Гороскоп на июнь-2024 от Влада Росса для всех знаков: кого накроет волна счастья

Астрологический прогноз на июнь 2024-го обещает двум знакам зодиака катастрофический месяц, а четырём – полосу везения и счастье.

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Астролог Влад Росс составил гороскоп на июнь-2024 и назвал счастливчиков месяца / Главред

Гороскоп на июнь 2024 года однозначно порадует несколько знаков зодиака, поскольку сулит им карьерный прыжок, семейное счастье и финансовый успех. Кто из знаков может рассчитывать на волну удачи в первый месяц лета, расскажет прогноз астролога Влада Росса, который эксклюзивно для Главреда составил гороскоп на июнь-2024 для всех знаков.

Неудачники июня-2024:

Овен

В июне-2024 Марс всё ещё будет иди по Овну, но сделает напряжённый аспект к Плутону, поэтому месяц для представителей этого знака зодиака будет критическим и катастрофическим. В июне Овну нужно себя поберечь, потому что возможны ДТП и несчастные случаи, особенно в середине месяца.

Первая половина июня – точно не самое лучшее время для Овна, поскольку Марс будет в жёстком квадрате к Плутону. В это время явные успехи Овна будут привлекать завистников, особенно Скорпионов. Интриги и клевета могут сделать Овна весьма уязвимым. В этот период много сил будут "уходить в песок" из-за выяснения того, кто прав, кто виноват. Овну необходимо выбрать правильную линию поведения, сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Вторая половина июня подарит Овну интересные встречи, потому не всё потеряно и не всё так плохо, как будет казаться в начале месяца. Следует сохранять свежее восприятие и проявлять творческий подход – это привлечёт на сторону Овна друзей и удачу, и всё будет получаться легко уже к концу месяца, особенно когда Марс будет в хорошем аспекте к Венере. Это отличный период для тех представителей знака, кто занимается умственной работой, написанием трудов, созданием документов, особенно после 25 июня.

Благоприятные дни июня 2024 года для Овна: 2, 9, 11, 16, 25, 29.

Неблагоприятные дни июня 2024 года для Овна: 7, 10, 14, 20, 23, 27.

Карьера. Первый месяц лета вскружит Овну голову в сфере карьеры. Будет просто вихрь новых планов, замечательных перспектив, однако придётся проявить выдержку и не поддаваться на провокации в первой половине июня.

Деньги. 7-14 июня у Овна будет не лучший период для крупных покупок и финансовых операций, просто катастрофа. В это время есть риск обанкротиться. Азартные игры и казино противопоказаны. Инвестиции будут неудачными, например, если Овен купит недвижимость, то очень пожалеет об этом, купит автомобиль – разобьётся.

Личная жизнь. Первая декада июня 2024-го принесёт Овну проблемы в отношениях. Обстоятельства будут складываться так, что почувствуется некоторая прохлада в отношениях. Если Овен получил "от ворот поворот", ему нужно проанализировать, в чём он был не прав. Есть риск рассориться с кем-то, особенно в первые десять дней месяца.

Вторая и третья декада июня будут благоприятны для выстраивания новых отношений Овном и выравнивания старых. Потому можно смело отправляться в театр, на выставку или просмотр нового фильма с понравившимся человеком, особенно в конце месяца.

Здоровье. В первой половине июня 2024 года Овну следует уделить особое внимание коже, поскольку очень вероятны различные раздражения и аллергии. Благоприятно в это время начинать курс лечения, а также провести процедуры по очищению печени. Если у Овна слабые бронхи, то настоящей панацеей для него станет курорт с соответствующим климатом. Также это будет удачный месяц для избавления от вредных привычек. Успех проводимых мероприятий будет зависеть не только от желаний Овна, но и от силы воли.

Смотрите видео гороскопа на июнь-2024 для всех знаков от астролога Влада Росса:

Телец

Июнь 2024 года для Тельца будет сложным. В этом месяце не стоит ждать подарков судьбы и удачи. Похоже, Телец исчерпал свой лимит везения за последние месяцы, потому в июне возможны весьма непростые ситуации. Особенно сложным месяц будет в эмоциональном плане. Телец будет склонен делать из мухи слона. Он почувствует себя уставшим и выжатым. Потому полезно будет устроить загородные уикенды, пикники, прогулки на природе.

