НАБУ, САП и ВАКС превращаются в "параллельное правительство" и инструмент политической борьбы - The Economist

https://glavred.info/ukraine/nabu-sap-i-vaks-prevrashchayutsya-v-parallelnoe-pravitelstvo-i-instrument-politicheskoy-borby-the-economist-10791509.html Ссылка скопирована

Антикоррупционные органы в Украине "сами стали законом для себя" и фактически получили возможность самостоятельно определять, когда и каким образом вмешиваться в политические процессы. В результате НАБУ, САП и ВАКС рискуют стать "параллельным правительством", - об этом говорится в материале влиятельного британского издания The Economist.

Издание отмечает, что за последние годы триумвират НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда превратился в отдельный политический центр влияния.

"Антикоррупционные органы "сами стали законом для себя" и фактически получили возможность самостоятельно определять, когда и каким образом вмешиваться в политические процессы. По сути, это параллельное правительство", - говорится в материале The Economist.

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Издание обращает внимание, что обеспокоенность политизацией НАБУ высказывают даже люди, близкие к самому Бюро. Особую опасность, говорится в статье, создает огромный массив информации, к которому имеют доступ антикоррупционные органы.

"Закон дал им доступ к самым интимным моментам политики и жизни людей. Опасность в том, что это превращается в политическое оружие", - пишет издание.

The Economist подчеркивает, что такая деятельность антикоррупционных органов становится особенно острой в критический для страны момент.

Украина входит в пятую военную зиму значительно более уязвимой, чем в предыдущие годы, с ограниченными запасами ракет для противовоздушной обороны. В то же время Россия усиливает удары по украинской инфраструктуре и гражданскому бизнесу. Все эти проблемы могут наложиться друг на друга, создав для Украины новый кризис, - пишет издание.

Как известно, ряд стран ЕС отказались от антикоррупционных органов как таковых, поскольку те превратились в сугубо политический инструмент. Так, Польша в 2026 году приняла решение о полной ликвидации Центрального антикоррупционного бюро (CBA) из-за утраты общественного доверия и превращения органа в инструмент политической борьбы. По этим причинам ряд европейских государств - Германия, Франция, Швеция - отказались от "антикоррупционных бюро" по образцу украинских или польских.

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