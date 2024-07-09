Кофе является неотъемлемой частью утреннего ритуала для многих по всему миру. Главред выяснил, какой срок хранения заваренного кофе и, как его продлить.

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Какой срок хранения заваренного кофе - когда лучше всего пить кофе / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Срок годности заваренного кофе зависит от нескольких факторов, включая условия хранения и температуру окружающей среды. В большинстве случаев, запаренный кофе остается свежим в течение нескольких часов при комнатной температуре. Если его оставить на более длительное время, вкус и аромат могут значительно ухудшиться. О том, какова продолжительность хранения запаренного кофе рассказал кофейный эксперт webstaurantstore Кевин Сингел

Портится ли заваренный кофе

Кевин Сингел отметил, что заваренный кофе не обязательно портится так же как скоропортящиеся продукты.

"Поэтому вы не найдете плесени или неприятного запаха от остатков кофе. Хотя сваренный кофе не портится, если он хранится при комнатной температуре, лучше употребить его в течение нескольких часов после приготовления, чтобы сохранить лучшие вкусовые качества. Если у вас есть остатки кофе, подумайте о том, чтобы перепрофилировать его на холодный кофе, коктейли на основе кофе или даже использовать как ингредиент для выпечки", - написал он.

Что известно о WebstaurantStore WebstaurantStore - это онлайн-компания по поставке оборудования для ресторанов, базирующаяся в Литике, штат Пенсильвания. Компания предлагает оборудование коммерческого класса для пищевой промышленности через онлайн-заказ и коммерческую доставку, а также поставляет более 430 000 товаров. Компания имеет более 70 частных торговых марок, включая Avantco, Choice, Noble и Regal, сообщает Википедия.

Как долго хранится кофе в холодильнике

Кроме того, он добавил, что в зависимости от способа приготовления, черный кофе может храниться до двух недель в герметичном контейнере в холодильнике, но со временем его вкус будет постепенно ослабевать.

"Чем дольше вы храните кофе, тем больше он теряет свой аромат и вкус, при этом 2-3 дня является оптимальным сроком для наилучшего вкуса. Кофе с такими продуктами, как молоко или немолочные сливки, имеет гораздо более короткий срок хранения, и в холодильнике он обычно хранится в среднем всего 2 дня", - подчеркнул Кевин Сингел.

Как увеличить срок хранения заваренного кофе

В то же время эксперты сети кофеен angelinus coffee указывают, что можно увеличить срок хранения кофе, поставив его в холодильник.

"Если вы нальете кофе в герметичный контейнер и храните его в холодильнике, вы увеличите срок его хранения на 4 дня. Вкус почти исчезнет, и вы будете пить черную жидкость с большим количеством кофеина. Итак, если вы настоящий любитель кофе, всегда лучше заварить свежую чашку и насладиться ею в течение часа-двух", - отмечают они.

Срок годности кофе с молоком

Черный кофе можно хранить в холодильнике от 4 до 10 дней, в зависимости от сорта, при условии, что напиток находится в закрытом контейнере. С другой стороны, кофе на молочной основе имеет ограниченный срок хранения.

"Кофе с добавлением молока или сливок можно хранить только 2 дня. Когда молоко наливают в кофе, у вас есть 2 часа, чтобы допить напиток до того, как он начнет распространять бактерии. В течение этого времени вы также можете поместить напиток в герметичный контейнер в холодильнике и наслаждаться им на следующий день, если хотите. Если вы решили потреблять кофе на следующий день, сначала понюхайте его, чтобы проверить, не испортился ли он, поскольку молоко может испортиться, если температура в холодильнике недостаточно низкая", - добавляют специалисты.

Что известно о сети ANGELINUS ANGELINUS - ранее известная как Angel-in-us Coffee, - это сеть кофеен, базирующаяся в Южной Корее и принадлежащая группе Lotte. Сеть кофеен ANGELINUS, которой управляет Lotte, постоянно расширяет свою долю рынка в Азии. В 2008 году она расширилась в Китай, а в ноябре 2011 года - в Индонезию, и сейчас имеет девять кофеен в Китае, четыре - во Вьетнаме, три - в Индонезии и две - в Казахстане. По состоянию на 2017 год сеть насчитывает более 800 розничных магазинов в Южной Корее. В 2018 году Angel-in-us выпустил специальное меню для весеннего сезона, предлагая напитки, изготовленные из шоколадного цвета, сообщает Википедия.

Как увеличить срок годности кофе в пачке

Кофейные эксперты из YouTube канала "Somethingsbrewing.in" отмечают, что если вы хотите продлить срок хранения кофе, вам нужно понять, кто является его врагами.

Из-за чего портится кофе:

свет,

температура,

кислород.

Смотрите видео о том, как продлить срок хранения кофе:

"Когда кофе находится в темном пакетике, он защищен от света, он защищен от кислорода, потому что он запечатан, и если он не на заднем сиденье вашего автомобиля, он защищен от температуры. Но как только она открыта, она подвергается воздействию всех природных элементов", - говорится в видео.

Специалисты советуют держать кофе в герметичном контейнере, который защищает его от света.

"Но если вы хотите быть еще более причудливым, вы можете использовать одну из этих вакуумных канистр, которые защищают кофе от света, создавая вакуум путем постоянного вращения около 20-30 раз. Это защитит его от кислорода и, если вы не держите его на газе, защитит от температуры. Это продлевает срок хранения кофе на 3-6 месяцев", - отмечают в "Somethingsbrewing.in".

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