Благоприятные дни июня 2024 года для Тельца: 5, 7, 9, 14, 18.

Неблагоприятные дни июня 2024 года для Тельца: 2, 15, 16, 22, 29.

Карьера. Тельцу в июне-2024 придётся приложить немало усилий, чтобы отстоять свои интересы. Возможны конфликты с начальством, но коллеги встанут на сторону Тельца. В середине июня Телец может рассчитывать на уважение и почёт на месте работы.

Деньги. Финансовое положение дел Тельца стабилизируется лишь к концу июня. Благоприятный аспект от Венеры (планеты-управителя этого знака зодиака) к Марсу всё-таки даст возможность реализовать финансовые амбиции Тельца.

Личная жизнь. Несмотря на самые лучшие устремления и побуждения, семейная жизнь Тельца в июне-2024 может превратиться в арену битвы. Высока вероятность конфликтов и ссор. Зачастую близкие будут пытаться загрузить Тельца своими проблемами. А вот во второй половине июня Тельца в любовном плане ждёт очень много открытий и прекрасных знакомств. В это время именно Телец будет решать, оставаться ли ему с нынешним партнёром или найти нового.

Здоровье. Тельцу в июне следует исключить все манипуляции, связанные с эндокринной системой, лучше не делать никаких операций. Если Телец решит в июне поголодать или сесть на диету, лишние килограммы вернутся очень скоро, и постоянно будет сохраняться чувство неудовлетворённости и раздражение. Поэтому сбросить вес в июне не очень получится. В июне удачным будет лечение мочеполовой системы. В этом месяце возможны проблемы с кишечником, потому стоит отдавать предпочтение лёгкой пище, которая хорошо усваивается. Употребление алкоголя, жирных блюд, свинины лучше исключить или свести к минимуму.

Скорпион

Июнь у Скорпиона пройдёт под знаком "минус". Несмотря на напряжённость в начале июне, Скорпиону нужно постараться сохранить оптимизм и хорошее настроение. 25-20 июня будет более-менее благоприятная ситуация, но до того всё будет сложно. В этот период лучше воздержаться от рискованных предложений, особенно в бизнесе, даже если они исходят от близких друзей. Следует довольствоваться теми возможностями, которые придут к Скорпиону сами. Нужно завершить начатые дела и не начинать никаких новых. Также не следует силой влиять на ход событий, поскольку деловитость и активность могут быть наказуемы.

Благоприятные дни июня 2024 года для Скорпиона: 4, 5, 13, 17, 26, 27.

Неблагоприятные дни июня 2024 года для Скорпиона: 1, 9, 15, 19, 23, 29.

Карьера и деньги. Скорпиону в июне следует своевременно навести порядок в деловой коммуникации, иначе нагрянет налоговая. Все расчёты и налоговые отчисления важно проводить своевременно. Деловые партнёры в июне Скорпиона заставят поволноваться и могут обмануть на деньги.

Новые и оригинальные идеи Скорпиона позволят ему достичь профессионального успеха в самом конце месяца. Есть шанс удачно использовать свои творческие способности, красноречие, умение убеждать, но он представится после 25-го числа.

Личная жизнь. В июне-2024 семья потребует от Скорпиона внимания и поддержки. Нарастание напряжённости ожидается во второй декаде месяца. В любовных делах Скорпиону следует воздержаться от непродуманных поступков. Измены категорически противопоказаны, иначе развода будет не избежать.

Здоровье. Проблемы в личной жизни могут вызвать у Скорпиона в июне неврозы и ипохондрию. При появлении непонятных симптомов не стоит паниковать. Возможны мнимые недомогания. Нужно стараться не нервничать, поскольку это может вызвать обострение болезней. Есть риск столкнуться с мочеполовыми заболеваниями.

