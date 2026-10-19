Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп сделал новые скандальные заявления о войне в Украине и похвалил Россию

Руслана Заклинская
19 октября 2026, 23:40
google news Подпишитесь
на нас в Google
Президент США раскритиковал Зеленского, заявил о нежелании срывать переговоры с Путиным и не исключил встречи с российским и китайским лидерами.
Трамп сделал новые скандальные заявления о войне в Украине и похвалил Россию
Трамп раскритиковал Зеленского и похвалил Россию / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Трампа:

  • Трамп не против трехсторонней встречи с Путиным и Си Цзиньпином
  • Зеленский якобы не способствует завершению войны
  • Президент США не знает, кто приказал ограничить работу Starlink в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не против провести трехстороннюю встречу с российским диктатором Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином. По его словам, такая встреча возможна, если российский и китайский лидеры проявят соответствующее желание. Об этом Трамп сообщил журналистам, передает Clash Report.

"Если Путин и Си захотят провести трехстороннюю встречу в Китае, я был бы не против", - заявил президент США.

видео дня

В то же время американский лидер сказал, что не хочет прерывать переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Мы ведем переговоры с Путиным по поводу Украины, поэтому я не хочу срывать их в середине процесса", - сказал Трамп.

Он также утверждал, что Россия якобы ведет себя нормально в контексте войны против Украины и "ничего особенного не делает". По словам Трампа, аналогичную позицию занимает и Китай во главе с Си Цзиньпином.

"Россия, честно говоря, вела себя в отношении Украины вполне нормально - они не делали ничего особенного, и то же самое можно сказать о Китае", - заявил президент США.

Дизельное соглашение Трампа и Путина
Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Трамп раскритиковал Зеленского

Американский президент заявил, что украинский лидер, по его мнению, недостаточно способствует завершению войны.

"Зеленский не слишком помогает в урегулировании ситуации. Мне кажется, он не хочет её прекращать. А я хочу, чтобы люди перестали гибнуть", - заявил Трамп.

Также он отреагировал на слова Зеленского о том, что американский президент оказался "на неправильной стороне истории". Трамп ответил, что украинский лидер "сам не понимает, о чем говорит".

Кроме того, президент США заявил, что Украина получила от Соединенных Штатов значительную помощь, но, по его словам, ничего не предоставила взамен. Трамп в очередной раз обвинил Зеленского в том, что тот якобы не согласился на более выгодные условия урегулирования войны ранее.

"Зеленский должен был урегулировать эту войну ещё очень давно. Если бы он прислушался ко мне, то заключил бы гораздо более выгодное соглашение ещё давным-давно", - заявил он.

По словам президента США, благодаря такой договоренности удалось бы спасти миллион человек. В то же время Трамп убежден, что "настало время, чтобы от имени Украины переговоры вел кто-то другой".

Что Трамп сказал о Starlink в Украине

Во время общения с журналистами президента США также спросили, кто отдал приказ ограничить работу Starlink в Украине.

"Я не знаю, кто это был, но хотел бы выяснить", - ответил Трамп.

Starlink
Starlink / Инфографика: Главред

Позиция США по поводу санкций против РФ

Журналист спросил Трампа о заявлении Зеленского, который подчеркнул, что отмена санкций означает поддержку Путина.

"Я поддерживаю прекращение войны", - ответил американский президент.

На уточнение, как именно это помогает остановить боевые действия, Трамп заявил, что именно этим и занимается на протяжении всей жизни.

Отдельно президент США прокомментировал позицию Москвы в отношении Ирана. По его словам, Россия не вмешивается в ситуацию и не оказывает Тегерану активной помощи.

Когда РФ не сможет продолжать боевые действия – мнение эксперта

Украина может лишить Россию возможности продолжать боевые действия в 2027-2028 годах, если уничтожит ключевые мощности по производству дизельного топлива. Об этом политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал в интервью Главреду. По его словам, без дизеля у российской армии будут проблемы с обеспечением, а экономика РФ потеряет ресурсы для финансирования войны.

