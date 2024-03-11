Как сделать чёрствый хлеб мягким: Клопотенко показал трюк, который поможет всем

Главред расскажет, как вернуть мягкость не свежему хлебу, когда он уже затвердел.

https://glavred.info/life/kak-sdelat-cherstvyy-hleb-myagkim-klopotenko-pokazal-tryuk-kotoryy-pomozhet-vsem-10549037.html Ссылка скопирована

Как сделать чёрствый хлеб мягким / коллаж: Главред, фото: скриншот

Хлеб - продукт, который есть практически в каждом доме. Однако это мучное изделие довольно быстро портится и теряет былую мягкость. И всё же даже в этом случае его "жизнь" можно продлить. Мы расскажем, как размягчить черный хлеб, когда он уже затвердел.

Как сделать чёрствый хлеб мягким

Известный в Украине повар Евгений Клопотенко, который славится своими эксклюзивными рецептами и всяческими лайфхаками рассказал, что делать с черствым хлебом, когда она затвердел.

На своей странице в ТикТок он рассказал, что такой хлеб можно "реанимировать". Для этого необходимо взять отрезок хлеба, положить его в тарелку, затем смазать небольшим количеством воды.

видео дня

Когда хлеб будет обработан водой, его необходимо накрыть второй тарелкой и поставить в микроволновку. В том случае, если микроволновки нет, можно воспользоваться духовкой. Немного прогрев хлеб в микроволновке или духовке, вы увидите, как он вновь станет мягким, ещё и теплым.

Лайфхак Согласно данным Википедии, Лайфха́к (англ. life hack) — это хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему. Неологизм "лайфхак", образованный путём слияния английских слов life ("жизнь") и hack ("взломать"), был предложен британским журналистом, специализирующимся в области компьютерных технологий, Дэнни О’Брайеном.

Смотрите видео о том, как размягчить хлеб:



Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.