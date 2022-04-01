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РФ перебрасывает войска из Грузии в Украину - британская разведка

1 апреля 2022, 04:41

Россия понесла непредвиденные потери во время вторжения в Украину.

Российские военные в Мариуполе 24.02.2022
До 2000 российских боевиков были реорганизованы в три батальонные тактические группы / Reuters

Россия передислоцирует часть своих сил из оккупированных районов Грузии для усиления наступления на Украину.

Как сообщает британская разведка в Twitter, от 1200 до 2000 российских боевиков были реорганизованы в три батальонные тактические группы.

"Крайне маловероятно, что Россия планировала создавать подкрепление таким образом, и это свидетельствует о непредвиденных потерях, которые она понесла во время вторжения", - говорится в отчете британской разведки.

Как сообщал Главред, 31 марта в Минобороны Великобритании заявляли, что российские захватчики продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений. В ближайшие дни там ожидаются ожесточенные бои.

В своем видеообращение в ночь на 1 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что севернее Киева на Черниговском направлении и в Сумской области украинские защитники продолжают выбивать российских оккупантов.

По словам президента, захватчики и сами "осознают, что больше не вытягивают ту интенсивность боевых действий, которую могли обеспечить в первой половине марта".

"Но должны отдавать себе отчет в том, что для российских военных - это часть их тактики. Все это не просто так. Мы знаем их замыслы. Знаем, что они планируют и что они делают. Знаем, что они убираются с тех направлений, где мы их бьем, чтобы сосредоточиться на других очень важных. На тех, где нам может быть очень сложно", - подчеркнул Зеленский.

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