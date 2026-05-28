Угроза есть не только со стороны Беларуси: эксперт заявил о "коде желтом"

Мария Николишин
28 мая 2026, 11:02
Украине нужно действовать на опережение и всегда быть начеку.
Существует ли угроза наступления со стороны Беларуси / коллаж: Главред, фото: Минобороны Беларуси, скриншот из видео

Главное из заявления Коваленко:

  • Угроза наступления со стороны Беларуси существует постоянно
  • Уровень опасности сейчас "желтый"
  • Украина готовит оборону и следит за войсками РФ

Угроза открытия нового фронта со стороны Беларуси всегда была и будет оставаться до тех пор, пока не закончится война, а также пока президентом Беларуси является Александр Лукашенко. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду.

По его словам, угроза со стороны Беларуси может иметь разные уровни. Сейчас — код желтый.

"Не оранжевый, не красный, а желтый. То есть угроза есть, и мы должны быть максимально внимательными. Как только на территории Беларуси мы увидим концентрацию российских войск или формирование ударной группировки, можно будет говорить о приближении кода красного", – подчеркнул он.

Он добавил, что Украине нужно готовиться. В частности, основные направления, куда противник может двигаться с белорусской территории, должны быть подготовлены: линии обороны, рубежи, минирование, фортификационные сооружения.

"Лучше действовать на опережение и всегда быть начеку, чтобы действия врага не стали для нас неожиданностью. Впрочем, подготовить ударную группировку, которая представляла бы угрозу для Украины, невозможно незаметно. Поэтому предупреждения об угрозе со стороны Беларуси постоянно звучат. Звучат они и для наших западных партнеров, потому что это угроза не только для Украины, но и для одной из европейских стран", — говорит Коваленко.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Каким может быть ответ Украины

Обозреватель считает, что все заявления об ударах по Беларуси в случае наступления являются также предупреждением самому Лукашенко.

"Если он пойдет на этот шаг, даже если белорусская армия не будет участвовать во вторжении в Украину 2.0, но если Беларусь предоставит свою территорию российским войскам для повторного вторжения, то тогда будет бай-бай Мозырскому НПЗ. Впрочем, не только Мозырскому НПЗ, но и многому другому. Ведь Беларусь – открытая книга для нас, она как на ладони. Это не две тысячи километров до Екатеринбурга – до Минска гораздо ближе, а, следовательно, и долетит туда гораздо быстрее и больше", – добавляет Коваленко.

Существует ли угроза со стороны Приднестровья

Эксперт подчеркнул, что Приднестровье – это мини-Беларусь. Хотя количество сил и средств, сосредоточенных на территории Приднестровья, намного меньше, чем со стороны Беларуси, угроза также существует.

"Это не означает, что мы не должны готовиться: рыть рвы, натягивать колючую проволоку (егозу), устанавливать "зубы дракона", готовить огневые точки, рубежи, наблюдательные посты. Мы должны все это делать", — отметил он.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал, когда по России полетит украинская баллистика, и почему 2026-й станет для россиян годом провальных наступлений:

Украина может нанести превентивные удары по Беларуси

Экс-заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко говорил, что если на территории Беларуси начнется подготовка к новому наступлению, Украина не будет ждать развития событий, как это было в начале полномасштабной войны.

По его словам, ВСУ смогут нанести превентивные удары еще до того, как противник приблизится к границе.

Он также считает маловероятным, что Беларусь станет основной силой возможного наступления с севера.

"Скорее всего, основу такой группировки составят российские войска. Беларусь, как и раньше, может предоставить свою территорию, аэродромы, полигоны и инфраструктуру для размещения и обеспечения российских подразделений", — говорит Рыженко.

Угроза со стороны Беларуси — что известно

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что Москва стремится втянуть Беларусь в войну, чтобы растянуть ресурсы Украины и усилить давление на украинское командование. Россия использует угрозу со стороны Беларуси как стратегический инструмент, заставляющий Украину держать оборону на северных направлениях.

Как ранее сообщал Главред, Украина определила более 500 потенциальных целей для ударов в случае наступления с территории Беларуси. Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" открыто заявил о готовности к превентивным действиям и обратился к Лукашенко с предупреждением, что на каждую угрозу последует конкретный ответ.

В то же время аналитики Института изучения войны подтверждают, что с территории Беларуси растет угроза ударов дронами по западным регионам Украины, особенно по транспортным коридорам. Москва может использовать Минск для обоснования масштабных воздушных операций без привлечения наземных сил.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

