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Слово "обідитись" является калькой с русского языка: как говорить правильно

Дарья Пшеничник
26 августа 2026, 12:46
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Этот распространённый русизм вызывает забавную ассоциацию с приёмом пищи.
Слово
Как сказать "обідитись" на украинском / Коллаж: Главред, фото: magnific

Вы узнаете:

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  • Почему "обідитись" сбивает с толку в сочетании со словом "обід"
  • Какую форму фиксируют академические словари
  • Какие фразеологизмы заменят кальку с русского

Слово "обідитись", которое звучит в повседневной речи вполне по-украински, является калькой с русского языка и не имеет нормативного статуса - литературный украинский язык фиксирует здесь форму "образитися", производную от существительного "образа". Об этом пишет 24 Канал.

Значение нормативного варианта - "відчути образу" или "прийняти щось за образу". Эту форму подтверждает и академический "Словарь украинского языка".

Правильные конструкции в повседневной речи выглядят так: "Не ображайся на мене", "Вона образилася через його слова", "Я не хотів тебе образити", "Не варто ображатися через дрібниці".

Почему калька сбивает с толку

Механизм появления неправильной формы прост: русское слово произносят по-украински, копируя чужую языковую модель. Словари прямо советуют избегать такого переноса.

Проблема ещё и в том, что в украинском языке уже есть слово с похожим звучанием, но совершенно другим значением - "обідати", то есть принимать пищу в середине дня. По правилам словообразования именно оно должно было бы стать основой: "обідати" → "обід". Зато цепочка для эмоционального состояния другая - "образа" → "образитися".

Из-за этого фраза "я обідився" невольно вызывает забавную ассоциацию с приемом пищи. Похожая ситуация сложилась и с другими русизмами, описывающими эмоции, - например, "нравитися" или "взбудоражитися".

Десять синонимов вместо одной кальки

Ситуация со словарным запасом, однако, не сводится к простому "этого слова не существует". Среди синонимов фиксируются также формы "зобидитися" и "обидитися" - но со собственным украинским произношением, поэтому механически переносить русскую модель всё равно не стоит.

В зависимости от контекста у говорящих есть широкий выбор: "образитися", "зобидитися", "уразитися", "покривдитися", "бурмоситися", "кривдитися", "супитися", "скривдитися", "мати образу". В разговорном стиле уместны "надутися", "дутися", а также выражения "надути" или "закопилити" губы.

Вместо "Не обідься" подойдут варианты "Не ображайся", "Не зобидься" или "Не бери близько до серця". Для более выразительной окраски речь предлагает фразеологизмы: "надувся як сич перед смертю", "надувся як індик перед смертю", "надувся як миш на крупу".

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Об источнике: 24 канал

24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

"24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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