Зеленский отправил Трампу письмо с просьбой: о чем в нем шла речь

Что известно:
- Зеленский отправил Трампу письмо
- У Украины мало средств ПВО
- РФ угрожает новыми атаками
Президент Украины Владимир Зеленский направил Дональду Трампу письмо, в котором сообщил о дефиците систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает Kyiv Independent.
Зеленский подчеркнул усиление массированных воздушных атак и угрозы новой волны ударов большой дальности по Киеву.
"В вопросе противовоздушной обороны от ракет мы полагаемся на наших друзей. В вопросе защиты от баллистических ракет мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты", — говорится в письме.
Советник президента Дмитрий Литвин подтвердил передачу письма о нехватке средств ПВО.
"Правда, президенту США и Конгрессу, там два адресата", — сказал Литвин.
Запасов перехватчиков Patriot и других систем может быть мало для противостояния атакам.
В письме также говорилось о трудностях с обеспечением оружием в рамках программы "Перечень приоритетных потребностей Украины" (PURL).
"Нынешние темпы поставок в рамках программы PURL уже не соответствуют реальности угрозы, с которой мы сталкиваемся. Я прошу вашей помощи в защите воздушного пространства Украины от российских ракет", — говорится в письме.
Атака на Украину — последние новости
Как сообщалось ранее, россияне вновь начали готовиться к комбинированной атаке на Украину. Повышенная опасность сохраняется в ряде областей, включая Киевскую и Одесскую. Регионы могут оказаться под атакой ракет и дронов.
Также ранее сообщалось, что российские оккупанты анонсировали новые удары по Киеву с конкретными целями атак. В МИД России заявили о систематических ударах по предприятиям ВПК и центрам принятия решений в Киеве и призвали иностранцев покинуть столицу Украины.
Как ранее сообщал Главред, во время разрушительной атаки РФ на столицу 24 мая было зафиксировано слишком много ракет. Украинская ПВО не справилась с таким количеством ракет. В то же время, что касается атаки дронами, то Силы обороны продемонстрировали лучшие показатели, чем в среднем за полугодие.
Об источнике: The Kyiv Independent
The Kyiv Independent — англоязычное украинское онлайн-СМИ, основанное в ноябре 2021 года, за три месяца до российского вторжения в Украину в 2022 году, бывшими сотрудниками Kyiv Post и медиа-консалтинговой компании Jnomics Media, сообщает Википедия.
