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Что будет с Украиной без США: эксперт раскрыл последствия сделки Трампа с Путиным

Сергей Кущ
18 октября 2026, 13:51
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Отдельно эксперт оценил позицию европейских государств на фоне разногласий Киева и Вашингтона.
Что будет с Украиной без США: эксперт раскрыл последствия сделки Трампа с Путиным
эксперт раскрыл последствия сделки Трампа с Путиным / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse, скріншот з YouTube

Главное из заявления эксперта:

  • Европа способна частично заменить разведданные США
  • Полностью компенсировать возможности спутников США будет сложно
  • Украина получает данные сразу от нескольких партнеров

В случае нового прекращения передачи американских разведывательных данных Украина не останется полностью без необходимой информации - часть возможностей США способны компенсировать европейские партнеры. Однако полностью заменить масштаб американской спутниковой разведки будет сложно.

Об этом в интервью Главреду рассказал глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, комментируя напряженность вокруг последних договоренностей президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным и возможные последствия для поддержки Украины.

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Опасения по поводу разведывательной поддержки возникли не на пустом месте. Владимир Зеленский ранее подтвердил, что украинские военные получали предупреждения о возможности прекращения передачи разведданных в случае продолжения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. При этом сам Трамп 13 октября заявил, что США продолжают делиться разведывательной информацией с Украиной.

Франция уже частично заменяла возможности США

По словам Чаленко, Украина уже сталкивалась с перебоями в получении американской разведывательной информации. В такие периоды часть функций брали на себя европейские государства.

"Когда возникали перерывы в получении американских разведывательных данных, значительную часть соответствующих функций брала на себя, например, Франция", - заявил эксперт.

Это соответствует более ранним публичным заявлениям президента Франции Эммануэля Макрона. В январе 2026 года он говорил, что Франция предоставляет около двух третей разведывательной информации для Украины и за предыдущий период существенно нарастила свою роль.

При этом Чаленко подчеркивает, что возможности европейских государств и США пока нельзя считать полностью равноценными.

"Конечно, полностью компенсировать возможности американской спутниковой сети сложно, но частичная компенсация вполне возможна", - пояснил эксперт.

Украина, по его словам, получает разведывательную информацию не из одного источника. Помимо США, соответствующее сотрудничество существует с Францией, Великобританией и Германией.

Именно децентрализацию таких контактов Чаленко считает важным фактором, поскольку зависимость исключительно от одного партнера создавала бы дополнительные риски.

Европа не хочет конфликта с Трампом

Отдельно эксперт оценил позицию европейских государств на фоне разногласий Киева и Вашингтона.

По его мнению, европейские лидеры в большинстве своем постараются избежать открытого конфликта с администрацией Трампа, поскольку США продолжают играть важную роль сразу в нескольких критически важных для Украины направлениях.

"Европейцы не хотят обострять отношения с Вашингтоном, поскольку все понимают важность договоренностей о поставках противоракетных средств, обслуживании F-16 и многих других вопросах", - объяснил Чаленко.

При этом позиции внутри Европы различаются. Эксперт обратил внимание на жесткие заявления представителей стран Балтии, выступавших за сохранение давления на российскую нефтяную инфраструктуру.

Сотрудничество Европы с Украиной в сфере безопасности также продолжает расширяться. В январской Парижской декларации участники "коалиции желающих" отдельно предусмотрели дальнейшее разведывательное сотрудничество, логистическую и военную поддержку Украины.

Даже в США нет единой позиции

Чаленко обратил внимание и на внутренние разногласия в Соединенных Штатах. В частности, он упомянул бывшего специального представителя президента США Кита Келлога.

Келлог действительно публично выступил за то, чтобы Украина самостоятельно определяла цели для ударов на российской территории, включая энергетические объекты. Его позиция расходится с призывами Трампа прекратить украинские удары по российским НПЗ.

"Это показательный момент", - отметил Чаленко.

По его мнению, ситуация свидетельствует о серьезной дискуссии внутри Республиканской партии относительно политики Трампа в отношении войны России против Украины и его энергетических договоренностей с Москвой.

В то же время сообщения о прямых угрозах прекратить разведывательную поддержку остаются предметом противоречивых заявлений. Axios со ссылкой на украинского чиновника сообщал, что представители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предупреждали о такой возможности. Американский чиновник отрицал, что подобная угроза звучала именно в такой форме.

Таким образом, по оценке Чаленко, возможное ограничение американской разведывательной поддержки стало бы серьезной проблемой для Украины, но не оставило бы страну полностью без внешней разведывательной информации. Европейские партнеры уже обладают возможностями для частичной компенсации, хотя полностью заменить американскую спутниковую инфраструктуру им будет сложно.

Отметим, что президент Владимир Зеленский во время публичных выступлений заявил о полученных предупреждениях относительно возможного изменения политики союзников. По его словам, отмена санкций против России может усилить политическое давление на Киев и усложнить оперативное обеспечение военных действий в ближайшие месяцы.

Как ранее сообщал Главред, президент Дональд Трамп высказал позицию по поводу договоренностей с Москвой. Трамп обратил внимание на сложные дизельная сделка Трампа с Россией и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации и снижения риска для внутреннего рынка топлива.

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О персоне: Игорь Чаленко

Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года.

Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно в медиа комментирует ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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