Слово 'капюшон' - это калька с русского языка: как говорить правильно

Это слово звучит в разговорах украинцев уже десятилетиями, поэтому многие воспринимают его как естественную часть речи, однако это далеко не так.

Как правильно называется "капюшон" на украинском языке

Вы узнаете:

Что не так со словом "капюшон"

Как правильно говорить на украинском

В повседневной речи есть слова, которые настолько прижились, что никто уже не ставит их под сомнение. Одно из них — распространенное "капюшон". Оно звучит в разговорах десятилетиями, поэтому многие воспринимают его как естественную часть украинского языка. Но языковеды напоминают, что это не исконный вариант, а калька, вытеснившая собственно украинское слово. Об этом пишет ТСН.

Нормативной формой считается "каптур" — именно такое слово приводят словари и фиксируют в литературной норме. Оно естественно вписывается в предложение и не требует никаких уточнений.

Типичные примеры:

"одягни куртку й накинь каптур";

"у цієї кофти великий каптур";

"через дощ він сховав голову під каптуром.

Такие конструкции соответствуют украинскому языковому стандарту.

Распространение формы "капюшон" объясняют длительным влиянием русского языка на бытовую речь. Из-за привычки слово закрепилось в разговорах, хотя в украинском языке давно есть собственный точный эквивалент. Специалисты советуют избегать подобных калек, особенно когда речь идет об официальных текстах, СМИ или учебных материалах.

Использование исконных слов, подчеркивают лингвисты, не только очищает речь, но и помогает избавиться от суржика и поддерживает естественное развитие украинского языка. Даже небольшая коррекция привычных форм делает повседневную речь более выразительной и точной.

Смотрите видео о том, как сказать "капюшон" на украинском.

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

