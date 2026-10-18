"Вынуждает нас к капитуляции": Зеленский сделал новое заявление в адрес Трампа

Владимир Зеленский прокомментировал несколько последних шагов со стороны США.

https://glavred.info/world/vynuzhdaet-nas-k-kapitulyacii-zelenskiy-sdelal-novoe-zayavlenie-v-adres-trampa-10805258.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский жестко оценил действия Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Главное из заявлений Зеленского:

Вашингтон намеренно ограничивает скорости интернета Starlink для ВСУ

США задерживают поставки дефицитных ракет-перехватчиков Patriot

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что президент США Дональд Трамп пытается заставить Украину капитулировать.

Как подчеркнул глава государства, об этом свидетельствуют несколько последних шагов со стороны США, сообщает Bloomberg.

видео дня

По его словам, об этом свидетельствует намеренное ограничение скорости интернета Starlink, важного для украинских военных. Также он отметил задержки с поставками дефицитных ракет-перехватчиков Patriot для борьбы с баллистическими ракетами.

"Я считаю, что были предприняты шаги, чтобы убедить Украину капитулировать. Я не утверждаю, что именно этого стремятся наши партнеры. Не хочу думать, что наши американские партнеры считают, будто войну против России можно завершить быстрее за счет Украины. Но все выглядит именно так",– сказал Зеленский.

/ Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, ранее украинские военные сообщили об ограничениях в работе терминалов Starlink. При движении со скоростью свыше 160 км/ч связь начала пропадать. Из-за этого был сорван ряд важных миссий.

Напомним, администрация Дональда Трампа заявила украинской стороне, что не имеет никакого отношения к ограничениям в работе Starlink в Украине. В Белом доме сказали, что не контролируют компанию Илона Маска.

Ранее аналитики заявили, что ограничения скорости для терминалов Starlink и Starshield не повлияют на удары украинских Сил обороны по целям на территории России. Однако они могут серьезно ослабить перехват российских реактивных дронов в преддверии зимы.

Читайте также:

Об источнике: Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред