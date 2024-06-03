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Появится шанс на счастье: что ждет все знаки зодиака в любви в июне 2024

Юрий Берендий
3 июня 2024, 16:43
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Известный астролог Влад Росс предупреждает, что первая половина июня может принести ряд негативных эмоций, обманов и разочарований в любовном плане.
Появится шанс на счастье: что ждет все знаки зодиака в любви в июне 2024
Любовный гороскоп на июнь 2024 - астрологический прогноз Влада Росса / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Начало лета - идеальное время для новых знакомств, отдыха и свиданий. Однако, лучший период для знакомств в июне начинается после 17 июня, ведь именно тогда планета любви и отношений Венера перейдет в знак Рака. Об этом рассказал Главреду астролог Влад Росс.

По его словам, в июне 2024 года Венера до 17 июня будет идти по знаку зодиака Близнецы, что не является хорошим периодом для начала новых любовных отношений и знакомств.

Астролог добавил, что уже после 17 июня планета любви перейдет в знак Рака, что станет лучшим периодом для знакомств, свиданий и представлений второй половинки родителям.

"Если транзит Венеры по Близнецам принесет больше обманов и разочарований, то в период Венеры в Близнецах удастся склеить то, что не удавалось склеить ранее: разрушенные отношения с близкими людьми можно будет восстановить, с партнером, с которым находились в ссоре, можно будет помириться и достичь взаимопонимания. Гармоничный аспект Венеры и Марса 29 июня добавит положительных эмоций и желание сблизиться", - отмечает Влад Росс.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс - украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Наиболее благоприятными датами для бракосочетания или венчания являются 28, 29, 30 июня.

Также он отмечает, что период Венеры в знаке Рака (вторая половина июня) значительно благоприятнее для отношений и личной жизни.

"Это время романтики, чувствительности, желания делиться заботой. Если проявить участие и заботу, особенно в конце месяца, ваш партнер ответит взаимностью, даже если колебался перед этим", - резюмировал астролог Влад Росс.

Смотрите видео с астрологическим прогнозом Влада Росса на июнь 2024 года:

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