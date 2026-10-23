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В аэропорту Японии загорелся украинский Ан-124 "Руслан" - первые подробности

Анна Косик
23 октября 2026, 08:32
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Международный аэропорт возобновил работу после инцидента, однако все обстоятельства пока выясняются.
В аэропорту Японии загорелся украинский Ан-124
Причина возгорания самолета пока неизвестна / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Главное:

  • В Японии загорелся украинский самолет Ан-124-100 "Руслан"
  • Один из крупнейших в мире самолетов загорелся при попытке посадки
  • Детали инцидента выясняют местные власти

В ночь на 22 октября украинский транспортный самолет Ан-124-100 "Руслан" авиакомпании "Авиалинии Антонова" загорелся в японском аэропорту Chubu Centrair.

Как сообщает NHK, возгорание произошло в части фюзеляжа во время попытки посадки на взлетно-посадочную полосу. Из-за инцидента эту полосу закрыли на 15 минут, но впоследствии ее работу возобновили.

видео дня

"Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии выясняет подробности инцидента", - говорится в статье.

Пока неизвестно, что стало причиной возгорания, поврежден ли самолет и есть ли пострадавшие.

Ан-124 Руслан
Ан-124 "Руслан" / Инфографика: Главред

Самолет Ан-124 "Руслан" - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что 4 августа 2026 года в аэропорту Лейпцига в Германии FPV-дрон со взрывчаткой врезался в крыло украинского транспортного самолета Ан-124 "Руслан". Беспилотник попал в участок крыла, где расположены топливные баки, однако по неизвестным причинам не взорвался.

Позже стало известно, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный в начале августа возле украинского грузового самолета в аэропорту Лейпцига, имел признаки, характерные для устройств, которые использует российское Главное разведывательное управление (ГРУ).

Впоследствии власти Германии возложили на Россию ответственность за атаку с использованием беспилотников, произошедшую вблизи аэропорта Лейпцига. Берлин расценивает инцидент как российскую гибридную операцию и намерен принять ряд соответствующих мер.

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Об источнике: NHK

NHK - японская компания общественного телерадиовещания. Крупнейшая в Азиатско-Тихоокеанском регионе компания, работающая в сфере радио и телевидения. Ориентируется на Британскую телерадиовещательную корпорацию. Возникла в 1950 году на базе Японской трансляционной корпорации, основанной в 1926 году. Согласно закону Японии о телерадиовещании является юридическим лицом особого статуса.

С 1959 года официально использует аббревиатуру NHK. Осуществляет теле- и радиовещание 49 часов в сутки через спутники на 23 языках на японском и международном рынках. После военного вторжения России в Украину 14 марта 2022 года телекомпания NHK World JAPAN добавила страницу с новостями из Украины на свой сайт, пишет Википедия.

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