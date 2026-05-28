У людей с высоким IQ обнаружили неожиданную "темную сторону" счастья

Константин Пономарев
28 мая 2026, 18:03
Психологи выяснили, что люди с высоким уровнем интеллекта чаще сталкиваются с одиночеством, эмоциональным выгоранием и проблемами в отношениях.
Психологи предупреждают, что очень высокий IQ может не только помогать в учебе и карьере
Психологи предупреждают, что очень высокий IQ может не только помогать в учебе и карьере / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@dr..angelica.shie, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему высокий IQ может превратить человека в одиночку
  • Как высокий IQ влияет на любовь и отношения
  • Как высокий IQ может изменить восприятие мира

Высокий интеллект часто считают настоящим подарком судьбы, однако психологи предупреждают, что очень высокий IQ может не только помогать в учебе и карьере, но и серьезно осложнять жизнь.

По словам специалистов, многие люди с выдающимися интеллектуальными способностями сталкиваются с одиночеством, депрессией и проблемами в отношениях. Об этом пишет Your Tango.

Почему высокий интеллект может мешать счастью

Клинический психолог Анжелика Шилс объяснила, что исключительно высокий IQ можно рассматривать как форму нейроотличности. По ее словам, такие люди часто чувствуют себя "не на своем месте" и испытывают постоянный недостаток интеллектуальной стимуляции.

Доктор Шилс отметила, что средний показатель IQ составляет около 100 баллов, а представители профессий, которые обычно считаются очень интеллектуальными (например, врачи или юристы) нередко имеют IQ около 120.

Однако люди с еще более высоким интеллектом сталкиваются с другой проблемой. Им становится скучно в повседневной жизни, обычное общение не приносит удовлетворения, а окружающие часто не понимают их интересов и мышления.

Психолог Анжелика Шилс объяснила, что исключительно высокий IQ можно рассматривать как форму нейроотличности / Фото: tiktok.com/@dr..angelica.shie

"Большинство людей с высоким IQ страдают депрессией, злоупотребляют психоактивными веществами или не состоят в отношениях", - заявила Шилс.

По словам психолога, такие люди могут чувствовать себя изолированными от общества именно потому, что редко встречают тех, кто способен поддерживать их уровень мышления и эмоциональной глубины.

Почему умные люди тяжело переживают отношения

Психотерапевт Ими Ло объяснила, что люди с высоким IQ особенно остро нуждаются в эмоциональной и интеллектуальной связи.

Она отметила, что многие из них еще в детстве замечают, что их чувствительность, скорость мышления или сложный характер могут отпугивать окружающих. Поэтому встреча с человеком, который кажется понимающим, становится для них чрезвычайно важной.

Из-за страха снова остаться непонятыми высокоинтеллектуальные люди могут слишком сильно привязываться к партнеру и даже оставаться в токсичных отношениях. По словам Ими Ло, им кажется, что другого человека, способного понять их внутренний мир, они больше не найдут.

Недостаток стимуляции

Психологи также подчеркнули, что людям с высоким интеллектом особенно важно получать интеллектуальную стимуляцию. Исследования показывают, что участие в сложных и интересных занятиях помогает поддерживать когнитивные способности на протяжении многих лет.

Если человек постоянно испытывает скуку и отсутствие интеллектуального вызова, это может привести к потере интереса к жизни, эмоциональному выгоранию и даже необдуманным поступкам.

Специалисты считают, что терапия, поддержка окружающих и поиск подходящей среды помогают людям с высоким IQ справляться с чувством изоляции и строить здоровые отношения.

Смотрите в видео о том, что думает психолог об людях с высоким IQ:

Об источнике: Your Tango

YourTango - это популярное онлайн-издание, которое специализируется на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.

Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, экспертные советы и аналитические материалы.

