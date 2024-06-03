Вы сами притянете в дом счастье и благополучие: что нужно сделать 4 июня - приметы

4 июня церковь почитает память святого Митрофана. Как сообщает Главред, он родился в знатной семье. Его отец, Дометий, был братом римского правителя Проба. Он перешел в христианство и стал епископом.
Митрофан был известен своей святой жизнью и мудростью. Об этом узнал император Константин Великий. Позже Митрофана назначили Патриархом на I Вселенском Соборе 325 года. Мощи святого находятся в храме в Константинополе, который был возведет в его честь.
Что можно делать 4 июня
- В этот день молодым девушкам стоит плести венки и пускать их по воде. Предки верили, что если венок поплывет далеко, то девушка будет счастлива. Если венок утонет, то нужно готовиться к несчастью.
- В этот день нужно много работать. Считается, что это принесет в дом благополучие.
- В этот день нужно убрать в доме и зажечь свечу вечером. Предки верили, что это притянет в дом богатство.
Что нельзя делать 4 июня
1. Нельзя 4 июня хлопать кого-то по плечу. Предки верили, что это принесет тому человеку болезни.
2. Нельзя 4 июня купаться в открытых водоемах. Считается, что в этот день водяной может утащить кого-то с собой на дно.
Приметы 4 июня
- Если в этот день на солнце духота, то будет ненастье.
- Если в этот день пошел дождь, то такая погода будет еще 2-3 дня.
- Если в этот день раскрылись вечером фиалки, то все лето будет теплым и солнечным.
- Если в этот день дует северный ветер, то будет плохая погода.
Что стоит учитывать читателю
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