Рыбы

Июнь 2024-го будет очень сложным месяцем для Рыб. Период будет напряжённым, особенно в эмоциональном плане. Любое небрежно брошенное слово сможет стать причиной ссоры или конфликта, потому нужно постараться контролировать свои слова и мысли, чтобы отношения не ухудшились. В июне Рыбам следует вообще отказаться от каких-либо дальних поездок, поскольку возможны ДТП и несчастные случаи. Возможно, Рыбам придётся пойти наперекор себе и в чём-то пожертвовать своими интересами. Последняя неделя июня для Рыб будет сложной в плане здоровья, а также велика опасность аварий.

Благоприятные дни июня 2024 года для Рыб: 1, 5, 9, 13, 17, 22.

Неблагоприятные дни июня 2024 года для Рыб: 3, 6, 11, 16, 19, 25, 26, 30.

Карьера и деньги. В июне Рыбам обеспечен прожиточный минимум, для спокойной жизни достаточно. Но заоблачных высот Рыбам будет не видать. Решение карьерных вопросов в июне Рыбам лучше отложить. Но если поступит дельное предложение, стоит принимать решение сразу, взвесив все "за" и "против".

В конце июня Рыбам не стоит торопиться в финансовых делах. Нужно доводить дело до ума, особенно старые дела. И тогда финансовые дела будут стабильны.

Личная жизнь. В июне Рыбам важно избегать конфликтных ситуаций, экономить нервы и эмоции. Сдержанность во всех смыслах пойдёт Рыбам на пользу, особенно в отношениях с мужем (или женой). В июне Рыбы могут оказаться узниками домашних дел: будет много работы по дому, могут неожиданно приехать родственники.

Новый опыт в отношениях Рыбам вряд ли пойдёт на пользу в июне. Важно распутать клубок противоречий с нынешним партнёром, особенно в конце месяца. Главное – не наломать дров и не принять поспешных решений в личной жизни. Лучше в июне не принимать решений о разводе, расставании или свадьбе.

Здоровье. Во второй половине июня внимание Рыб могут привлечь заболевания горла и щитовидки. Рыбы будут склонны к мрачности, драматизации ситуации, преувеличении сложности. Близкие окажут нужную поддержку. Опасный период для принятия алкоголя или наркотиков – из этой петли есть риск не выбраться. Рыбам в июне стоит добавить в свою жизнь яркие впечатления, вкусную и полезную пищу – и организм быстро восстановится.

Нейтральным июнь 2024-го будет для следующих знаков:

Весы

В июне 2024 года Весам нужно использовать своё творческое настроение для серьёзных начинаний. Месяц будет средним. Обстоятельства будут способствовать продвижению личных инициатив. Весы смогут с успехом попробовать свои силы в выбранном ими деле. Важно избегать раздражительности и непродуманных действий. Также не стоит отправляться в дальние поездки.

Во второй половине июня Весы могут рассчитывать на помощь родственников и близких знакомых. В конце месяца важная новость может изменить планы представителей этого знака, потому следует проверять достоверность информации.

Благоприятные дни июня 2024 года для Весов: 2, 3, 11, 15, 16, 24, 29.

Неблагоприятные дни июня 2024 года для Весов: 7, 13, 17, 23, 26.

Карьера и деньги. В июне 2024-го перед Весами откроются хорошие перспективы роста. Возможна неожиданная протекция, причём может помочь даже какое-то случайное знакомство на улице. После 10 июня ситуация на службе будет складываться в пользу Весов, которые будут способны увлечь коллектив и заработать расположение руководства. Ответственность и исполнительность Весов выразится в конкретных цифрах материального поощрения. Потому в июне можно рассчитывать на премию.

Личная жизнь. В июне-2024 многие факторы будут способны нарушить семейное равновесие Весов. Это будут отголоски служебных конфликтов, напряжённого рабочего ритма и нерешённых бытовых вопросов. Но все эти трудности преодолимы. У некоторых Весов обострится восприимчивость, и они откроют своему партнёру всё своё тепло, ласку и любовь, что будет очень важно для него. Следует быть честными в высказываниях. Особенно внимательными следует быть к любимым в первой половине июня, иначе может разразиться шторм.

Здоровье. Весам в июне следует ограничить социальные контакты, иначе есть риск подцепить какой-то вирус, например, грипп. Если у Весов есть хронические заболевания кишечника, следует уделить внимание системе питания и не перегружать организм жирами, а также разнообразить рацион зеленью и фруктами.

Стрелец

В июне-2024 Стрельцу будет ни холодно, ни жарко. Этот месяц может принести Стрельцу новые знакомства. Сам он будет хорошо разбираться в людях и даже манипулировать окружающими. Стрелец в июне может открывать школы и проводить мастер-классы, то есть кого-то обучать. Ему будет удаваться быстро оценивать происходящее, сходу оценивать ситуацию. В июне Стрельца ждёт блестящее партнёрство и быстрый ум. Он будет молниеносно реагировать на ситуацию.

К семейным проблемам в первый месяц лета Стрельцу следует отнестись предельно внимательно. Это будет слабым местом Стрельца в июне.

Благоприятные дни июня 2024 года для Стрельца: 10, 13, 17, 20, 24.

Неблагоприятные дни июня 2024 года для Стрельца: 5, 8, 15, 16, 26, 29.

Карьера. В начале июне у Стрельца будет множество возможностей получить новую нужную для него информацию. Следует изучать языки, документацию и пр. Однако нужно остерегаться обмана – случайного или целенаправленного. Могут проявиться недоброжелатели.

После 10 июня, возможно, друзья составят Стрельцу протекцию, помогут наладить нужные связи. Вторая половина месяца будет намного благоприятнее, нежели его начало.

Деньги. В июне 2024-го Стрелец сможет поправить финансовые дела, занимаясь торговлей или денежными операциями. Особенно если он уедет куда-то за границу или в другой город. Эмиграция абсолютно благоприятна для Стрельца. Можно смело отправляться в командировки, ведь любые деловые переговоры в финансовом плане будут удачными. Стрелец будет правильно оценивать ситуацию и сумеет добиться более выгодных условий для своей компании или фирмы.

Личная жизнь. Первая половина июня 2024 года для Стрельца будет более-менее удачным временем в плане личной жизни. В это время могут завязаться новые романтические знакомства, или же в старых отношениях подует ветер перемен.

10-20 июня у Стрельца появится отличная возможность исправить ошибки прошлого. Важно не упустить этот момент, поскольку в это время удастся вернуть любимого человек.

Конец первой декады июня – опасное время для взаимоотношений в семье, для тех людей, которые живут под одной крышей. Могут быть ссоры и конфликты с мужьями (или жёнами). Также это неблагоприятное время для важных покупок для дома, например, мебели.

Здоровье. В июне Стрельцам нужно постараться быть менее мнительными, поскольку он будет склонен переоценивать серьёзность своих недомоганий, страдать ипохондрией. Также следует поберечь почки и не усердствовать с жидкостями, особенно ликёроводочными. В конце июня Стрельцу следует умерить пыл и не нагружать себя физически, чтобы сохранить силы и энергию.

Козерог

Для Козерога июнь-2024 будет не особо удачным месяцем, но и не будет плохим. В июне Козерогу отведена роль миротворца: он сможет гасить конфликты и разрешать противоречия. Вероятнее всего, на работе это будет удаваться ему блестяще. В ходе баталий Козерог может узнать что-то новое о своём окружении, но это может и насторожить. В целом, что бы ни происходило, уверенность в себе и позитивный настрой не покинут Козерога в этом месяце.

В последней декаде июня у Козерога могут обостриться отношения с окружающими, особенно если до этого был прецедент. Козерогу нужно понять, что не только его мнение – истина в последней инстанции. Следует проявить дипломатию (что Козерогу несвойственно), ведь в этом случае удастся сохранить сбалансированную нервную систему.

Благоприятные дни июня 2024 года для Козерога: 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 18, 20.

Неблагоприятные дни июня 2024 года для Козерога: 6, 7, 12, 16, 19, 25, 27.

Карьера. В июне Козерог может не рассчитывать на существенные события в профессиональной сфере. Этот месяц лучше рассматривать как подготовительный этап к чему-то. В этот период Козерог будет занят привычными повседневными делами.

Деньги. В финансовом плане июнь-2024 не предвещает особого благополучия Козерогу, но на стабильность финансовых потоков он может рассчитывать, в этом смысле практически ничего не поменяется. В 20-х числах не стоит брать на себя ответственность в делах. Также это неблагоприятное время для решения важных коммерческих вопросов, крупных приобретений и капиталовложений.

Здоровье. Большие физические нагрузки в июне могут оказаться сложными для Козерога, поэтому лучше на время оставить занятия в спортзале. Особенно разрушительным образом это может влиять на нервную систему представителей знака. Йога и дыхательные практики будут благоприятны.

Водолей

Июнь-2024 у Водолея пройдёт словно на волнах: начало месяца будет невероятно напряжённым, почти катастрофическим, особенно в эмоциональном плане, но под конец месяца кривая вывезет, и всё будет хорошо. Смятение чувств Водолея будет обусловлено главным образом событиями в личной жизни. В июне эмоции придётся подчинять разуму. При конфликтах важно не лениться разложить всё по полочкам.

Последняя неделя месяца будет сложной для Водолея в плане эмоций и здоровья, но личная жизнь к тому времени устаканится. В этот период по возможности нужно отказаться от поездок. Также это время чревато конфликтами. Водолею нельзя забывать, что резкие поступки могут привести к необратимым последствиям. Заложенные в это время сценарии будут проигрываться в ближайшие 19 лет.

Благоприятные дни июня 2024 года для Водолея: 1, 2, 7, 11, 12, 15, 20, 29.

Неблагоприятные дни июня 2024 года для Водолея: 3, 6, 10, 17, 19, 22, 23, 26.

Карьера. В профессиональном плане Водолею в июне 2024 года важно не поддаваться на авантюры, ведь бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Деньги. Кошельку Водолея в июне не грозят финансовые потрясения, хотя начало месяца может быть катастрофическим, особенно если играть в азартные игры. Во второй половине месяца представители знака будут чувствовать себя скованно в финансовом плане. Если Водолей занимается коммерческими делами, то решить вопросы бизнеса в июне будет весьма затруднительно. Бонусы от начальства, даже если Водолей их заслужил, и премии могут быть отложены на следующий месяц.

Удачным временем для Водолея станет вторая декада июня: в денежных делах можно рассчитывать на удачу и на хороший улов в плане покупок.

Также в середине месяца представителей знака ждёт прекрасный улов, если они отправятся на рыбалку.

Личная жизнь. Июнь-2024 не обещает Водолею спокойного семейного счастья, но, как правило, ему по вкусу своеобразный экшен. Ситуация в личной жизни будет напоминать зебру: то чёрная полоса, то белая. Белых полос, кстати, станет значительно больше во второй половине месяца.

У семейных Водолеев взаимоотношения с детьми выйдут на первый план. Чада точно порадуют Водолея своим развитием и победой на каких-нибудь соревнованиях. Июнь станет благоприятным временем для благоустройства дома.

Здоровье. В июне-2024 Водолею не придётся жаловаться на здоровье. Прекрасное время для лечения кожи, косметических процедур, в том числе омолаживающих. Отличное время для коррекции фигуры, фитнеса, спорта. Также это поможет укрепить сердечную мышцу, что будет нелишним. Последняя неделя июня будет чревата для Водолея общей физической усталостью, снижением иммунитета, сложностями в работе желудочно-кишечного тракта. Потому следует предпринять профилактические меры.

Счастливчики июня-2024:

Близнецы

Июнь-2024 для Близнецов станет невероятно удачным периодом, они будут главными счастливчиками месяца. Планета большого счастья – Юпитер – вошла в этот знак зодиака, то же сделала и Венера. Больше, чем Близнецам, не будет фартить ни одному другому знаку зодиака в начале лета.

Если Близнецы задумали что-то изменить, то не надо теряться: поездки, приключения, смена места, эмиграция – всё это будет крайне благоприятно. Представителям этого знака нужно постараться избавиться от иллюзий, которые они питали ранее, а также пересмотреть отношение к некоторым вещам и людям. Нужно оставить позади всё то, что мешает двигаться вперёд, и тогда в июне удастся сделать качественный скачок.

Также звёзды будут способствовать смелым экспериментам со внешностью, например, можно кардинально изменить причёску, сделать татуировку.

