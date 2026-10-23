Может ли война в Украине скоро закончиться: генерал США назвал замысел Путина

Бывший командующий войсками США в Европе убежден, что Москва пытается договориться с Вашингтоном и Пекином без участия Украины.

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Ходжес раскритиковал заявления Трампа / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

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Ходжес не видит оснований для оптимизма Трампа в отношении мира

Москва не пошла ни на какие уступки, давление оказывается только на Киев

Кремль хочет трехсторонней встречи с Трампом и Си

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес назвал безосновательными утверждения Дональда Трампа о приближении мирного урегулирования в Украине. Генерал убежден, что Кремль не сделал на переговорах ни одного шага навстречу, а Вашингтон оказывает давление исключительно на Киев. Об этом пишет Welt.

Оптимистичные прогнозы Белого дома прозвучали после недавних контактов американской стороны с Москвой. Впрочем, Ходжес не видит в них оснований надеяться на скорое прекращение боевых действий.

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"Нет, мира не видно. Смешно, что Трамп так утверждает", - подчеркнул он.

По его оценке, переговорный процесс в настоящее время носит односторонний характер: требования предъявляются только одной из сторон.

"Российская сторона не пошла ни на одну уступку. Трамп даже не призвал их к этому. На самом деле он лишь оказывал давление на Украину", - отметил генерал.

Настроены ли США и РФ на серьезный диалог

Ходжес сомневается, что Кремль или нынешняя американская администрация действительно настроены на серьезный диалог.

Показательным он считает состав делегации, которую Вашингтон направлял на переговоры с Москвой: в предыдущих встречах с Путиным, помимо Стива Уиткоффа, участвовал и зять президента США Джаред Кушнер.

"Именно поэтому администрация Трампа отправила вместо дипломатов двух агентов по недвижимости", - иронизирует генерал.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

По его мнению, лидеры стран континента должны отреагировать на это и публично выразить свое недовольство.

"То, что ни одну другую европейскую страну не пригласили к переговорам, свидетельствует о том, что Россия не предоставляет Европе права голоса на переговорах", - отметил он.

Почему трехсторонний саммит может стать ловушкой для Киева

Путин рассчитывает встретиться с Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который запланирован на 18–19 ноября в Шэньчжэне. Ходжес видит в инициативе Москвы четкий расчет.

"Россияне пытаются воспользоваться открытостью американского президента к заключению соглашений с Кремлем и перетянуть его на свою сторону против Украины", - убежден генерал.

Он предупреждает, что в ходе возможных переговоров с участием Китая, России и Соединенных Штатов стороны "сознательно пытаются договориться через головы украинцев".

Почему не стоит верить в скорое окончание войны

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр) говорил, что украинцам необходимо отказаться от иллюзий относительно скорого завершения войны и оценивать ситуацию рационально, опираясь на факты и расчеты.

По его словам, заявления о скором мире звучат на фоне усиления эскалации со стороны России и угроз, которые Владимир Путин адресует международному сообществу.

"Путин - точно не за мир. Он жаждет крови, вплоть до полного уничтожения нас. И сегодня он использует "реактивно-шаховое" окно возможностей, разлагая именно тыл, потому что на фронте у него успехов в течение всего 2026 года мало, мягко говоря", - подчеркнул он.

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны считают, что Кремль использует переговоры с США не для завершения войны против Украины, а для того, чтобы добиться экономических уступок, которые позволят Москве и в дальнейшем финансировать боевые действия.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и страна-агрессор Россия согласились на переговоры о прекращении войны. В то же время он признал, что достижение мирного соглашения остается сложной задачей.

В то же время Китай призвал Россию и Украину возобновить диалог и укрепить взаимное доверие для урегулирования войны. В Пекине заявили, что переговоры и взаимные уступки должны помочь достичь прочного мира.

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Об источнике: Die Welt Die Welt - немецкая ежедневная общественно-политическая газета, принадлежащая издательству Axel Springer Verlag и являющаяся одним из самых влиятельных СМИ страны. Распространяется в 130 странах, имеет аудиторию более 670 тысяч читателей. Контент газеты ориентирован на информационные и аналитические материалы. К самым популярным темам, освещаемым в "Ди Вельт", относятся: политика, финансы и спорт, пишет Википедия.

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