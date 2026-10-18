США разблокировали обмен разведданными с Украиной: Зеленский раскрыл детали

Главное:
- США возобновили обмен разведданными с Украиной после временной приостановки.
- Зеленский выразил надежду, что переговоры с США состоятся на этой неделе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США возобновили обмен разведывательными данными с Украиной после блокировки, которая длилась "некоторое время". Об этом глава государства сообщил в интервью программе Meet the Press на телеканале NBC, передает Bloomberg.
Также президент Украины выразил надежду, что переговоры с американской стороной могут состояться уже на этой неделе.
Какие разведданные США передают Украине и почему они важны
Американская разведка помогает Украине отслеживать подготовку российских ракетных ударов, активность стратегической авиации и перемещение военных объектов. Советник президента Украины по вопросам технологий Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" подчеркивает, что особое значение имеет информация о запуске или подготовке к запуску баллистических ракет. В то же время он призывает не считать сообщения о возможных ограничениях подтверждением уже принятого решения.
"США предоставляют нам самую разнообразную разведывательную информацию. И, как сейчас пишут в СМИ, существует риск, что передача информации будет прекращена", - написал Сергей Бескрестнов.
Он пояснил, что информация о запусках баллистических ракет нужна прежде всего для защиты людей, поскольку позволяет выиграть время перед ударом и укрыться. В то же время Бескрестнов напомнил, что ранее уже были случаи, когда запуски российских ракет С-400 не фиксировались разведывательными службами партнеров.
"Можете называть меня оптимистом, но я не верю (не хочу верить), что США оставят нас без этой информации. Ведь речь идет о выживании мирных людей. Друзья, это уже не первый раз, когда запуск С-400 не фиксируется разведывательными службами наших партнеров. Есть определенные нюансы. Не стоит делать выводы преждевременно", - отметил советник президента.
Обмен разведданными между Украиной и США - новости по теме
"Главред" писал, что в случае нового прекращения передачи американских разведывательных данных Украина не останется полностью без необходимой информации - часть возможностей США способны компенсировать европейские партнеры. Однако полностью заменить масштаб американской спутниковой разведки будет сложно. Об этом в интервью "Главреду" рассказал руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко,
Ранее советник президента Сергей Лещенко заявлял, что это уже не первый раз возникает ситуация с временными перебоями, ранее было немало случаев, когда партнеры не предупреждали Киев об ударах со стороны Кремля. По его словам, такие перерывы в предоставлении разведданных создают угрозу безопасности мирного населения на фоне продолжающихся баллистических ударов.
Напомним, американские чиновники требовали от Киева прекратить удары по российским НПЗ, в противном случае угрожали лишить его оружия и разведданных. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
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Об источнике: Bloomberg
Bloomberg - американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), поставщик финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.
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