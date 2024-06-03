Даже в своем саду: почему в Германии нельзя рубить деревья - штраф 100 тысяч евро

Старые деревья могут стать проблемой на участке, а их вырубка обойтись в серьезную сумму. Главред выяснил, почему в Германии нельзя вырубать деревья.

https://glavred.info/life/dazhe-v-svoem-sadu-pochemu-v-germanii-nelzya-rubit-derevya-shtraf-100-tysyach-evro-10570178.html Ссылка скопирована

Почему в Германии нельзя рубить деревья в саду - штраф 100 тысяч евро / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Вырубать старые деревья на собственном участке в саду является привычной практикой во многих странах. Однако, в Германии можно столкнуться с трудностями в этом вопросе и даже штрафами в размере до 100 тысяч евро. Один из авторов на платформе Reddit поинтересовался, может ли он вырубить несколько старых деревьев возле дома, который он недавно купил, на что получил неожиданные ответы.

Можно ли вырубать деревья в Германии

Мужчина под ником @Emaboss1 отметил, что недавно купил дом в Германии и поинтересовался у пользователей, можно ли он вырубить несколько деревьев в собственном саду.

"Я недавно купил дом в Германии, а во дворе слишком много деревьев. Один из моих друзей сказал мне, что я должен получить какое-то специальное разрешение или что-то подобное. Поэтому мне было интересно, могу ли я их резать без разрешения, или мне нужно искать разрешение", - говорится в его сообщении.

видео дня

Что такое reddit? Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта, пишет Википедия.

В ответ ему написали, что деревья в Германии защищены даже на частной территории и за их вырубку нужно заплатить немалый штраф. Однако, пользователи соцсети отмечают, что все напрямую зависит от законов Федеральной земли и муниципалитета, а также от сорта дерева.

"Деревья защищены Baumschutzverordnung (постановление о защите деревьев - ред.) даже на частной территории. Baumschutzverordnung города Фюрт не позволяет срезать не плодовые деревья, окружность которых на высоте одного метра над землей превышает 80 см. У них якобы есть аэрофотографии с высоким разрешением целого города, которые они сравнивают, проверяя места. Вам нужно получить разрешение, а после их срезания нужно посадить новые или заплатить городу, чтобы он сделал это за вас", - отмечает пользователь с ником @rimstalker, сделав ссылку на постановление о защите деревьев в городе Фюрт от 27 марта 2002 года в редакции от 2 февраля 2015 года.

Когда в Германии можно срубать деревья

В немецкой компании, которая предоставляет услуги, связанные с операциями с недвижимостью "Engel & Völkers" отмечают, что если есть соответствующее разрешение от муниципалитета на вырубку деревьев, необходимо придерживаться установленных федеральных сроков вырубки.

"Причиной этого является защита диких животных и растений. Дикие животные используют растения и деревья как места для отдыха и спаривания. С 01 марта по 30 сентября действует охранный период, который гарантирует, что их не будут беспокоить. В этот период запрещено рубить деревья. Вы можете легко подать заявку на получение разрешения в охранный период, но сама рубка может происходить только осенью или зимой", - добавляют специалисты.

Что известно о "Engel & Völkers" Engel & Völkers - немецкая компания, которая предоставляет услуги, связанные с операциями с недвижимостью, сообщает Википедия. Engel & Völkers была основана под названием Engel & Cie в 1977 году в Гамбурге, Германия. Компания расширила свою деятельность на международном уровне через ряд франчайзинговых офисов и собственных операций. В 2023 году компания имеет около 950 офисов жилой недвижимости и более 100 коммерческих офисов, которые занимаются брокерскими операциями с торговой, офисной, промышленной и инвестиционной недвижимостью, а также логистическими комплексами, гостиничным бизнесом и портфелями недвижимости.

Какие деревья в Германии можно вырубить без разрешения

Кроме того, эксперты предупреждают, что в большинстве случаев вырубка деревьев определенного диаметра ствола (обычно от 80 см в окружности) требует специального разрешения. Деревья меньшего размера могут быть вырублены без разрешения, но это зависит от местных правил и законов каждого отдельного региона.

"Если дерево имеет несколько стволов, необходимо измерить окружность каждого ствола. Кроме того, некоторые виды охраняются на муниципальном уровне или вообще освобождены от этого регулирования. Поэтому желательно заранее получить конкретную информацию от ответственного муниципалитета или городской власти", - отмечают специалисты по недвижимости.

Какой штраф на вырубку деревьев в Германии

Эксперты по недвижимости указывают на то, что вырубка дерева без разрешения может привести к немалым штрафам. Размер штрафов регулируется каждой отдельной федеральной землей.

"В зависимости от действующего законодательства и типа срубленного дерева эта сумма может сильно варьироваться от 50 до 100 000 евро. Штраф за срезание лиственного дерева с большой окружностью ствола больше, чем за плодовое дерево с тонким стволом", - говорится в сообщении.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред