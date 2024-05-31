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Почему небо синее: украинцы удивили ответом на школьный вопрос - до слез

Юрий Берендий
31 мая 2024, 16:00
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Вопрос о причинах синего цвета неба загнал многих украинцев в тупик. Главред выяснил, почему на самом деле небо синее с физической точки зрения.
Почему небо синее: украинцы удивили ответом на школьный вопрос - до слез
Почему небо синее - украинцы удивили ответом на школьный вопрос / Коллаж Главред, фото: pexels, скриншот из видео

Известный блогер и химик Глеб Репич решил проверить насколько украинцы помнят школьные уроки и записать, знают ли они, почему действительно небо - синее. Соответствующее видео он опубликовал в своем Instagram предварительно отметив, что за правильный ответ можно получить волшебный букет.

Отвечая на вопрос блогера, большинство опрошенных им украинцев не знали правильный ответ на вопрос, некоторые даже начинали вспоминать имя школьной учительницы по географии.

Вот некоторые ответы, которые называли участники "мини-викторины":

видео дня
  • "Ну так Бог создал"
  • "Потому что там что-то с космосом, и шар. Я это по географии еще учила. Я это знала, у меня нормальные оценки по георгафии. Учительницу зовут Мария... Ну не знаю, я уже забыла"
  • "Физика происходит"

Однако, одна из девушек смогла назвать правильный ответ и получить заветный весенний букет от Глеба Репича.

"Потому что через слои атмосферы цвета рассеиваются. Есть спектр из некоторых цветов и те, что меньше - они рассеиваются, а именно это синий, фиолетовый, типа в тех тонах", - отметила девушка.

Кто такой Глеб Репич

Репич Глеб - украинский биохимик, кандидат химических наук. Финалист премии Global Teacher Prize Ukraine. Занимается популяризацией науки через собственные социальные сети.

Почему небо синее - научный ответ

Свет от Солнца является белым, что означает, что он состоит из всех цветов видимого спектра, а когда он попадает в атмосферу, он взаимодействует с молекулами воздуха и другими частицами, что приводит к рассеиванию света. Этот процесс, известный как рассеивание Рэлея, объясняет, почему небо кажется синим.

Рассеивание Рэлея создает эффект, когда свет с более короткими длинами волн (синий и фиолетовый) рассеивается больше, чем свет с более длинными длинами волн (красный и желтый). Таким образом, когда смотрим на небо, больше синего света рассеивается во всех направлениях, что приводит к тому, что мы воспринимаем небо как синее.

Хотя фиолетовый свет рассеивается еще больше, чем синий, наши глаза менее чувствительны к фиолетовому цвету, и часть фиолетового света поглощается атмосферой. Таким образом, когда Солнце находится высоко над горизонтом, мы наблюдаем синее небо, а на закате и восходе Солнца видим теплые цвета красного и желтого, поскольку свет проходит сквозь большую толщину атмосферы.

Смотрите видео о том, почему небо синее:

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