УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как сделать чёрствый хлеб мягким: Клопотенко показал трюк, который поможет всем

Елизавета Бельмас
11 марта 2024, 12:54
Главред расскажет, как вернуть мягкость не свежему хлебу, когда он уже затвердел.
Как сделать чёрствый хлеб мягким
Как сделать чёрствый хлеб мягким / коллаж: Главред, фото: скриншот

Хлеб - продукт, который есть практически в каждом доме. Однако это мучное изделие довольно быстро портится и теряет былую мягкость. И всё же даже в этом случае его "жизнь" можно продлить. Мы расскажем, как размягчить черный хлеб, когда он уже затвердел.

Как сделать чёрствый хлеб мягким

Известный в Украине повар Евгений Клопотенко, который славится своими эксклюзивными рецептами и всяческими лайфхаками рассказал, что делать с черствым хлебом, когда она затвердел.

На своей странице в ТикТок он рассказал, что такой хлеб можно "реанимировать". Для этого необходимо взять отрезок хлеба, положить его в тарелку, затем смазать небольшим количеством воды.

видео дня

Когда хлеб будет обработан водой, его необходимо накрыть второй тарелкой и поставить в микроволновку. В том случае, если микроволновки нет, можно воспользоваться духовкой. Немного прогрев хлеб в микроволновке или духовке, вы увидите, как он вновь станет мягким, ещё и теплым.

Лайфхак

Согласно данным Википедии, Лайфха́к (англ. life hack) — это хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему. Неологизм "лайфхак", образованный путём слияния английских слов life ("жизнь") и hack ("взломать"), был предложен британским журналистом, специализирующимся в области компьютерных технологий, Дэнни О’Брайеном.

Смотрите видео о том, как размягчить хлеб:

@klopotenko_chef Не викидайте черствий хліб! Я покажу, як зробити його м‘якеньким ? #лайфхак#тіктоклайфхак#тіктокукраїна#українськакухня♬ Шо З-Под Дуба - DakhaBrakha


Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
хлеб Евгений Клопотенко интересные новости
Реклама

Главное за день

ВСУ отбросили оккупантов на востоке: пошли вперед и захватили вражеские позиции

ВСУ отбросили оккупантов на востоке: пошли вперед и захватили вражеские позиции

13:39 Украина
"Откровенная капитуляция": в ВМС раскрыли, как Украина сковала Черноморский флот

"Откровенная капитуляция": в ВМС раскрыли, как Украина сковала Черноморский флот

12:45 Украина
Мощный удар десантников ВСУ: колонну РФ сожгли и добили дронами с артиллерией

Мощный удар десантников ВСУ: колонну РФ сожгли и добили дронами с артиллерией

12:36 Украина
Все главные новости

Популярное

Как за 15 минут уничтожить сорняк и мох во дворе: специалисты поделились лайфхаком 15761

Как за 15 минут уничтожить сорняк и мох во дворе: специалисты поделились лайфхаком

Фанатка показала, как Алла Пугачева выглядит без ретуши в реальной жизни 8540

Фанатка показала, как Алла Пугачева выглядит без ретуши в реальной жизни

Наступление РФ выдыхается, враг перебрасывает резервы под большой город - генерал 7239

Наступление РФ выдыхается, враг перебрасывает резервы под большой город - генерал

Атаковал почти 7-балльный шторм: в стране всю неделю будет бушевать магнитная буря 4876

Атаковал почти 7-балльный шторм: в стране всю неделю будет бушевать магнитная буря

Последние новости

13:39

ВСУ отбросили оккупантов на востоке: пошли вперед и захватили вражеские позиции

12:54

Как сделать чёрствый хлеб мягким: Клопотенко показал трюк, который поможет всем

12:45

"Откровенная капитуляция": в ВМС раскрыли, как Украина сковала Черноморский флот

12:36

Мощный удар десантников ВСУ: колонну РФ сожгли и добили дронами с артиллериейВидео

12:34

"Лицо приклеили": Кейт Миддлтон заподозрили во лжи

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:28

Беспилотники атаковали важный арсенал с боеприпасами в РФ - СМИ

12:23

Експерт показал трюк с тюльпанами, который продлит их жизнь до двух недель

12:08

Оскар-2024: Джон Сина вышел на сцену голым для объявления победителяВидео

12:07

Оцепили средневековым кольцом обороны: СМИ назвали город, где ВСУ будет очень сложно

Реклама
11:36

Крупные потери на трех направлениях: сотни россиян "перемололи" вместе с техникой

11:35

В Украине выросли выплаты военным пенсионерам: на сколько и какие надбавки

11:33

Запад заморозил 300$ млрд режима Путина: когда Украина получит деньги

11:22

Курьез на курьезе: как прошла церемония "Оскар-2024"

11:09

Церковный праздник 12 марта: почему вечером нельзя выходить из дома

10:59

Когда в Украине заработают аэропорты: в Кабмине раскрыли подробности

10:43

Китайский гороскоп на 12 марта: Кролику - напряженные отношения, Лошади - много энергии

10:38

Президент Чехии намекнул, сколько солдат Запад может перебросить в Украину

10:25

"Ситуация там тяжелая": генерал признался, какие населенные пункты ВСУ могут "сдать"

10:08

"Это вариант": Бербок поддержала обмен Storm Shadow на Taurus

10:08

Арест Коломойского необоснован, его следует немедленно освободить из-под стражи - адвокат

Реклама
09:50

"Архивная Алеся": Дмитрий Гордон показал свою жену в молодости

09:43

Меньше обещанного: Украине передадут F-16 не раньше июля – NYT

09:36

Заявление папы римского: только бизнес, ничего личногомнение

09:33

РФ запустит производство новых бомб, против которых у ВСУ нет "противоядия" - ISW

09:17

Буданов рассказал о подготовке серьезной операции в КрымуВидео

09:00

НАТО в Украине будет только в случае геноцида или острого кризиса – ЖдановЭксклюзив

08:31

Гороскоп на завтра 12 марта 2024: Рыбам - обследование, Весам - меньше покупок

08:20

Россияне ночью атаковали Украину 25 "Шахедами": сколько сбила ПВО

08:10

Ночная атака РФ на Одесскую область: поражен инфраструктурный объект

07:34

Как Трамп хочет закончить войну в Украине: Орбан раскрыл детали плана

06:38

"Хотел бы отдать эту честь России": впервые в истории украинский фильм получил ОскарВидео

06:37

РФ атаковала Харьков "Шахедами", есть "прилет": что известно

06:15

Империю пора ликвидироватьмнение

05:55

В Украине уже есть военные стран НАТО: эксперт прямо сказал, чем они занимаются

05:05

8 признаков того, что у вас токсичные отношения: как спастись от них

04:15

Выход ВСУ из Авдеевки: военный аналитик раскрыл неожиданную причину

03:30

Не С-300: эксперты раскрыли особенности новых бомб РФ УМПБ Д-30СН

02:45

Бывшая девушка Мэттью Перри назвала вероятных виновных в его смерти - СМИ

02:15

Почему нельзя надевать свадебное платье незамужней девушке: о чем предупреждает примета

01:31

Большие, маленькие или горбатый: как определить характер человека по губам и носу

Реклама
00:52

У него остался маленький сын: россияне убили украинского 33-летнего пилота

00:48

Катя Остапчук призналась, почему избегает общения с детьми мужа-шоумена

10 марта, воскресенье
23:58

Только самый внимательный найдет собаку за 9 секунд: чрезвычайная оптическая иллюзия

23:43

Фанатка показала, как Алла Пугачева выглядит без ретуши в реальной жизни

22:41

"Виртуальное посредничество": Зеленский жестко поставил на место Папу Римского

22:11

В РФ выгнали командующего ВМФ после нового потопления корабля оккупантов – росСМИ

21:23

На юге задвухсотили одного из главарей "Ахмата": в ВСУ раскрыли детали контрудараВидео

21:15

Атаковал почти 7-балльный шторм: в стране всю неделю будет бушевать магнитная буря

20:30

Отправят ли на фронт людей с инвалидностью: в Раде говорят об урегулировании вопроса

20:14

СМИ пишут об ударе по комплексам Patriot ВСУ: Маляр назвала цель "вброса"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Праздники
Великий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздник
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Оптические иллюзииУкраинский язык с АвраменкоНародные приметыВсе о шоу-бизнесеСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиТесты по картинке
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять