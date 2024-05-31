УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как выгнать пауков из дома: эксперт назвала 2 лучших способа

Алёна Воронина
31 мая 2024, 21:03
32
Кроме того, что такими методами можно эффективно отогнать пауков от своего жилища, как бонус - в комнатах будет приятный запах.
Пауки
Как выгнать пауков из дома/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

С такой проблемой, как пауки дома, каждый из нас вероятно сталкивался хотя бы раз. Но бывают случаи, когда таких незваных гостей может становиться настолько много или они могут приносить такой дискомфорт, что приходится срочно искать какое-то средство от пауков в домашних условиях.

Работница клининговой фирмы рассказала в TikTok на своей странице @cleaning.yourhome о двух эффективных способах, как избавиться от пауков дома народными методами, пишет The Mirror.

Она отметила, что это два из ее любимых приемов, как не допустить пауков и различных жуков в дом.

видео дня

Первый способ - протереть стены эфирным маслом апельсина. Эксперт отметила, что пауки ненавидят цитрусовые, поэтому таким образом можно эффективно их отогнать.

Второй способ - натереть окна маслом перечной мяты. Запах этого масла также не любят пауки, поэтому таким образом можно предотвратить их попадание внутрь помещения.

Считается, что душистые масла, например, мяты и апельсина, отпугивают пауков благодаря их сильному запаху. Острый запах этих масел является достаточно сильным, чтобы отогнать таких незваных гостей от вашего дома.

Смотрите видео, как выгнать пауков из дома:

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

пауки паук интересные новости
Реклама

Главное за день

Скелет, обтянутый кожей: появились ужасающие фото защитников, которые вернулись из плена

Скелет, обтянутый кожей: появились ужасающие фото защитников, которые вернулись из плена

21:53 Украина
ВСУ повредили нефтебазу РФ в порту "Кавказ": появились снимки последствий удара

ВСУ повредили нефтебазу РФ в порту "Кавказ": появились снимки последствий удара

21:51 Украина
Наступление на Киев: названо три признака подготовки врага к атаке из Беларуси

Наступление на Киев: названо три признака подготовки врага к атаке из Беларуси

20:48 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Мужа Анастасии Заворотнюк подловили в отеле: не уехал домой 5188

Мужа Анастасии Заворотнюк подловили в отеле: не уехал домой

Много пострадавших, под завалами люди: РФ ударила по многоэтажке в Харькове 4097

Много пострадавших, под завалами люди: РФ ударила по многоэтажке в Харькове

РФ срочно оттягивает пехоту и артиллерию с Херсонщины: куда перебрасывают оккупантов 3690

РФ срочно оттягивает пехоту и артиллерию с Херсонщины: куда перебрасывают оккупантов

Бывший Анастасии Заворотнюк отвратительно поступил, узнав о смерти актрисы 3108

Бывший Анастасии Заворотнюк отвратительно поступил, узнав о смерти актрисы

Последние новости

21:53

Скелет, обтянутый кожей: появились ужасающие фото защитников, которые вернулись из плена

21:51

ВСУ повредили нефтебазу РФ в порту "Кавказ": появились снимки последствий удара

21:03

Как выгнать пауков из дома: эксперт назвала 2 лучших способаВидео

20:48

Наступление на Киев: названо три признака подготовки врага к атаке из БеларусиВидео

20:41

Украине не до "толерантности": Жорин раскритиковал "красные линии" для ударов по РФ

РФ в двух областях Украины попробует отгрызть территории для переговоров или наступления – АуслендерРФ в двух областях Украины попробует отгрызть территории для переговоров или наступления – Ауслендер
20:24

"На пути в Украину": в Дании выдали важное заявление о передаче F-16

19:56

Какого запаха больше всего боятся комары: топ-5 растений, которые отгонят кровопийцВидео

19:49

Лукашенко "будет делать что угодно": эксперт оценил риск наступления из БеларусиВидео

