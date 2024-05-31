Как выгнать пауков из дома: эксперт назвала 2 лучших способа

Кроме того, что такими методами можно эффективно отогнать пауков от своего жилища, как бонус - в комнатах будет приятный запах.

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Как выгнать пауков из дома/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

С такой проблемой, как пауки дома, каждый из нас вероятно сталкивался хотя бы раз. Но бывают случаи, когда таких незваных гостей может становиться настолько много или они могут приносить такой дискомфорт, что приходится срочно искать какое-то средство от пауков в домашних условиях.

Работница клининговой фирмы рассказала в TikTok на своей странице @cleaning.yourhome о двух эффективных способах, как избавиться от пауков дома народными методами, пишет The Mirror.

Она отметила, что это два из ее любимых приемов, как не допустить пауков и различных жуков в дом.

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Первый способ - протереть стены эфирным маслом апельсина. Эксперт отметила, что пауки ненавидят цитрусовые, поэтому таким образом можно эффективно их отогнать.

Второй способ - натереть окна маслом перечной мяты. Запах этого масла также не любят пауки, поэтому таким образом можно предотвратить их попадание внутрь помещения.

Считается, что душистые масла, например, мяты и апельсина, отпугивают пауков благодаря их сильному запаху. Острый запах этих масел является достаточно сильным, чтобы отогнать таких незваных гостей от вашего дома.

Смотрите видео, как выгнать пауков из дома:

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