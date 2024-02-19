Можно ли давать детям желейные конфеты: химик рассказал всё про их состав

Желейные конфеты - одно из любимых лакомств детей. Всё дело в том, что эти сладости практически всегда имеют яркий окрас и из-за этого многим родителям кажутся достаточно вредными. Мы расскажем, чем опасны желейные конфеты и так ли они страшны, как кажутся.
Можно ли давать детям желейные конфеты
Известный в Украине химик Глеб Репич провел исследование и рассказал в своем блоге всю правду о составке разноцветных фигурок из желе, которые так любят дети.
По словам эксперта, в составе этого лакомства достаточно много тех самых добавок "Е". Однако, несмотря на распространенное мнение о том, что этот символ в составе говорит о вредности продукта, это не совсем так. Репич рассказал, что буквой Е и цифрами рядом с ней производитель маркирует более длинные названия довольно привычных продуктов.
Например, Е 330 - это лимонная кислота, а Е 270 - молочная кислота.
"То есть, если захотеть, то даже состав яблока можно разобрать на компоненты Е", - объяснил эксперт.
Однако, всё дело в том, что в желейках есть достаточно много красителей, которые бывают как природными, так и синтетическими, но даже синтетические красители, которые используют в еде, очень хорошо исследованы и дозволены в производстве. В организме они либо расстворяются на безопасные вещества, либо выводятся из него в неизменном виде.
То есть, химик утверждает, что главная проблема желеек только в сахаре, который есть в их составе, а значит - иногда, но их можно употреблять без страха перед организмом. Главное - в небольшом количестве.
Чем полезные желейки
К тому же, жевание желеек полезно для тонуса мышц лица. Как правило, для этого нужно прилагать усилия, что и способствует работе мышц вашего лица.
Смотрите видео Глеба Репича про желейные конфеты:
@glebrepich Мармеладки, черв'ячки усім знайомі з дитинства. Але водночас є і стереотип щодо цих яскравих жувастиків - що все це Е-шки, хімія... Так чи є шкода? Завітав у @Територія мармеладу ♬ Ibiza - Jarico
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