19:30

Графики отключения света 1 июня: в какие часы не будет электроэнергии

Реклама
19:10

Вождь РФ Путин решил напугать украинцевмнение

19:04

"НАТО уничтожит цели РФ": эксперт раскрыл ядерные угрозы России к Украине

19:01

Украину атакует мощный циклон: в какие области придут штормовой ветер, дожди и грозы

18:57

Угроза серьезная: астролог рассказал, что категорически нельзя делать в июне 2024 года

18:50

Польша может мобилизовать украинцев и подготовить к войне: в МИД сделали заявление

17:54

Запад позволяет Путину выигрывать в войне: эксперт указал на главную ошибку союзниковВидео

17:48

Будут грозы, град и шквалы до 20 м/с: украинцев предупредили о непогоде

17:40

Церковный праздник 1 июня: что запрещено делать в первый день лета

17:34

США не боятся эскалации: Блинкен официально подтвердил разрешение ВСУ бить по РФ

17:22

Закончится ли война в Украине в течение 9 месяцев: известный астролог сделал прогнозВидео

17:17

Угроза наступления РФ: на северо-западе Харьковщине в громаде объявили эвакуацию

Реклама
17:06

Жизнь станет счастливее: с кем нужно провести время 1 июня - приметы

16:54

Как правильно - "одИнадцять" или "одинАдцять": какая ошибка преследует многихВидео

16:34

"Живет отдельно": Тоня Матвиенко откровенно рассказала о старшей дочери

16:33

Украина контролирует более 70% Волчанска: в ВСУ раскрыли новую татику РФ

16:26

Кабмин резко поднял тариф на электроэнергию для населения: сколько придется платить

16:15

Зеленский сделал первое заявление о разрешении США бить по России

16:03

Замучили почти до смерти: из плена вернулась молодая следователь Марьяна ЧечелюкФотоВидео

16:00

Почему небо синее: украинцы удивили ответом на школьный вопрос - до слезВидео

16:00

Наташа Королева призналась в своей неспособности иметь детейВидео

15:39

Мама 2 года не видела ребенка: появились трогательные видео с возвращением пленныхФотоВидео

15:38

В Украине резко вырастут цены на бензин и газ: в парламенте приняли решение

15:23

Секретная добавка гарантирует урожай: когда и как пересаживать клубникуВидео

15:14

Удары Украины оружием Германии по России: на какое расстояние можно будет бить

15:12

Бывший Анастасии Заворотнюк отвратительно поступил, узнав о смерти актрисы

15:09

Не сумасшедший, а опасный: Зеленский рассказал, чего следует ждать от Путина

15:03

Отрастил бороду и похудел: Альбина Джанабаева показала фото с Валерием Меладзе

14:41

В эфире подрались участницы шоу "Супермама"Видео

14:37

Град, шквалы, смерчи и +36 градусов: какой будет погода в июне 2024 года

14:34

"Повышенная опасность для 1 города Украины": что задумала устроить Россия - прогноз

14:33

Самолеты-разведчики и не только: Зеленский подписал уникальное соглашение со Швецией

Реклама
14:30

Надо найти леопарда в джунглях за 8 секунд: лучший способ проверить внимательность

14:19

Украина сможет истребителями F-16 бить по России: союзник в ЕС дал зеленый свет

14:03

Как выбрать цвет кровли: советы от экспертов компании Good Roof новости компании

13:50

Путинист Никита Джигурда будет воевать против украинцев на Донбассе - СМИ

13:42

Получите урожай еще до холодов: что посадить после чеснока - главное правилоВидео

13:36

Украина вернула из российского плена 75 граждан - ЗеленскийФото

13:32

Видела, как угасает Заворотнюк: российская певица рассказала, как вела себя больная актриса

13:28

Когда и как правильно пропалывать картошку: урожай просто завалит закромаВидео

13:17

Запад разрешил ВСУ бить своим оружием по РФ: Медведев разразился бурной истерикой

13:15

Российское ПВО в Крыму "ослепло": СБУ нанесли удар дронами по уникальной РЛС

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять