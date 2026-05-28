Суржик, который слышен повсюду: как правильно сказать фразу "на виду"

О чем вы узнаете:
- Почему фраза "на виду" является языковой ошибкой
- Как правильно говорить на украинском
В повседневной речи украинцы часто используют выражение "на виду", даже не задумываясь, что это калька с русского языка. Подобные фразы звучат неестественно и загрязняют украинскую речь. Главред расскажет о том, как правильно сказать эту фразу на украинском языке.
Как сообщает Correctarium – Украинский язык, выражения "быть на виду", "лежать на виду" или "ставить на виду" являются дословным переводом с русского языка. В то же время украинский язык имеет собственные естественные эквиваленты.
Лингвисты советуют вместо фразы "быть на виду" использовать выражение "быть на видноти". Именно этот вариант считается нормативным и естественным для украинского языка.
Также в зависимости от контекста можно использовать и другие соответствия:
- быть перед глазами
- быть на глазах
Такие выражения помогают сделать речь чище, естественнее и избавиться от суржика и неудачных калек из русского языка.
Об источнике: телеграм-канал Correctarium
Телеграм-канал Correctarium — это практический справочник по культуре украинской речи от одноименного сервиса редактирования текстов. Ресурс ориентирован на медиаспециалистов и всех, кто стремится писать безупречно. Главная суть контента заключается в быстром исправлении ошибок: авторы публикуют разборы русизмов, калек и суржика по четкой схеме "Неправильно — Правильно". Также на канале понятно объясняют нормы нового правописания, сложные случаи пунктуации, особенности деловой стилистики и разницу между похожими словами. Популярность ресурса обусловлена максимально краткой и структурированной подачей материала без лишней теории, что позволяет легко усваивать правила и сразу применять их на практике.