"Дизельного топлива не будет ни для армии, ни для функционирования российской экономики. А если экономика не будет работать, не будет денег на ведение войны. А если война прекратится, начнется дезинтеграция России", – отметил Загородний.

Эксперт также заявил, что Украина уже наносит удары по объектам в районе Нового Уренгоя и может атаковать российскую газовую инфраструктуру. По его мнению, это создаст дополнительные трудности для РФ в преддверии зимы, а систематическое поражение нефтеперерабатывающих заводов и ограничение поставок дизеля ослабит военные и экономические возможности России.

Заявления Трампа о войне - последние новости

Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский откровенно рассказал о скандале с Дональдом Трампом. По его словам, Украина три дня не получала часть важных разведданных США.

Также Зеленский резко оценил ряд последних шагов со стороны США и связал их с давлением на Киев. Президент указал на конкретные технические и военные ограничения, в частности на проблему со связью и поставками, и назвал это риском для обороны страны.

Ранее Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах с Россией по прекращению войны в Украине. В то же время он обвинил Владимира Зеленского в нежелании завершить войну и раскритиковал украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявив, что они наносят ущерб мировым рынкам топлива.

Читайте также:

Об источнике: Clash Report

Clash Report - это крупный международный агрегатор военных новостей, OSINT-контента и аналитики по локальным конфликтам.

Проект наиболее активен в X (Twitter) и Telegram. Ресурс позиционирует себя как независимую платформу с оперативной информацией из зон боевых действий.

Согласно исследованиям аналитических центров (в частности, Foundation for Defense of Democracies) и военных экспертов, Clash Report тесно связан с турецким медиапространством и структурами, приближенными к оборонно-промышленному комплексу Турции. В редакции работают бывшие турецкие журналисты.

Проект приобрел широкую популярность во время войны в Нагорном Карабахе (2020) и на ранних этапах полномасштабной войны в Украине, массово публикуя кадры работы турецких беспилотников Bayraktar TB2.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин Трамп новости война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп сделал новые скандальные заявления о войне в Украине и похвалил Россию

Трамп сделал новые скандальные заявления о войне в Украине и похвалил Россию

23:40Мир
Когда РФ может массированно атаковать Украину: названы сроки нового обстрела

Когда РФ может массированно атаковать Украину: названы сроки нового обстрела

22:36Украина
Папа Римский позвонил Зеленскому после разговора с Путиным — подробности

Папа Римский позвонил Зеленскому после разговора с Путиным — подробности

22:03Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар приблизился к психологической отметке: новый курс валют на 20 октября

Доллар приблизился к психологической отметке: новый курс валют на 20 октября

Китайский гороскоп на завтра, 20 октября: Тиграм - простота, Кроликам - цели

Китайский гороскоп на завтра, 20 октября: Тиграм - простота, Кроликам - цели

Немцы уже давно не сажают туи: какие растения выбирают вместо них для живой изгороди

Немцы уже давно не сажают туи: какие растения выбирают вместо них для живой изгороди

Удача сама постучится в дверь: четырем знакам зодиака скоро сказочно повезет

Удача сама постучится в дверь: четырем знакам зодиака скоро сказочно повезет

Использование втулок от туалетной бумаги в октябре: неожиданный трюк

Использование втулок от туалетной бумаги в октябре: неожиданный трюк

Последние новости

23:40

Трамп сделал новые скандальные заявления о войне в Украине и похвалил Россию

22:43

Тест на IQ: нужно найти сердце среди улиток за 9 секунд

22:36

Когда РФ может массированно атаковать Украину: названы сроки нового обстрела

22:03

Папа Римский позвонил Зеленскому после разговора с Путиным — подробности

21:37

Мыши и крысы даже близко не подойдут к дому: что нужно сделать осенью

Остановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатораОстановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатора
21:24

Умерла бывшая Джастина Бибера: модели и молодой маме было всего 34 года

21:14

Одна ошибка увеличивает счета за отопление: как правильно настроить котелВидео

21:04

Синди Кроуфорд впервые заговорила о смерти сына

20:31

"Девочка убита в коляске": Зеленский отреагировал на удар РФ по Харьковщине

Реклама
20:25

Путин не жалеет денег на бункеры: может ли РФ применить ядерное оружиеВидео

20:16

В киевском ТЦК произошла стрельба — ранены военные и полицейские

20:01

Отключения света 20 октября: Укрэнерго назвало время и объем ограничений

19:52

США блокируют поставки ракет для Patriot, чтобы давить на Украину - СМИ

19:21

Лавров цинично оправдал удары по Украине и вспомнил о "защите" русскоязычных

19:10

Путину доложили о "взятии" Доброполья: Коваленко раскрыл правдумнение

19:08

Появление клопов в жилых домах осенью: как защитить квартиру

18:51

Как обогреть дом и потратить меньше дров: хитрость, о которой мало кто знаетВидео

18:32

Зачем садоводы рассыпают соду в октябре: неожиданный результат

18:21

Погибли дети, много раненых: Россия ударила по парку на Харьковщине

18:12

Угроза для запада и центра Украины: Игнат назвал основные цели атак РФ

Реклама
18:11

5 знаков зодиака, для которых конец октября станет временем больших перемен

18:07

Традиционные разделочные доски уходят в прошлое: что становится трендом

17:53

Путин мог не дожить до 74-летия: бывшая депутат Госдумы РФ назвала причинуВидео

17:43

"Обнаружила у себя": Надя Дорофеева рассказала об опухоли в груди

17:31

Одна кнопка в авто усиливает запотевание окон: что не стоит делать в дождьВидео

17:28

Зачем раскладывать лавровый лист на грядках: особенности применения

17:26

Вишня отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно нужно сделать до морозов

17:19

Аномальное тепло в Украине задержится: какой будет погода до конца октября

17:02

Какую обувь носить с джинсами осенью 2026: стилистка назвала лучшие сочетания

17:02

Зачем поля массово засевали одуванчиком: что тайно добывали из корней

16:57

Чтобы смородина обильно плодоносила: что нужно сделать во время осенней посадки

16:56

Договоренности не выполнены: Зеленский заявил о Starlink и поставках оружия

16:23

Переговоры Трампа, Си Цзиньпина и Путина — в МИД предупредили об опасном сценарии

16:18

Гороскоп на сегодня, 20 октября: Ракам — волнения, Водолеям — любовь

16:03

Детское Евровидение–2026: где смотреть финал и как голосовать за УкраинуВидео

15:58

Доллар приблизился к психологической отметке: новый курс валют на 20 октября

15:45

Туман и сильные дожди надвигаются на Украину: где ждать непогоды

15:29

Орехи чистятся сами без молотка за 5 минут – повар показал простой способВидео

15:17

Без Киева соглашения не будет: в Кремле удивили заявлением о мирных переговорах

14:44

"Скоро будут забронированы абсолютно все": в Кабмине анонсировали важные изменения

Реклама
14:43

Секрет наваристого бульона не в специях: какие виды мяса рекомендуют сочетать повара

14:34

"Потеряла сознание": народная артистка упала и получила тяжелые травмы

14:34

Стиралка сильно трясется во время отжима: как устранить проблему самостоятельно

14:20

Кому требуется особое внимание: 4-месячные младенцы, страдающие молча

14:17

Когда в 2026 году менять летние шины на зимние: что говорит закон и будут ли штрафыВидео

13:59

Правительство обновило условия "єОсели" для нескольких категорий граждан

13:52

Подбор запчастей по VIN-коду: где ошибаются чаще всего новости компании

13:43

"Сейчас с бывшим": Лорак сделала неожиданное заявление о Мурате Налчаджиоглу

13:43

Религиозные праздники ноября 2026 года: день Михаила, Андрея и начало поста

13:30

На Солнце произошла вспышка красного уровня: магнитная буря надвигается на Землю

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять