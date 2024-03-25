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Как проверить хлеб на качество: 3 главных признака, на которые стоит обратить внимание

Алёна Воронина
25 марта 2024, 19:07
Есть несколько способов, как проверить хлеб самостоятельно в магазине или дома, чтобы понять, насколько качественным и свежим он является.
Хлеб, пар в супермаркете
Как проверить хлеб на качество/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, depositphotos.com/ua

Хлеб является одним из самых востребованных продуктов в каждом доме. Недаром существует поговорка "Хлеб всему голова". Поэтому этот продукт чаще всего оказывается в нашей корзине, когда мы идем в магазин, чтобы приобрести всё необходимое для приготовления пищи.

Но, конечно, хочется приобрести самый свежий и наиболее качественный хлеб. Поэтому часто может возникать вопрос, какой хлеб самый качественный, и как самостоятельно в магазине оценить этот продукт и выбрать самый лучший.

Давайте разберемся, как определить качество хлеба в домашних условиях или просто в магазине, обращая внимание на три основных признака.

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1. Внешний вид

Это первое, на что нужно обратить внимание. Если хлеб качественный, то корочка должна иметь золотисто-коричневую окраску. При этом при прикосновении к хлебу должно ощущаться, что корочка приятно хрустит.

Также стоит обратить внимание на цвет внутренней части хлеба во время разрезания. Если заметно, что хлеб внутри слишком белый, это может означать, что во время его приготовления могли добавлять химические отбеливатели.

2. Запах

Еще один способ, как определить натуральный хлеб – это обратить внимание на его запах. Если вы чувствуете от хлеба запах плесени, то это может означать, что при его изготовлении были использованы старые или просроченные ингредиенты.

Если мякиш хлеба имеет запах, похожий на запах валерианы, то это может указывать на наличие картофельной болезни.

Что такое картофельная болезнь хлеба?

Картофельная болезнь хлеба ("тягучая" болезнь) – одно из самых распространенных заболеваний хлеба. Оно вызывается спорами картофельной (сенной) палочки, которые попадают в продукт вместе с мукой. Эти споры гибнут только при температуре 130 градусов. Наибольшее развитие эти микроорганизмы достигают при 35-40 градусах. Болезнь проявляется после 10 часов хранения при температуре 30-40 градусов. Поэтому заболевание чаще всего проявляется в летний период.

В случае наличия такой болезни хлеб приобретает резкий, неприятный специфический запах и вкус. Хлеб, зараженный картофельной болезнью, может накапливать ядовитые вещества, поэтому в пищу его не используют, пишет Википедия.

3. Вкус

Также еще один способ, как понять, что хлеб плохой – это обратить внимание на его вкус. Если вы принесли хлеб домой из магазина, попробовали его и почувствовали затхлый, немного горький или резко кислый вкус, то это может указывать на некачественность хлеба.

Кроме этого, стоит обратить внимание, не липкий ли мякиш хлеба, не ощущается ли его тягучесть, а также нет ли внутри комочков, которые остаются при плохом замешивании теста.

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