Дома у Близнецов в июне должна быть тишь да гладь. Важно дарить улыбки близким, ведь никто не поднимет настроение лучше, чем Близнецы.

Благоприятные дни июня 2024 года для Близнецов: 4, 6, 11, 12, 29, 30.

Неблагоприятные дни июня 2024 года для Близнецов: 2, 8, 9, 17, 18, 23.

Карьера и финансы. В профессиональной сфере в июне Близнецам не стоит переживать по поводу каких-либо мелкий нюансов, ведь финансовая удача на подходе. Близнецы смело могут отдаться состоянию эйфории в дорогостоящих покупках.

Близнецы в этом месяцы могут спокойно заканчивать старые дела и смотреть в будущее с уверенностью. Стоит опираться на партнёров, ведь в хорошей компании Близнецы быстро придут к успеху.

Личная жизнь. Близнецы в июне 2024-го могут смело следовать своим желаниям и влюбляться. Венера просто настаивает на том, что у Близнецов всё будет хорошо и гармонично в личной и семейной жизни. Если Близнецы пока одиноки, то в июне могут найти пару. Близнецам нужно позволить чувственности наполнить себя, и при этом не стоит забывать о романтической стороне взаимоотношений. Несмотря на то, что представители этого знака все любовные чувства пытаются рассчитать в мозгах. (Есть два знака зодиака, которые любят не сердцем, а мозгами – Близнецы и Дева, они слишком расчётливы.)

Здоровье. Здоровье Близнецов в июне будет в их собственных руках. Важно не пренебрегать отдыхом, сменить обстановку, бывать на курортах, смотреть мир. Отпуск будет очень кстати. Близнецам в этом месяце рекомендуется отправляться на утренние пробежки, вовремя ложиться спать, а алкоголь употреблять только в умеренных дозах. Проблемы могут возникнуть с желудком и поджелудочной.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Рак

У Рака июнь-2024 пройдёт под уверенным знаком "плюс". Раку рекомендуется выбраться из своей скорлупы, навести красоту и смело идти в люди. Вечеринки, бизнес-встречи и просто походы в кино, особенно во второй половине месяца, могут принести знакомства, о которых Рак мечтал всю свою жизнь.

Благоприятные дни июня 2024 года для Рака: 1, 5, 10, 18, 23, 30.

Неблагоприятные дни июня 2024 года для Рака: 7, 9, 15, 17, 25, 26.

Карьера. В июне Раку не стоит проявлять излишнюю инициативу. Лучше всего – уйти в отпуск, ведь если отдохнуть, то всё удастся. Также важно помнить, что в любом деле нужно соблюдать осторожность, иначе может случиться перелом.

Деньги. Раку не стоит обращать внимание на денежные неурядицы в июне-2024. Середина месяца обещает незапланированную финансовую щедрость. Очень важно в июне грамотно спланировать семейный бюджет, а в решении домашних вопросов стоит участвовать домочадцам Рака.

Личная жизнь. Семейные Раки в июне будут сосредоточены в основном на себе, из-за чего могут возникнуть сложности в личной жизни. Потому придётся искать баланс в отношениях. Но если в союзе Рака есть любовь, она поможет найти гармонию и счастье.

Здоровье. Больше всего неприятностей в июне 2024-го Раку доставит нервная система. Рак может легко впадать в депрессию и тревожные состояния. Также возможны проблемы с желудочно-кишечным трактом и поджелудочной железой. В этом месяце не следует садиться на диету, но благоприятно есть больше овощей и пить больше воды.

Лев

У Льва в июне 2024 года всё будет хорошо. Льву не стоит распыляться и тратить силы на разные направления, если он сомневается, что сможет угнаться за двумя зайцами сразу. Лучше сосредоточиться на одном, но очень важном деле, и тогда удача точно будет сопутствовать Льву. Представители знака могут рассчитывать на помощь друзей и единомышленников, а также их творческое мышление и божественные силы.

Для Льва июнь – хорошее время для начала учёбы, курсов повышения квалификации, а также нахождения друзей, особенно начало месяца.

Середина июня для Льва станет временем пожинать плоды своих трудов. Всё будет зависеть от наработок, которые есть у Льва.

