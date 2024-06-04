Почему после кофе хочется в туалет: врачи поставили точку в дилемме

После употребления кофе многие люди испытывают потребность сходить в туалет. Главред выяснил, как и почему кофе влияет на желание сходить в туалет.

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Почему после кофе хочется в туалет - как кофеин влияет на человека / Коллаж Главред, фото: pexels, УНИАН, ua.depositphotos.com

Кофе является одним из самых популярных напитков в мире, потребляемых миллионами людей ежедневно. Его популярность росла на протяжении веков благодаря своим возбуждающим свойствам и приятному вкусу. Однако, многие люди отмечают, что после употребления кофе они почти сразу начинают испытывать желание посетить уборную. О том, почему после кофе хочется в туалет рассказала в эфире собственного YouTube-канала уролог и тазовый хирург, доктор Рина Малик.

Как кофе влияет на мочевой пузырь

По ее словам, на животных моделях было обнаружено, что потребление кофе или кофеина увеличивает сокращение мышц мочевого пузыря, а у людей это связано с позывами или сильным желанием сходить в туалет.

"Многие из вас могут заметить, что после кофе, кофеина, чая, иногда даже черного шоколада или мороженого с шоколадом, вы можете почувствовать сильное желание сходить в туалет", - отмечает она.

Врач добавляет, что в ходе исследований была взята группа молодых людей в возрасте от 18 до 45 лет.

Смотрите видео о том, как кофе влияет на мочевой пузырь:

"Их заставили прекратить употребление кофеина примерно на пять дней, а после этого рандомизировали их, чтобы они получали либо 450 миллиграммов кофе в день, либо кофе без кофеина и сравнили, какими были их мочевые симптомы. Они обнаружили, что люди, которые пили такое количество кофе, имели худшие позывы и частоту мочеиспускания по сравнению с теми, кто не пил, но люди, которые пили много кофе или кофеина до исследования, на самом деле имели меньшие изменения в своих симптомах, когда начали пить 450 миллиграммов кофе в день", - указывает врач.

Она делает вывод, что 450 миллиграммов - это эквивалент полторы порции кофе из Starbucks или двух с половиной больших кофейных чашек из McDonald's, так что это много кофе.

"Но я говорю пациентам, что каждый пациент индивидуален. Я могу выпить много кофе, и хотя я замечаю определенную срочность, этого недостаточно, чтобы мешать моей повседневной деятельности, но для некоторых людей даже одной чашки кофе достаточно, чтобы сделать их мочевой пузырь более чувствительным, и они постоянно бегают в туалет", - резюмирует она.

Кто такая Рена Малик Рена Малик - сетрифицированный доктор из США, уролог и тазовый хирург. На своем YouTube канале публикует еженедельные видео с обучением об урологии, сексуальном здоровье, здоровье мочевого пузыря и других темах.

Как действует кофеин на человека

Врачи, авторы YouTube-канала "Waqas Shafique" отмечают, что кофеин напрямую влияет на мочевой пузырь. Он действует на детрузорную мышцу.

"Он работает в ваших почках. Кофеин попадает в вашу детрузорную мышцу. Детрузорная мышца - это то, из чего сделан мочевой пузырь. D с латинского означает "прочь", а trudo с латинского означает "толкать". Именно он выталкивает мочу из мочевого пузыря", - заключает один из врачей.

По словам эксперта, кофеин подавляет поступление кальция в саркоплазматический ретикулум, что приводит к тому, что кальций остается в цитоплазме и вызывает сокращения и спазмы мышцы, выталкивающей мочу, и заставляет людей посещать туалет чаще, чем если бы они не пили кофеин.

Смотрите видео о том, как действует кофеин на человека:

"Если вы пьете кофеин впервые, ваш мочевой пузырь очень чувствителен к нему. Поэтому нужно время, поэтому если вы не хотите бегать так часто в туалет от кофе нужно начать пить его чаще. Другой механизм, который был предложен, заключается в том, что кофеин присоединяется к рецепторам, которые называются аденозиновые рецепторы, и вызывает увеличение дофамина, серотонина, эпинефрина, в зависимости от того, где находится рецептор, на какой клетке он находится. А это может вызвать повышение активности ренина или увеличение притока крови к почке", - говорится в видео.

Отмечается, что увеличение притока крови к почкам приведет к усилению фильтрации, что также повлечет усиленное мочеиспускание.

"Поэтому, если вы новичок в употреблении кофе или кофеина, в начале вы будете ходить в туалет гораздо чаще, чем впоследствии. Скажем, через неделю, когда ваши мышцы и рецепторы станут менее чувствительными, и тогда это станет для вас нормальным явлением. Итак, если вы пьете три чашки кофе в день, сначала вы будете ходить в туалет, возможно, каждые 10 минут, но через неделю, если вы пьете три чашки кофе, вы не будете ходить в туалет так часто, потому что ваши мышцы и рецепторы станут менее чувствительными", - резюмирует автор видео.

Что известно о YouTube-канале "Waqas Shafique" "Waqas Shafique" - YouTube-канал основан двумя интернами внутренней медицины. Авторы канала являются выпускниками программ IMG и DO США. В своих видео авторы обсуждают широкий круг тем, начиная с личного опыта, советов по обучению и всего, что может показаться интересным для обсуждения с медицинской точки зрения.

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