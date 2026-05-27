Зеленский отправил Трампу письмо с просьбой: о чем в нем шла речь

Ангелина Подвысоцкая
27 мая 2026, 17:37
Президент подчеркнул нехватку систем противовоздушной обороны на фоне новых угроз со стороны РФ.
Зеленский, Трамп
Зеленский обратился к Трампу за помощью / Коллаж: Главред, фото: Zelenskiy /​ Official

Что известно:

  • Зеленский отправил Трампу письмо
  • У Украины мало средств ПВО
  • РФ угрожает новыми атаками

Президент Украины Владимир Зеленский направил Дональду Трампу письмо, в котором сообщил о дефиците систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает Kyiv Independent.

Зеленский подчеркнул усиление массированных воздушных атак и угрозы новой волны ударов большой дальности по Киеву.

"В вопросе противовоздушной обороны от ракет мы полагаемся на наших друзей. В вопросе защиты от баллистических ракет мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты", — говорится в письме.

Советник президента Дмитрий Литвин подтвердил передачу письма о нехватке средств ПВО.

"Правда, президенту США и Конгрессу, там два адресата", — сказал Литвин.

Запасов перехватчиков Patriot и других систем может быть мало для противостояния атакам.

В письме также говорилось о трудностях с обеспечением оружием в рамках программы "Перечень приоритетных потребностей Украины" (PURL).

"Нынешние темпы поставок в рамках программы PURL уже не соответствуют реальности угрозы, с которой мы сталкиваемся. Я прошу вашей помощи в защите воздушного пространства Украины от российских ракет", — говорится в письме.

Атака на Украину — последние новости

Как сообщалось ранее, россияне вновь начали готовиться к комбинированной атаке на Украину. Повышенная опасность сохраняется в ряде областей, включая Киевскую и Одесскую. Регионы могут оказаться под атакой ракет и дронов.

Также ранее сообщалось, что российские оккупанты анонсировали новые удары по Киеву с конкретными целями атак. В МИД России заявили о систематических ударах по предприятиям ВПК и центрам принятия решений в Киеве и призвали иностранцев покинуть столицу Украины.

Как ранее сообщал Главред, во время разрушительной атаки РФ на столицу 24 мая было зафиксировано слишком много ракет. Украинская ПВО не справилась с таким количеством ракет. В то же время, что касается атаки дронами, то Силы обороны продемонстрировали лучшие показатели, чем в среднем за полугодие.

Об источнике: The Kyiv Independent

The Kyiv Independent — англоязычное украинское онлайн-СМИ, основанное в ноябре 2021 года, за три месяца до российского вторжения в Украину в 2022 году, бывшими сотрудниками Kyiv Post и медиа-консалтинговой компании Jnomics Media, сообщает Википедия.

