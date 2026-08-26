Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

НАБУ, САП и ВАКС превращаются в "параллельное правительство" и инструмент политической борьбы - The Economist

Мария Тупик
26 августа 2026, 14:30
google news Подпишитесь
на нас в Google
НАБУ

Антикоррупционные органы в Украине "сами стали законом для себя" и фактически получили возможность самостоятельно определять, когда и каким образом вмешиваться в политические процессы. В результате НАБУ, САП и ВАКС рискуют стать "параллельным правительством", - об этом говорится в материале влиятельного британского издания The Economist.

Издание отмечает, что за последние годы триумвират НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда превратился в отдельный политический центр влияния.

"Антикоррупционные органы "сами стали законом для себя" и фактически получили возможность самостоятельно определять, когда и каким образом вмешиваться в политические процессы. По сути, это параллельное правительство", - говорится в материале The Economist.

видео дня

Издание обращает внимание, что обеспокоенность политизацией НАБУ высказывают даже люди, близкие к самому Бюро. Особую опасность, говорится в статье, создает огромный массив информации, к которому имеют доступ антикоррупционные органы.

"Закон дал им доступ к самым интимным моментам политики и жизни людей. Опасность в том, что это превращается в политическое оружие", - пишет издание.

The Economist подчеркивает, что такая деятельность антикоррупционных органов становится особенно острой в критический для страны момент.

Украина входит в пятую военную зиму значительно более уязвимой, чем в предыдущие годы, с ограниченными запасами ракет для противовоздушной обороны. В то же время Россия усиливает удары по украинской инфраструктуре и гражданскому бизнесу. Все эти проблемы могут наложиться друг на друга, создав для Украины новый кризис, - пишет издание.

НАБУ

Как известно, ряд стран ЕС отказались от антикоррупционных органов как таковых, поскольку те превратились в сугубо политический инструмент. Так, Польша в 2026 году приняла решение о полной ликвидации Центрального антикоррупционного бюро (CBA) из-за утраты общественного доверия и превращения органа в инструмент политической борьбы. По этим причинам ряд европейских государств - Германия, Франция, Швеция - отказались от "антикоррупционных бюро" по образцу украинских или польских.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Существует лишь одно условие, при котором война в Украине закончится - Atlantic Council

Существует лишь одно условие, при котором война в Украине закончится - Atlantic Council

14:30Война
"Я не верю Путину": Келлог удивил заявлением о сроках окончания войны

"Я не верю Путину": Келлог удивил заявлением о сроках окончания войны

14:27Война
Сразу 16 целей: ВСУ поразили объекты, с которых РФ регулярно атакует Украину

Сразу 16 целей: ВСУ поразили объекты, с которых РФ регулярно атакует Украину

12:51Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Унитаз преобразится на глазах: раскрыта дешевая альтернатива отбеливателю

Унитаз преобразится на глазах: раскрыта дешевая альтернатива отбеливателю

Тест на IQ: нужно найти число 60 среди шестерок за 5 секунд

Тест на IQ: нужно найти число 60 среди шестерок за 5 секунд

Лишился всего: Цекало пошел ва-банк ради тающей жены

Лишился всего: Цекало пошел ва-банк ради тающей жены

Четырём знакам китайского зодиака улыбнётся удача: чья жизнь наладится

Четырём знакам китайского зодиака улыбнётся удача: чья жизнь наладится

Почему в мультфильмах СРСР колеса авто часто были овальными: причина удивит многих

Почему в мультфильмах СРСР колеса авто часто были овальными: причина удивит многих

Последние новости

14:30

НАБУ, САП и ВАКС превращаются в "параллельное правительство" и инструмент политической борьбы - The Economist

14:30

Существует лишь одно условие, при котором война в Украине закончится - Atlantic Council

14:27

"Я не верю Путину": Келлог удивил заявлением о сроках окончания войны

14:06

"Принесло счастье": Оксана Билозир удивила признанием об изменах

13:41

Могут разрушить фундамент: какие деревья не стоит сажать возле домаВидео

Россия больше не справляется и пытается спасти фронт: Жданов – о том, зачем Путину северокорейцыРоссия больше не справляется и пытается спасти фронт: Жданов – о том, зачем Путину северокорейцы
13:21

Легендарный боксер подарил Зеленскому щенка: что известно о питомцах президентаВидео

12:51

Сразу 16 целей: ВСУ поразили объекты, с которых РФ регулярно атакует УкраинуВидео

12:46

Слово "обідитись" является калькой с русского языка: как говорить правильно

12:26

Командиры боевых подразделений Сил обороны Украины, объединившиеся в Христианский корпус, выразили поддержку Кириллу Буданову

Реклама
12:22

Посудомойка прослужит меньше: какая популярная привычка может навредить технике

12:08

"Плюс один": Остапчуки объявили о пополнении в КанадеВидео

12:00

Чем отмыть крышки банок от стойкого запаха: хитрый трюк хозяек

11:34

Китайский гороскоп на завтра, 27 августа: Крысам - вдохновение, Козлам - честность

11:34

Когда цветы с балкона пора заносить в дом: названа опасная температураВидео

11:26

Гороскоп на завтра, 27 августа: Львам — неожиданность, Девам — прибыль

11:17

Беларусь строит ЖД для военного полигона у границы с Украиной: что известно

11:09

Что стоит за визитом главы ЦРУ в РФ: возможные темы переговоров и позиция Кремля

10:35

"Помолодела на десятки лет": 77-летняя Пугачева удивила своим преображением

10:14

"Шахеды" стали в три раза быстрее: как Китай помог создать новую угрозу для Украины

10:07

Стирают краску и портят экраны: что нельзя протирать дезинфицирующими салфетками

Реклама
09:55

"Готов сдать анализы": Пивоваров жестко ответил на слухи о зависимости

09:45

От +18 до первых заморозков: какая погода будет в сентябре в Украине

09:09

РФ переходит к новой тактике ударов: в ISW предупредили о планах Кремля

09:02

"Цинковые мальчики Путина": почему мобилизация в РФ может обернуться против Кремля

08:27

Украина получит меньше ракет для Patriot: Буданов назвал главную проблему

08:04

РФ ударила по Чернигову: уничтожен дом, погибли женщина и 4-летний ребенокФото

07:37

Гигант "Лукойла" в огне: дроны атаковали НПЗ под Кстово мощностью 17 млн тоннВидео

07:02

Дроны сожгли крупнейший склад Wildberries под Тамбовом: что известноВидео

06:01

"Любовь войдет в дом": самые важные даты сентября 2026 - гороскоп для ЛьвовВидео

05:55

"Их ненавидели": Меган Маркл столкнулась с серьезными обвинениями

05:31

Почему в мультфильмах СРСР колеса авто часто были овальными: причина удивит многих

05:00

Изобилие уже близко: четыре знака зодиака выйдут из финансовых трудностей

04:41

Тест на IQ: нужно найти число 60 среди шестерок за 5 секунд

04:09

Эксперты призвали вешать бумажный пакет перед окном — в чем причинаВидео

03:40

Обычная душевая кабина уходит в прошлое: что советуют установить вместо нее

03:13

Неприятный запах в ванной исчезнет мгновенно — куда нужно насыпать соду

02:20

Ученые бьют тревогу: продолжительность сна связана со старением органов

01:10

"Существенная проблема": Жданов назвал, чем РФ будет "кошмарить" Украину зимой

00:13

Что будет модно осенью-зимой: дизайнер назвал тренды на верхнюю одежду

25 августа, вторник
23:40

Под Днепром взрывы и эвакуация, есть жертвы: детали "военного преступления"Видео

Реклама
23:19

Одежда будет как новая: что добавить в стиральную машину для сохранения цветаВидео

23:05

Какие города под угрозой обстрела: Жданов о возможных целях нового удара РФ

22:58

Умерла популярная американская певицаВидео

22:10

Унитаз преобразится на глазах: раскрыта дешевая альтернатива отбеливателюВидео

22:04

Как РФ может использовать новых военных из КНДР: назван тревожный сценарий

21:54

"Ловить вытришки": что на самом деле означает забавное украинское выражение

21:48

Гороскоп на сентябрь 2026: у кого "сгорят" все деньги, но придет новый доходВидео

21:17

Дожди и грозы резко изменят погоду: когда потеплеет до +27 градусов

21:10

У Путина насмешили новой бредовой версией причины нападения на Украину

20:53

Как заготовить огурцы и помидоры без уксуса: лучшие натуральные консерванты с огорода

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять