. Сара Тейлор, эксперт по безопасности пищевых продуктов компании High-Speed Training, рассказала, как именно предотвратить черствение и плесневение хлеба.

"Это извечный вопрос: выбрасывать или хранить хлеб с пятнами плесени? Заплесневелый хлеб, как правило, лучше выбросить, поскольку плесень, скорее всего, распространилась гораздо дальше по буханке, чем это видно. Покупать нарезанный хлеб - это хороший и более дешевый способ сохранить хлеб свежим на дольше, поскольку плесени нужно больше времени, чтобы распространиться по всей буханке", - добавила Сара в разговоре с Express.co.uk.

По ее словам, типичная буханка из супермаркета, как правило, хранится не дольше недели, не черствея и не плесневея.

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"Свежеиспеченные батоны имеют более короткий срок хранения, чем готовые аналоги, поэтому вы должны иметь это в виду, когда выбираете батон. Чтобы хлеб дольше оставался свежим, лучше хранить его накрытым. Независимо от того, есть ли у вас специальный контейнер для хлеба или пакет для хлеба, или храните батон в оригинальной упаковке, старайтесь хранить хлеб в прохладном, сухом месте", - говорит эксперт.

По словам Сары, извлечение хлеба из оригинальной упаковки - это первый шаг к тому, чтобы предотвратить его "потение" в теплой среде, которое является причиной образования влаги внутри пластика.

"Чтобы избежать этого, следует стараться использовать контейнер для хлеба или воздухопроницаемый пакет, но если у вас нет другой возможности, то хранение хлеба в прохладном, сухом шкафу может помочь замедлить процесс. Также следует держать буханку подальше от воды, которая может ускорить развитие плесени. Влажная, сырая среда - идеальные условия для того, чтобы споры плесени развивались и распространялись быстрее, чем обычно, поэтому замедлите этот процесс, сохраняя буханку как можно более сухой", - подчеркнула она.

Есть одно место, где Сара не советует хранить хлеб.

"Никогда не храните буханку в холодильнике. Это связано с тем, что холодные условия внутри холодильника заставляют крахмал перекристаллизоваться, что приводит к тому, что хлеб приобретает черствый вкус и текстуру.

"Если вы едите хлеб медленно, то лучше заморозить его - это сохранит буханку съедобной и предотвратит распространение плесени. Чтобы разморозить хлеб, просто используйте режим размораживания на тостере, чтобы избежать размокания куска", - резюмировала эксперт.

Напомним, как ранее сообщал Главред, хлеб - продукт, который есть практически в каждом доме. Однако это мучное изделие быстро теряет свою мягкость и портится. Но даже в таких случаях его можно "оживить". Повар Евгений Клопотенко поделился способом, как размягчить затвердевший черный хлеб.

Хлеб является одним из самых необходимых продуктов в каждом доме. Не зря существует поговорка "Хлеб всему голова". Именно поэтому этот продукт чаще всего попадает в нашу корзину во время покупок в магазине. Главред узнал, как проверить качество хлеба.

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