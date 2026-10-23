Аномальное тепло задержится в Украине: когда температура достигнет +21 градуса

Вы узнаете:
- Какая будет погода на выходных
- Где прогнозируются туманы
Погода в Украине на выходных, 24 и 25 октября, будет аномально теплой и преимущественно сухой. Лишь в западных областях возможны небольшие осадки и туманы. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
По его словам, погодные условия в ближайшие двое суток будут определяться западной периферией мощного малоподвижного антициклона с центром в районе южного Урала и западного Казахстана.
"Атмосферное давление будет выше нормы, что будет способствовать установлению сухой стабильной погоды, а юго-восточный ветер обеспечит довольно высокие температурные показатели во всех регионах страны. Лишь в западной части малоактивный атмосферный фронт вызовет местами небольшие осадки и туманы на фоне преимущественно облачного неба", - отметил синоптик.
Погода в Украине 24 октября
В субботу в западных регионах Украины местами пройдут дожди, возможен туман. В Закарпатье и на Волыни без значительных осадков. Температура воздуха ночью составит +3…+8 градусов, в Винницкой области до +10 градусов; днем воздух прогреется до +10…+16 градусов.
В северных областях ожидается облачная погода с прояснениями, без значительных осадков. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +6…+11 градусов, днем +12…+17 градусов.
В центральной части страны будет преобладать облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночью температура составит +6…+11 градусов, днем будет колебаться в диапазоне +14…+19 градусов.
В южной половине страны и на Крымском полуострове прогнозируется сухая и теплая погода, без осадков. Лишь ночью в Одесской области местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов, днем воздух прогреется до +16…+21 градуса.
В восточных регионах ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +6…+11 градусов, днем повысится до +13…+18 градусов.
Погода в Украине 25 октября
В воскресенье на территории западных областей ночью местами возможен небольшой дождь, днем без существенных осадков. В отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +4…+9 градусов, днем +12…+17 градусов.
В северных областях будет преобладать переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +6…+11 градусов, днем +12…+17 градусов.
В центральных регионах Украины сохранится устойчивая и сухая погода, без осадков. Ночью температура составит +6…+11 градусов, днем будет колебаться в диапазоне +13…+18 градусов.
В южной половине страны и на Крымском полуострове прогнозируется сухая и теплая погода, без осадков. Температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов, днем воздух прогреется до +16…+21 градуса.
В восточных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +5…+10 градусов, днем +12…+17 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптики Укргидрометцентра говорили, что 23 октября на погоду в Украине будет влиять атмосферный фронт, пришедший из Западной Европы. В некоторых областях он вызовет дожди.
Начальник Черкасского регионального центра по гидрометеорологии Виталий Постригань прогнозировал, что в Украине до конца октября сохранится аномально теплая погода. Антициклон Gerhard принесет больше солнца, а дневная температура будет достигать +18 градусов.
Профессор, главный научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Вазира Файзуловна Мартазинова отметила, что погода в Украине в ноябре будет похожа на октябрьскую. Температура воздуха будет постепенно снижаться, но в целом останется в пределах средних многолетних значений и не опустится ниже нормы.
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О персоне: Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
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