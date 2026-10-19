Трамп сделал новые скандальные заявления о войне в Украине и похвалил Россию

Президент США раскритиковал Зеленского, заявил о нежелании срывать переговоры с Путиным и не исключил встречи с российским и китайским лидерами.

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Трамп раскритиковал Зеленского и похвалил Россию / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Трампа:

Трамп не против трехсторонней встречи с Путиным и Си Цзиньпином

Зеленский якобы не способствует завершению войны

Президент США не знает, кто приказал ограничить работу Starlink в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не против провести трехстороннюю встречу с российским диктатором Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином. По его словам, такая встреча возможна, если российский и китайский лидеры проявят соответствующее желание. Об этом Трамп сообщил журналистам, передает Clash Report.

"Если Путин и Си захотят провести трехстороннюю встречу в Китае, я был бы не против", - заявил президент США. видео дня

В то же время американский лидер сказал, что не хочет прерывать переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Мы ведем переговоры с Путиным по поводу Украины, поэтому я не хочу срывать их в середине процесса", - сказал Трамп.

Он также утверждал, что Россия якобы ведет себя нормально в контексте войны против Украины и "ничего особенного не делает". По словам Трампа, аналогичную позицию занимает и Китай во главе с Си Цзиньпином.

"Россия, честно говоря, вела себя в отношении Украины вполне нормально - они не делали ничего особенного, и то же самое можно сказать о Китае", - заявил президент США.

Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Трамп раскритиковал Зеленского

Американский президент заявил, что украинский лидер, по его мнению, недостаточно способствует завершению войны.

"Зеленский не слишком помогает в урегулировании ситуации. Мне кажется, он не хочет её прекращать. А я хочу, чтобы люди перестали гибнуть", - заявил Трамп.

Также он отреагировал на слова Зеленского о том, что американский президент оказался "на неправильной стороне истории". Трамп ответил, что украинский лидер "сам не понимает, о чем говорит".

Кроме того, президент США заявил, что Украина получила от Соединенных Штатов значительную помощь, но, по его словам, ничего не предоставила взамен. Трамп в очередной раз обвинил Зеленского в том, что тот якобы не согласился на более выгодные условия урегулирования войны ранее.

"Зеленский должен был урегулировать эту войну ещё очень давно. Если бы он прислушался ко мне, то заключил бы гораздо более выгодное соглашение ещё давным-давно", - заявил он.

По словам президента США, благодаря такой договоренности удалось бы спасти миллион человек. В то же время Трамп убежден, что "настало время, чтобы от имени Украины переговоры вел кто-то другой".

Что Трамп сказал о Starlink в Украине

Во время общения с журналистами президента США также спросили, кто отдал приказ ограничить работу Starlink в Украине.

"Я не знаю, кто это был, но хотел бы выяснить", - ответил Трамп.

Starlink / Инфографика: Главред

Позиция США по поводу санкций против РФ

Журналист спросил Трампа о заявлении Зеленского, который подчеркнул, что отмена санкций означает поддержку Путина.

"Я поддерживаю прекращение войны", - ответил американский президент.

На уточнение, как именно это помогает остановить боевые действия, Трамп заявил, что именно этим и занимается на протяжении всей жизни.

Отдельно президент США прокомментировал позицию Москвы в отношении Ирана. По его словам, Россия не вмешивается в ситуацию и не оказывает Тегерану активной помощи.

Когда РФ не сможет продолжать боевые действия – мнение эксперта

Украина может лишить Россию возможности продолжать боевые действия в 2027-2028 годах, если уничтожит ключевые мощности по производству дизельного топлива. Об этом политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал в интервью Главреду. По его словам, без дизеля у российской армии будут проблемы с обеспечением, а экономика РФ потеряет ресурсы для финансирования войны.

"Дизельного топлива не будет ни для армии, ни для функционирования российской экономики. А если экономика не будет работать, не будет денег на ведение войны. А если война прекратится, начнется дезинтеграция России", – отметил Загородний.

Эксперт также заявил, что Украина уже наносит удары по объектам в районе Нового Уренгоя и может атаковать российскую газовую инфраструктуру. По его мнению, это создаст дополнительные трудности для РФ в преддверии зимы, а систематическое поражение нефтеперерабатывающих заводов и ограничение поставок дизеля ослабит военные и экономические возможности России.

Заявления Трампа о войне - последние новости

Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский откровенно рассказал о скандале с Дональдом Трампом. По его словам, Украина три дня не получала часть важных разведданных США.

Также Зеленский резко оценил ряд последних шагов со стороны США и связал их с давлением на Киев. Президент указал на конкретные технические и военные ограничения, в частности на проблему со связью и поставками, и назвал это риском для обороны страны.

Ранее Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах с Россией по прекращению войны в Украине. В то же время он обвинил Владимира Зеленского в нежелании завершить войну и раскритиковал украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявив, что они наносят ущерб мировым рынкам топлива.

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Об источнике: Clash Report Clash Report - это крупный международный агрегатор военных новостей, OSINT-контента и аналитики по локальным конфликтам. Проект наиболее активен в X (Twitter) и Telegram. Ресурс позиционирует себя как независимую платформу с оперативной информацией из зон боевых действий. Согласно исследованиям аналитических центров (в частности, Foundation for Defense of Democracies) и военных экспертов, Clash Report тесно связан с турецким медиапространством и структурами, приближенными к оборонно-промышленному комплексу Турции. В редакции работают бывшие турецкие журналисты. Проект приобрел широкую популярность во время войны в Нагорном Карабахе (2020) и на ранних этапах полномасштабной войны в Украине, массово публикуя кадры работы турецких беспилотников Bayraktar TB2.

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