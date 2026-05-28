Слово "капюшон" - это калька с русского языка: как говорить правильно

Дарья Пшеничник
28 мая 2026, 18:31
Это слово звучит в разговорах украинцев уже десятилетиями, поэтому многие воспринимают его как естественную часть речи, однако это далеко не так.
Как правильно называется "капюшон" на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, magnific

  • Что не так со словом "капюшон"
  • Как правильно говорить на украинском

В повседневной речи есть слова, которые настолько прижились, что никто уже не ставит их под сомнение. Одно из них — распространенное "капюшон". Оно звучит в разговорах десятилетиями, поэтому многие воспринимают его как естественную часть украинского языка. Но языковеды напоминают, что это не исконный вариант, а калька, вытеснившая собственно украинское слово. Об этом пишет ТСН.

Нормативной формой считается "каптур" — именно такое слово приводят словари и фиксируют в литературной норме. Оно естественно вписывается в предложение и не требует никаких уточнений.

Типичные примеры:

  • "одягни куртку й накинь каптур";

  • "у цієї кофти великий каптур";

  • "через дощ він сховав голову під каптуром.

Такие конструкции соответствуют украинскому языковому стандарту.

Распространение формы "капюшон" объясняют длительным влиянием русского языка на бытовую речь. Из-за привычки слово закрепилось в разговорах, хотя в украинском языке давно есть собственный точный эквивалент. Специалисты советуют избегать подобных калек, особенно когда речь идет об официальных текстах, СМИ или учебных материалах.

Использование исконных слов, подчеркивают лингвисты, не только очищает речь, но и помогает избавиться от суржика и поддерживает естественное развитие украинского языка. Даже небольшая коррекция привычных форм делает повседневную речь более выразительной и точной.

Смотрите видео о том, как сказать "капюшон" на украинском:

@show_rami ♬ Carmen Habanera, classical opera(1283412) - perfectpanda

Об источнике: ТСН

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине.

украинский язык культура
Украина получит от Швеции уникальное оружие — как оно повлияет на ситуацию на фронте

18:30Война
Когда начнутся массированные удары по Москве: названы даты и главная цель атак ВСУ

17:55Война
Минобороны раскрыло основные детали реформы армии — что изменится и для кого

17:12Война
Три дерева, ветки которых категорически нельзя приносить в дом на Троицу

Почему нельзя брать кота на руки: причина, о которой мало кто говорит

Суржик, который слышен повсюду: как правильно сказать фразу "на виду"

Три домашних дела, которые категорически нельзя делать вечером: знают не все

Не нужны миллионы: какие знаки зодиака умеют искренне радоваться жизни

