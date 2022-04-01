Украина арестовала российские самолеты "Руслан" / tech.wp.pl

Суд арестовал 12 самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр". Это произошло в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению госпредприятия "Антонов".

Следственный судья Святошинского районного суда Киева 21 марта 2022 года в рамках уголовного производства, открытого по заявлению госпредприятия "Антонов", принял определение об аресте 12 транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", пишет "Интерфакс".

"Определение было направлено всем компетентным органам в соответствующих юрисдикциях. Таким образом, в настоящее время процедура исполнения этой обеспечительной меры уже запущена", – отметил старший партнер, руководитель практики международного арбитража "Ильяшев и Партнеры" Роман Марченко.

В компании уточнили, что в настоящее время решениями местных властей трем самолетам Ан-124-100 "Руслан" авиакомпании "Волга-Днепр" запрещен вылет из Германии, одному – из Канады.

Читайте такжеТотальное превосходство: ВСУ за сутки уничтожили 8 самолетов, три вертолета, четыре БПЛА и две ракеты РФВ пресс-службе юрфирмы указали, что арест наложен с целью обеспечения сохранности вещественных доказательств и последующего возмещения ущерба.

"Росавиация" незаконно предоставила право компании, входящей в группу компаний "Волга-Днепр", выдавать сертификаты летной пригодности на "Русланы". Фактически, в последние годы "Волга-Днепр" выдавала сертификаты сама себе, ставя под угрозу безопасную эксплуатацию воздушных судов, что является вопиющим нарушением положений международных конвенций", – пояснили в юрфирме.

Согласно определению суда, самолеты подлежат передаче в управление украинскому Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), уточняется в пресс-релизе.

Отметим, что в четверг, 31 марта, в Харьковской области Вооруженные силы Украины уничтожили сразу четыре самолета российских оккупантов - три бомбардировщика и один истребитель.

Читайте также: