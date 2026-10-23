Доллар установил новый исторический рекорд: свежий курс валют на 26 октября

Вы узнаете:
- Каким будет курс валют в понедельник
- Какая новая стоимость доллара
На понедельник, 26 октября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, доллар установил новый исторический рекорд, а евро подорожал. Об этом известно из данных на сайте регулятора.
Курс доллара
На понедельник официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 45,20 грн/долл. При этом 23 октября валюта стоила 45,05 грн/долл. Таким образом, доллар подорожал на 15 копеек.
Курс евро
Официальный курс европейской валюты на 26 октября установлен на уровне 50,57 грн/евро, что на 3 копейки больше, чем в пятницу (50,44 грн/евро).
Курс злотого
Курс польского злотого на понедельник установлен на уровне 11,51 грн/злотый. 23 октября эта валюта стоила 11,54 грн/злотый. Таким образом, злотый подешевел на 3 копейки.
Каким будет курс валют до 1 ноября
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой заявил, что в период с 26 октября по 1 ноября валютный рынок будет оставаться в прогнозируемых пределах.
По его словам, давление на гривню будет сохраняться из-за инфляции, дефицита внешней торговли и зависимости от международной финансовой помощи.
"На стыке октября и ноября валютный рынок, скорее всего, будет находиться в привычных пределах, хотя внешние и внутренние риски останутся достаточно ощутимыми. По нашим прогнозам, в период с 26 октября по 1 ноября курс доллара на межбанке составит 44,85–45,25 грн, евро - 50–51 грн. На наличном рынке доллар может колебаться в пределах 44,8–45,5 грн, а евро - 50–52 грн", - отметил банкир.
Курс валют - последние новости
Как сообщал Главред, финансовый аналитик Алексей Кущ говорил, что в течение ближайших двенадцати месяцев гривня может потерять до 10% стоимости. Такой сценарий выводит национальную валюту в коридор 44–50 гривен за доллар.
Банкир Тарас Лесовой прогнозировал, что курс доллара в октябре удержится в пределах 44,6–45,4 грн/доллар, а евро - ориентировочно 51,8–53 грн/евро, несмотря на рост количества факторов давления на гривню.
В то же время финансовый аналитик Андрей Шевчишин предупреждал, что наличный доллар в октябре может выйти на новый курсовой уровень - 45,50–46,00 грн, а евро, вероятно, закрепится в пределах 51,00–51,50 грн.
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Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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