Может ли война в Украине скоро закончиться: генерал США назвал замысел Путина

Главное:
- Ходжес не видит оснований для оптимизма Трампа в отношении мира
- Москва не пошла ни на какие уступки, давление оказывается только на Киев
- Кремль хочет трехсторонней встречи с Трампом и Си
Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес назвал безосновательными утверждения Дональда Трампа о приближении мирного урегулирования в Украине. Генерал убежден, что Кремль не сделал на переговорах ни одного шага навстречу, а Вашингтон оказывает давление исключительно на Киев. Об этом пишет Welt.
Оптимистичные прогнозы Белого дома прозвучали после недавних контактов американской стороны с Москвой. Впрочем, Ходжес не видит в них оснований надеяться на скорое прекращение боевых действий.
"Нет, мира не видно. Смешно, что Трамп так утверждает", - подчеркнул он.
По его оценке, переговорный процесс в настоящее время носит односторонний характер: требования предъявляются только одной из сторон.
"Российская сторона не пошла ни на одну уступку. Трамп даже не призвал их к этому. На самом деле он лишь оказывал давление на Украину", - отметил генерал.
Настроены ли США и РФ на серьезный диалог
Ходжес сомневается, что Кремль или нынешняя американская администрация действительно настроены на серьезный диалог.
Показательным он считает состав делегации, которую Вашингтон направлял на переговоры с Москвой: в предыдущих встречах с Путиным, помимо Стива Уиткоффа, участвовал и зять президента США Джаред Кушнер.
"Именно поэтому администрация Трампа отправила вместо дипломатов двух агентов по недвижимости", - иронизирует генерал.
По его мнению, лидеры стран континента должны отреагировать на это и публично выразить свое недовольство.
"То, что ни одну другую европейскую страну не пригласили к переговорам, свидетельствует о том, что Россия не предоставляет Европе права голоса на переговорах", - отметил он.
Почему трехсторонний саммит может стать ловушкой для Киева
Путин рассчитывает встретиться с Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который запланирован на 18–19 ноября в Шэньчжэне. Ходжес видит в инициативе Москвы четкий расчет.
"Россияне пытаются воспользоваться открытостью американского президента к заключению соглашений с Кремлем и перетянуть его на свою сторону против Украины", - убежден генерал.
Он предупреждает, что в ходе возможных переговоров с участием Китая, России и Соединенных Штатов стороны "сознательно пытаются договориться через головы украинцев".
Почему не стоит верить в скорое окончание войны
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр) говорил, что украинцам необходимо отказаться от иллюзий относительно скорого завершения войны и оценивать ситуацию рационально, опираясь на факты и расчеты.
По его словам, заявления о скором мире звучат на фоне усиления эскалации со стороны России и угроз, которые Владимир Путин адресует международному сообществу.
"Путин - точно не за мир. Он жаждет крови, вплоть до полного уничтожения нас. И сегодня он использует "реактивно-шаховое" окно возможностей, разлагая именно тыл, потому что на фронте у него успехов в течение всего 2026 года мало, мягко говоря", - подчеркнул он.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны считают, что Кремль использует переговоры с США не для завершения войны против Украины, а для того, чтобы добиться экономических уступок, которые позволят Москве и в дальнейшем финансировать боевые действия.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и страна-агрессор Россия согласились на переговоры о прекращении войны. В то же время он признал, что достижение мирного соглашения остается сложной задачей.
В то же время Китай призвал Россию и Украину возобновить диалог и укрепить взаимное доверие для урегулирования войны. В Пекине заявили, что переговоры и взаимные уступки должны помочь достичь прочного мира.
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Об источнике: Die Welt
Die Welt - немецкая ежедневная общественно-политическая газета, принадлежащая издательству Axel Springer Verlag и являющаяся одним из самых влиятельных СМИ страны. Распространяется в 130 странах, имеет аудиторию более 670 тысяч читателей. Контент газеты ориентирован на информационные и аналитические материалы. К самым популярным темам, освещаемым в "Ди Вельт", относятся: политика, финансы и спорт, пишет Википедия.
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