Как сделать чёрствый хлеб мягким: Клопотенко показал трюк, который поможет всем

Хлеб - продукт, который есть практически в каждом доме. Однако это мучное изделие довольно быстро портится и теряет былую мягкость. И всё же даже в этом случае его "жизнь" можно продлить. Мы расскажем, как размягчить черный хлеб, когда он уже затвердел.
Как сделать чёрствый хлеб мягким
Известный в Украине повар Евгений Клопотенко, который славится своими эксклюзивными рецептами и всяческими лайфхаками рассказал, что делать с черствым хлебом, когда она затвердел.
На своей странице в ТикТок он рассказал, что такой хлеб можно "реанимировать". Для этого необходимо взять отрезок хлеба, положить его в тарелку, затем смазать небольшим количеством воды.
Когда хлеб будет обработан водой, его необходимо накрыть второй тарелкой и поставить в микроволновку. В том случае, если микроволновки нет, можно воспользоваться духовкой. Немного прогрев хлеб в микроволновке или духовке, вы увидите, как он вновь станет мягким, ещё и теплым.
Лайфхак
Согласно данным Википедии, Лайфха́к (англ. life hack) — это хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему. Неологизм "лайфхак", образованный путём слияния английских слов life ("жизнь") и hack ("взломать"), был предложен британским журналистом, специализирующимся в области компьютерных технологий, Дэнни О’Брайеном.
Смотрите видео о том, как размягчить хлеб:
@klopotenko_chef Не викидайте черствий хліб! Я покажу, як зробити його м‘якеньким ? #лайфхак#тіктоклайфхак#тіктокукраїна#українськакухня♬ Шо З-Под Дуба - DakhaBrakha
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