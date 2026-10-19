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"Ее океаны утрачены": Трамп удивил заявлением об Украине и "атаковал" Зеленского

Алексей Тесля
19 октября 2026, 00:16
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Дональд Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что атаки на российские НПЗ наносят ущерб мировым рынкам.
Зеленский, Трамп, Белый дом
Дональд Трамп сделал резкое заявление в адрес Владимира Зеленского / Коллаж: Главред, фото: ОП

Главное из заявлений Трампа:

  • В переговорах с РФ о прекращении войны в Украине есть значительный прогресс
  • Зеленский не хочет заканчивать эту войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет переговоры с Россией о прекращении войны в Украине и добивается значительного прогресса.

"Мое решение в отношении России очень простое. Я сейчас веду переговоры о мире в конфликте между Россией и Украиной и не хочу делать ничего, что могло бы бессмысленно оттолкнуть Россию от стола переговоров. Достигается значительный прогресс, в том числе и в текущих переговорах об освобождении заложников! Подписание этого документа именно сейчас приведет к этому, а я смогу подписать его позже или в любое время, когда захочу!", – написал он в своей социальной сети Truth Social.

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Он также указал, что в настоящее время Россия "делает очень мало, если вообще что-то делает", чтобы помочь Ирану, по сравнению с той помощью, которую могла бы оказать Москва.

Обвинения в адрес Зеленского

Вместе с тем Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что атаки на российские НПЗ наносят ущерб мировым рынкам.

"Зеленский использует дизельные нефтеперерабатывающие заводы в России в качестве целей, понимая, что эти атаки наносят серьезный ущерб мировым рынкам дизельного топлива, в частности в США. Фермеры, скотоводы и предприятия всех видов несут от этого значительные убытки, но Россия, тем не менее, поставляет в мир миллионы баррелей дизельного топлива по низкой цене. Зеленскому это безразлично, и, честно говоря, со всеми теми деньгами, которые, как известно, предоставляет ему Европа, и которые в прошлом дал ему Джо Байден, он не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел", – заявил Трамп.

"Два года назад он мог заключить более выгодное соглашение, чем сейчас. Его страна лежит в руинах, значительная часть её территории утрачена, её океаны и моря исчезли, а мужское население сократилось, получило ранения и/или погибло. Я хочу, чтобы эта война закончилась", – резюмировал он.

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Встретятся ли Зеленский и Путин лично: мнение эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний оценил вероятность прямых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным в рамках возможного урегулирования войны.

По мнению специалиста, в ближайшей перспективе рассчитывать на личную встречу глав государств не стоит. Он допускает, что Москва может отказаться от переговорного формата, предполагающего непосредственное участие Путина.

Загородний объясняет такую позицию политическими рисками для российского руководства. Как считает эксперт, прямой диалог с украинским президентом мог бы означать фактическое признание Украины самостоятельным участником переговоров на высшем уровне.

Таким образом, вероятность личной встречи Зеленского и Путина пока остаётся невысокой. При этом речь идёт о прогнозе Загороднего, а не об официально объявленном решении Кремля.

Как ранее сообщал Главред, ранее Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Владимиром Путиным, если это поможет достичь реального результата для прекращения войны. Президент подчеркнул, что это не является его личным желанием, однако Украина нуждается в четких гарантиях безопасности в случае проведения таких переговоров, в частности в рамках саммита G20.

Напомним, Путин ранее в очередной раз отрицал наличие агрессивных намерений в отношении Европы, одновременно пригрозив "ответом" на потенциальные угрозы и возложив вину за отсутствие диалога на Украину.

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Об источнике: Truth Social

Аlt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.

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