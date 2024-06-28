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Почему нельзя пить кофе на голодный желудок: специалисты предупредили о рисках

Юлия Закрепа
28 июня 2024, 20:03
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Почему не надо пить кофе утром на голодный желудок и сколько чашек кофе можно выпить за день - Главред собрал увлекательные факты.
Почему нельзя пить кофе на голодный желудок: специалисты предупредили о рисках
Почему после кофе нельзя спать / коллаж: Главред, фото: unsplash

Что будет, если пить много кофе - какие преимущества и недостатки употребления любимого напитка миллионов людей. Специалисты рассказали о том, что нужно знать меру в употреблении кофейных напитков, чтобы не иметь осложнений со здоровьем. Чтобы не получить кофейной передозировки, стоит отдать предпочтение натуральным и качественным сортам в зернах. Считается, что именно кофе в зернах полезнее, зато растворимый имеет больше различных добавок.

Почему нельзя пить кофе после пробуждения

Считается, если утром выпить крепкого кофе, то он поможет быстрее проснуться, однако не всегда это может иметь такой эффект. Специалисты объяснили, что после того, как человек просыпается в крови повышается уровень гормона стресса - кортизол. Именно этот гормон возбуждает, а затем и пробуждает наш организм. Между тем, когда человек выпивает кофе утром это может мешать нормальному функционированию кортизола. В таком случае, когда человек выпьет кофе сразу после пробуждения, как следствие - организм может стать еще более сонливыми.

Если вы действительно хотите пробудиться с помощью кофе, тогда лучше выпейте кофе уже через час после того, как проснулись. В то время уровень кортизола как раз начнет снижаться.

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Почему нельзя пить кофе вечером

Баристы рассказали, что кофеин очень стимулирует нервную систему человека. Однако, он также может и вызвать сонливость, если выпить его перед сном. Обычно такое происходит из-за особенностей организма у каждого человека, на это также зависит и эмоциональное состояние. Специалисты отмечают, что если употреблять кофеин в больших дозах, то он вызывает чрезмерную сонливость, особенно если у человека отсутствует нормальная физическая и умственная активность.

Как выбрать чашку для кофе?

Эксперты говорят, что для домашнего пользования рекомендуем запастись чашками 150-220 мл - это универсальный тип посуды. В целом выбирать емкости нужно, отталкиваясь от категории кофе и способа его заваривания. Если же вы любите готовить разные виды напитков для гостей или членов семьи, разумным решением станет покупка специальных наборов. Главное, чтобы чашка для кофе подчеркивала его преимущества и сохраняла нужную температуру.

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