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Дрон в Лейпциге мог использоваться для срыва поставок оружия Украине - разведка США

Виталий Кирсанов
27 августа 2026, 00:25
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Конструкция взрывного устройства и тип использованной взрывчатки соответствуют образцам, которые ранее связывали с российским ГРУ.
Дрон в Лейпциге мог использоваться для срыва поставок оружия Украине
Дрон в Лейпциге мог использоваться для срыва поставок оружия Украине / коллаж: Главред, фото: Википедия, antonov.com

Кратко:

  • Аэропорт "Лейпциг/Галле" используют для перевозки вооружений в Украину
  • Дрон мог быть предназначен для повреждения самолетов в аэропорту

Беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный в начале августа возле украинского грузового самолета в аэропорту Лейпцига, имеет признаки, характерные для устройств, которые использует российское Главное разведывательное управление (ГРУ). К такому выводу пришли американские и немецкие спецслужбы в рамках расследования возможной диверсии.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ходом расследования.

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По его словам, как конструкция взрывного устройства, так и тип использованной взрывчатки соответствуют образцам, которые ранее связывали с российским ГРУ. Американская сторона пришла к этому выводу совместно с германскими спецслужбами.

При этом Служба внешней разведки России уже обвинила немецких политиков и европейские СМИ в поспешных выводах. В российской разведке заявили, что обвинения в адрес РФ были озвучены еще до получения предварительных результатов расследования.

Какую цель мог преследовать дрон

Аэропорт "Лейпциг/Галле" является одним из крупных грузовых узлов, который используется американскими военными и союзниками по НАТО для перевозки вооружений в Украину.

По версии следствия, беспилотник мог быть предназначен для повреждения самолетов на территории аэропорта. Это позволило бы задержать транспортировку военной помощи Украине, а также продемонстрировать Германии последствия продолжения поддержки Киева.

Инцидент с дроном - главное

Как писал Главред, в ночь на 5 августа возле украинского грузового самолета Ан-124 обнаружили беспилотник со взрывчаткой. После этого работа аэропорта была временно приостановлена.

Позже Die Zeit сообщила, что FPV-дрон ударил по наиболее уязвимой части крыла самолета - в районе расположения топливных баков. Это может свидетельствовать о том, что целью атаки было не просто отправить предупреждение, а нанести самолету серьезные повреждения.

25 августа немецкие правоохранители обнаружили еще один беспилотник со взрывчаткой. Предполагается, что он также мог быть связан с атакой на Ан-124 в аэропорту "Лейпциг/Галле".

Немецкая прокуратура пока не раскрывает подробностей и воздерживается от комментариев относительно обнаруженного устройства и его возможной связи с первым инцидентом.

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Об источнике: ABC News

ABC News - американский новостной телеканал сети American Broadcasting Company, который был запущен 15 июня 1945 года. Сотрудничает с дочерним спутниковым ABC Network и радио Citadel Media. ABC News в настоящее время принадлежит ABC Entertainment Group, части корпорации The Walt Disney Company, пишет Википедия.

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