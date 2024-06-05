Приметы 6 июня: что нужно сделать, чтобы укрепить свое здоровье

Что нельзя делать 6 июня. Строгие приметы и запреты, которые помогут сохранить семью.

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Что нельзя делать 6 июня / фото: pixabay

6 июня церковь почитает память преподобного Виссариона-чудотворца. Как сообщает Главред, он родился в богатой семье. В какой-то момент он решил отказаться от всех земных благ и избрал путь духовного подвига. Он стремился к максимальной простоте, много путешествовал по пустыне, часто постился и отказывался от воды и еды на длительное время.

Виссарион много молился и был в поисках духовного общения с Богом. Он получил дар чудотворения, совершил много чудес, исцелял больных и помогал нуждающимся.

Что можно делать 6 июня

В этот день нужно полить овощи на огороде. Предки верили, что это поможет привлечь здоровье.

В этот день нужно, чтобы супруги работали в доме по очереди. Считается, что если нарушить это, то в семью придут ссоры.

Что нельзя делать 6 июня

1. Нельзя 6 июня жаловаться на свои проблемы. Считается, что тогда их станет больше.

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2. Нельзя 6 июня ссориться с родными. Иначе ваши скандалы могут затянуться надолго.

3. Нельзя 6 июня выбрасывать остатки еды из стола. Предки верили, что тогда в дом придет бедность.

Приметы 6 июня

Если в этот день идет дождь, то такая же погода будет еще несколько дней.

Если в этот день дует ветер с востока, то лето будет дождливым.

Если этим вечером летает много жуков, то будет хорошая погода.

Если в этот день ясная погода, то будет хороший урожай.

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