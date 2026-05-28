Известковый налет на кране исчезнет в считанные минуты: трюк, о котором знают единицы

Инна Ковенько
28 мая 2026, 00:59
Рассказываем, почему на кране образуется известковый налет и как его можно быстро удалить с помощью простых домашних средств.
Почему на кране появляется налет — как отмыть известковый налет на кране

Вы узнаете:

  • Почему на кране появляется налет
  • Что растворяет известковый налет
  • Как избавиться от известкового налета на кране

Налет на кране часто возникает из-за жесткой воды и постепенного накопления минеральных отложений. Со временем он не только портит внешний вид смесителя, но и может влиять на его работу, забивая сетку-аэратор и ухудшая поток воды.

Главред расскажет , как быстро убрать налет на кране без дорогих химических средств.

Почему образуется налет

Основная причина — жесткая вода, содержащая соли кальция и магния, пишет Southern Living. Когда капли высыхают на поверхности, они оставляют твердые отложения в виде известкового налета. Если кран постоянно мокрый и не вытирается, процесс ускоряется. Кроме того, на образование налета влияют остатки мыла и бытовой химии, которые смешиваются с минералами, образуя жирную пленку. Горячая вода также способствует более быстрому выпадению солей, поэтому на смесителях с горячей водой налет появляется быстрее.

Как очистить кран уксусом

Уксус является одним из самых эффективных способов растворить отложения. Для этого нужно смочить мягкую ткань или губку в уксусе и обернуть кран так, чтобы все участки с налетом были покрыты. Оставьте на 30-60 минут, после чего протрите поверхность губкой или щеткой. После этого промойте кран чистой водой и вытрите насухо.

Важно помнить: уксус не подходит для кранов с деликатными покрытиями, такими как лакированная латунь, матовый черный цвет или бронза, ведь его кислотность может их повредить.

Как защитить смеситель от накипи с помощью свечи
Как защитить смеситель от накипи с помощью свечи

Как удалить известковый налет лимонной кислотой

Достаточно растворить 1-2 чайные ложки в стакане теплой воды, смочить тряпку и тщательно протереть кран. После этого смойте водой и вытрите насухо. Если налет образовался на сетке-аэраторе, ее стоит открутить и замочить отдельно в уксусе или растворе лимонной кислоты на 1-2 часа, а затем почистить щеткой и установить обратно.

Чего не стоит делать

Не используйте металлические губки, так как они могут поцарапать покрытие. Также опасно смешивать уксус со средствами, содержащими хлор, ведь это может вызвать опасную реакцию.

Смотрите видео о том, как избавиться от налета на кране с помощью зубной пасты:

Об источнике: Southern Living

Southern Living — это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть такие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
