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Почему нельзя праздновать 40 лет: известный экстрасенс дал окончательный ответ

Юрий Берендий
3 июня 2024, 20:51
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Многие верят в то, что праздновать 40-летний юбилей является плохой приметой, которая принесет только беду. Главред выяснил, почему нельзя праздновать 40 лет.
Почему нельзя праздновать 40 лет: известный экстрасенс дал окончательный ответ
Почему нельзя праздновать 40 лет - экстрасенс дал окончательный ответ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

В украинской культуре, как и в некоторых других, существует поверье, что празднование 40-летнего юбилея может принести несчастье. Это связано с несколькими причинами, происходящими из разных верований и символики числа 40. О том, почему не рекомендуют праздновать 40 лет рассказал в эфире собственного YouTube-канала экстрасенс Каин Крамер.

Почему нельзя отмечать 40-летие мужчинам и женщинам

Крамер объяснил, что в христианстве цифра 40 фигурирует в различных важных событиях.

"Так, всемирный потоп длился 40 дней, а Моисей будил евреев по пустыне 40 лет. Кроме этого, Иисус, когда его распяли, вернулся на небеса через 40 дней. Именно столько как считается, душа находится на земле после смерти человека. А также женщина, которая родила ребенка, не может войти в храм еще 40 дней", - отмечает он.

Празднование 40 лет с точки зрения астрологии

По словам Крамера, в астрологии считается, что 40 лет - это рубеж, преодолевая который человек чувствует, что на его жизнь начинают влиять Плутон и Уран, а они предвещают радикальные изменения с негативными последствиями.

"Речь идет о разводах, кризисах, несчастных случаях и проблемах со здоровьем", - добавил экстрасенс.

Почему мужчинам нельзя праздновать 40 лет

Он отметил, что по некоторым сведениям, у мужчин этот юбилей часто приходится на очень сложный период в жизни - кризис среднего возраста, который приводит к переоценке ценностей и бурным изменениям.

"Одна из причин, почему нельзя отмечать 40-летие мужчины, гласит, что представители сильного пола могут навлечь несчастья и проблемы со здоровьем", - говорит он.

Почему нельзя отмечать 40 лет женщине

Крамер указывает на то, что прекрасная половина человечества не очень любит переходить в возрастной рубеж, особенно когда впереди пятый десяток.

"По мнению некоторых суеверных людей, празднование этого юбилея плохо влияет на женский организм и даже способно забрать жизненную энергию. Однако в современном мире женщинам пора избавиться от таких страхов, потому что здоровый образ жизни, спорт и хорошие косметологи позволят надолго сохранить красоту и молодость", - рассказал он.

Можно ли праздновать 40 лет - ответ экстрасенса

Каин Крамер резюмирует, что в магически-эзотерическом мире нет никаких предрассудков относительно празднования 40 лет.

"Я согласен лишь с одним, что рубеж 40 лет приводит к некоторым перестановкам, переоценкам ценностей, к моменту, когда у нас действительно кризис среднего возраста. Но тут так, если впереди действительно какой-то кризисный период и так далее, чего это я должен не праздновать сейчас, пока его нет? А может меня потом так шандарахнуть кризисом среднего возраста, что я больше никогда праздновать не буду?, - задается вопросом экстрасенс.

Кто такой Каин Крамер

Каин Крамер, победитель "Битвы экстрасенсов-18" телеканала СТБ. Жрец графической магии из Славутича.

Он также говорит, что жизнь слишком короткая и без того бурная, чтобы пропускать какие-то радости в этой жизни.

"Ну и плюс, как я всегда говорю, все должно исходить из вашего комфорта. Если вам комфортно, если вы не очень заостряете свои предрассудки на этом всем, вы можете праздновать. Хочется, празднуйте любые юбилеи, никто вам не указ. Если вы все-таки более суеверны, принимаете все близко к сердцу, не празднуйте", - советует он.

Смотрите видео о том, почему нельзя праздновать 40 лет:

Каин Крамер указывает, что впоследствии некоторые люди могут на это празднование юбилея "спихивать" все жизненные неудачи и провалы.

"То есть, глобально, вы можете все, что угодно. Кроме того, что запрещено законодательством, конечно. Хочется праздновать 40 лет, пожалуйста, празднуйте. Не хочется праздновать, не празднуйте. Но такого четкого запрета, и действительно, нет. Все это достаточно суеверная история", - резюмировал экстрасенс Каин Крамер.

Что следует учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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