В третьей декаде июня Льву придётся заняться делами, которые давно ожидают его решения. Также придёт время выполнить данные ранее обещания. Разобравшись с долгами, Лев сможет без помех двигаться дальше.

Благоприятные дни июня 2024 года для Льва: 7, 8, 12, 20, 21, 24, 25.

Неблагоприятные дни июня 2024 года для Льва: 3, 10, 14, 19, 22, 29.

Карьера. В июне-2024 в работе Льва наступит период стабильности и предсказуемости. В это время представителям знака следует быть реалистами, опираться на здравый смысл и прошлые наработки, и тогда осуществится то, что они запланировали.

Первые две декады июня – прекрасный период для построения карьеры, продвижения по службе и получения денег.

Деньги. Июнь будет удачным для Льва в плане вложения средств и покупок. Сложившийся позитивный климат в коллективе также поспособствует хорошему заработку Льва.

Личная жизнь. В первой половине июня-2024 Льву следует налаживать гармоничные семейные отношения и обустраивать быт. Благоприятно покупать мебель и делать ремонт.

Львов, не состоящих в отношениях, первый месяц лета порадует увлекательным романтическим знакомством. Чувство прекрасного, интеллигентность и артистизм будут делать Льва неотразимым. Львам, даже женщинам, стоит в июне проявлять инициативу, ведь кардинальные перемены в личной жизни не за горами.

Здоровье. В июне Льву следует беречь спину от чрезмерных нагрузок, потому не нужно перенапрягаться на приусадебных участках и носить тяжести. Благоприятное время для занятий йогой, расслабляющих процедур, массажей, иглоукалывания и закаливания.

Дева

В июне 2024 года для Девы сложатся прекрасные условия для расширения границ деловой активности и полезных знакомств. Потому новая работа или деятельность, удача в новых контактах и связях – всё это ждёт Деву. Дева почувствует защищённость и внутреннюю уверенность в завтрашнем дне.

В июне Дева всегда может рассчитывать на помощь друзей, единомышленников и покровителей. Благодаря этому она сможет развернуть свою жизнь в нужном направлении. При этом важно найти способ оказать ответную поддержку. Чтобы достичь цели, нужно опираться на системный подход и независимость. Самостоятельность в суждениях может вызвать некоторое недовольство со стороны компаньонов, но не стоит подстраиваться под чужое мнение – лучше поступать по-своему. Позиция Девы всё равно будет сильнее, и она сможет даже высокое начальство следовать за нею, как осёл за морковкой.

Благоприятные дни июня 2024 года для Девы: 9, 10, 13, 22, 23, 26.

Неблагоприятные дни июня 2024 года для Девы: 4, 11, 15, 21, 24.

Деньги. Деве следует внимательно отнестись в июне к любым предложениям, особенно в первой декаде месяца – возможно, удастся найти выгодный способ вложения денег. Хорошее время для крупных и мелких покупок. Многие материальные проблемы могут решиться через покровительство и поддержку влиятельных знакомых.

Карьера. Во второй половине июня-2024 у Девы может возникнуть небольшая напряжённость в служебном коллективе, но это решаемо. Следует делать ставку на личную инициативу и профессиональные качества. Важные достижения возможны в третьей декаде июня, в 20-х числах. Результат будет зависеть от осведомлённости Девы о текущих делах и начитанности.

Личная жизнь. Щедрость и своевременная забота о семейном благополучии позволят Деве справиться с бытовыми проблемами в июне и изменить жизнь к лучшему. Вторая половина месяца – время благородных поступков и приятных жертв во благо любимого человека. Дева будет настроена на сюрпризы и новые впечатления. Стоит постараться, чтобы спутнику жизни Девы не пришлось скучать, потому нужно делать подарки и устраивать приятные сюрпризы.

Здоровье. В первой половине июня 2024 года Деве важно соблюдать правила безопасности, имея дело с бытовой техникой, а также на производстве, поскольку есть риск травмироваться или отравиться. Нужно поберечь руки и ноги. Излишняя возбудимость и перепады настроения могут вызывать проблемы с сердцем. Внимание нужно уделить организации правильного питания, особенно тем, кто страдает хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

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