Минус три бомбардировщика и один истребитель: ВСУ на Харьковщине за сутки сбили четыре самолета

ВСУ на Харьковщине за сутки сбили четыре российских самолета / Фото facebook.com/kpszsu

В четверг, 31 марта, в Харьковской области Вооруженные силы Украины уничтожили сразу четыре самолета российских оккупантов - три бомбардировщика и один истребитель.

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По его словам, в Харькове и по всей области продолжаются бои. Областной центр и другие населенные пункты продолжают подвергаться ударам из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

"Сегодня в Харькове было неспокойно. Днем россияне попали ракетой недалеко от центра Харькова, фиксируем интенсивный артиллерийский обстрел районов города. Данные о пострадавших уточняются", – рассказал Синегубов.

Также продолжаются бои за Изюм, в этом направлении Вооруженные Силы удерживают позиции.

В одном из населенных пунктов рядом с Изюмом было эвакуировано около 2500 человек.

Как сообщал Главред, ночью 1 апреля в Генштабе ВСУ рассказали, что враг пошел на прорыв под Изюмом и бросает наемников из Абхазии на штурм Мариуполя.

Тем временем, по данным британской разведки, россия передислоцирует часть своих сил из оккупированных районов Грузии для усиления наступления на Украину. До 2000 российских боевиков были реорганизованы в три батальонные тактические группы.

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