Суржик, который слышен повсюду: как правильно сказать фразу "на виду"

Выражения "лежать на виду" или "быть на виду" являются языковой ошибкой. Лингвисты определили правильные варианты для повседневной речи.

Как правильно говорить на украинском / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Почему фраза "на виду" является языковой ошибкой

Как правильно говорить на украинском

В повседневной речи украинцы часто используют выражение "на виду", даже не задумываясь, что это калька с русского языка. Подобные фразы звучат неестественно и загрязняют украинскую речь. Главред расскажет о том, как правильно сказать эту фразу на украинском языке.

Как сообщает Correctarium – Украинский язык, выражения "быть на виду", "лежать на виду" или "ставить на виду" являются дословным переводом с русского языка. В то же время украинский язык имеет собственные естественные эквиваленты.

Как правильно говорить на украинском

Лингвисты советуют вместо фразы "быть на виду" использовать выражение "быть на видноти". Именно этот вариант считается нормативным и естественным для украинского языка.

Также в зависимости от контекста можно использовать и другие соответствия:

быть перед глазами

быть на глазах

Такие выражения помогают сделать речь чище, естественнее и избавиться от суржика и неудачных калек из русского языка.

Об источнике: телеграм-канал Correctarium Телеграм-канал Correctarium — это практический справочник по культуре украинской речи от одноименного сервиса редактирования текстов. Ресурс ориентирован на медиаспециалистов и всех, кто стремится писать безупречно. Главная суть контента заключается в быстром исправлении ошибок: авторы публикуют разборы русизмов, калек и суржика по четкой схеме "Неправильно — Правильно". Также на канале понятно объясняют нормы нового правописания, сложные случаи пунктуации, особенности деловой стилистики и разницу между похожими словами. Популярность ресурса обусловлена максимально краткой и структурированной подачей материала без лишней теории, что позволяет легко усваивать правила и сразу применять их на практике.

