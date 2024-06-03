Малоизвестное место в Украине: где был похоронен древнегреческий герой Ахиллес

Древнегреческие легенды отмечают, что известный воин Ахилл он же Ахиллес мог быть похоронен на территории современной Украины, а именно на юге Одесской области.

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Малоизвестное место в Украине - где был похоронен Ахиллес / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Известный блогер и химик Глеб Репич провел интересный опрос среди украинцев на историческую тематику. В своем Instagram он опубликовал видео в котором он опрашивает людей на улице и пытается получить ответ на вопрос: "Где похоронен древнегреческий герой Ахиллес, это место в Украине".

Где похоронен Ахилл

Отвечая на вопрос блогера, большинство опрошенных им прохожих не знали правильный ответ на вопрос, некоторые даже вспоминали пословицы и поговорки.

"Ну, Ахиллес - это Ахиллесова пята. Мне кажется, где-то Иерусалим", - указывали опрошенные на видео.

видео дня

Уже после того, как Глеб Репич привел уточняющие вопросы о местожительстве греков на территории Украины, удалось приблизиться к правильному ответу.

"Греки жили в Одесской области. В том месте, где он похоронен, возле Одессы, есть храм Ахиллеса, в море. В это место всегда приходили мужчины, которые хотели стать воинами, потому что оно по легендам придавало им мужества. Потому что именно на этом острове похоронен Ахиллес. Там стоял храм Ахиллеса, его потом разобрали - и из этих блоков поставили маяк", - подсказывает Глеб Репич.

Кто такой Глеб Репич Репич Глеб - украинский биохимик, кандидат химических наук. Финалист премии Global Teacher Prize Ukraine. Занимается популяризацией науки через собственные социальные сети.

Смотрите видео о том, где похоронен Ахилл (Ахиллес):

Впоследствии прохожие таки смогли назвать правильный ответ. Итак, существует легенда, что Ахиллес был похоронен на территории острова Змеиный.

Древние греки называли его "Остров Ахилла", так как там был расположен храм Ахилла и похоронен сам Ахилл.

Что известно о легенде "О щите Ахилла"

Согласно древнегреческим мифам, остров Змеиный подняла из моря богиня Фетида для своего сына Ахилла. В его честь древние греки выстроили храм, руины которого сохранялись до начала XIX века. После русско-турецкой войны 1828-1829 гг. остров отошел к Российской империи, и россияне построили из остатков храма маяк.

Другие туристические справочники Одесской области содержат еще больше интересных деталей:

"В середине XX века на дне моря у берегов о. Змеиного было найдено много артефактов, принадлежавших храму, где был похоронен Ахилл. Известно, что древнегреческих героев хоронили вместе с оружием. Поэтому не исключено, что где-то рядом с уже найденными археологическими предметами на дне моря может лежать и знаменитый щит Ахилла, который считался символом непобедимости", - отмечают туроператоры.

Что известно об Ахиллесе В греческой мифологии Ахилл или Ахиллес (греч. Ἀχιλλεύς, перев. Achilleús) - герой Троянской войны, известный как величайший из всех греческих воинов. Центральный персонаж "Илиады" Гомера, сын нереиды Фетиды и Пелея, царя Фтии и знаменитого аргонавта. Ахилл вырос во Фтии вместе со своим товарищем детства Патроклом и получил образование у кентавра Хирона. В "Илиаде" он представлен как вождь мифического племени мирмидонов, сообщает Википедия. Самым выдающимся подвигом Ахилла во время Троянской войны было убийство троянского царевича Гектора у ворот Трои. Хотя смерть Ахилла не описана в "Илиаде", другие источники сходятся во мнении, что он был убит в конце Троянской войны Парисом, который попал в него стрелой. Более поздние легенды (начиная с незавершенного эпоса Статия "Ахиллеида", написанного в 1 веке нашей эры) утверждают, что Ахиллес был неуязвим во всем теле, кроме одной пятки. Согласно этому мифу, когда его мать Фетида погружала его младенцем в реку Стикс, она держала его за одну пятку, оставив ее незатронутой водой, и таким образом, это была его единственная уязвимая часть тела. Отсылая к этим легендам, термин "ахиллесова пятка" стал означать слабое место, которое может привести к падению, особенно у кого-то или чего-то с крепким телосложением.

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