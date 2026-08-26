Сразу 16 целей: ВСУ поразили объекты, с которых РФ регулярно атакует Украину

Зеленский рассказал о дальнобойных ударах по нефтяным объектам, аэродромам и военному производству агрессора.

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Зеленский рассказал об ударах по территории России / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное из заявления Зеленского:

За сутки поражено 16 объектов в России

Под ударом оказались нефтяные терминалы и аэродромы

Война должна вернуться туда, откуда пришла

Украинские защитники за сутки поразили 16 объектов на территории страны-агрессора России. Среди них - нефтяные предприятия, аэродромы, ракетное подразделение и инфраструктура, которые постоянно используются для нанесения ударов по Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"За сутки наши воины нанесли удары по 16 объектам в России. В частности, были нанесены удары на большие расстояния по нефтяным объектам - российскому нефтяному кошельку, финансирующему войну. Также по аэродромам, ракетному подразделению и инфраструктуре, которые постоянно используются для нанесения ударов по Украине. Сработали наши санкции и по военному предприятию, российской логистике", - говорится в сообщении. видео дня

По его словам, главная цель Украины - сделать продолжение войны для Москвы максимально невыгодным в долгосрочной перспективе.

"Война должна вернуться туда, откуда пришла. Украина отвечает на российские удары и делает это так, чтобы цена войны для агрессора неизбежно росла. Справедливо снижаем российский потенциал агрессии. Благодарю всех задействованных воинов за меткость", - подытожил Зеленский.

Дальнобойные удары Украины по России

Президент Финляндии Александр Стубб поддержал наращивание украинских дальнобойных возможностей.

По его словам, удары по целям в глубине России повышают для Москвы цену продолжения войны и могут влиять на общественные настроения.

"Если вы задаетесь вопросом, является ли это целесообразной военной стратегией с точки зрения Украины, я хотел бы сказать, что, безусловно, это так. Это единственный способ, с помощью которого мы сможем обеспечить участие России в мирных переговорах", - подчеркнул он.

Удары по территории РФ - что известно

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины 24 августа и в ночь на 25 августа нанесли серию ударов по важным военным объектам оккупантов. В частности, был поврежден российский истребитель МиГ-29.

23 августа крупнейший в России логистический склад маркетплейса Ozon в Оренбурге подвергся атаке беспилотников. Судя по опубликованным очевидцами видео и фотографиям, возгорание носит локальный характер, однако масштаб разрушений пока не оценен.

Кроме того, Силы беспилотных систем ВСУ в рамках операции "Крымский выключатель off" вывели из строя еще 27 энергетических объектов в Крыму и на временно оккупированных территориях юга Украины. Удары были нанесены в период с 17 по 22 августа.

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О персоне: Александр Стубб Кай-Йоран Александр Стубб - финский и европейский государственный деятель, дипломат. Президент Финляндии с 1 марта 2024 года, бывший премьер-министр Финляндии. В 2008–2011 годах был министром иностранных дел Финляндии, пишет Википедия.

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